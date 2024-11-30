https://sarabic.ae/20241130/مركز-المصالحة-القضاء-على-نحو-300-مسلح-في-حلب-وإدلب-شمالي-سوريا-خلال-24-ساعة-1095358348.html

مركز المصالحة: القضاء على نحو 300 مسلح في حلب وإدلب شمالي سوريا خلال 24 ساعة

مركز المصالحة: القضاء على نحو 300 مسلح في حلب وإدلب شمالي سوريا خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، القضاء على 300 مسلح على الأقل في محافظي حلب وإدلب شمالي سوريا، بالتعاون مع قوات الحكومة السورية. 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T19:44+0000

2024-11-30T19:44+0000

2024-11-30T19:44+0000

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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، في إفادة صحفية: "على مدار الساعات الـ24 الماضية، تم تنفيذ ضربات بالصواريخ والقنابل على أماكن تمركز المسلحين ونقاط للمراقبة ومستودعات للذخيرة ومواقع للمدفعية، وجرى القضاء على ما لا يقل عن 300 مسلح".وأكدت وزارة الدفاع السورية أنه لا صحة للأخبار حول انسحاب الجيش السوري من حماة، لافتة إلى أن وحدات عسكرية تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة.وأضافت أن "وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل".

https://sarabic.ae/20241130/الجيش-السوري-يفند-شائعات-انسحابه-من-حماة-ويؤكد-استعداده-لصد-أي-هجوم-إرهابي-على-المحافظة-1095356416.html

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