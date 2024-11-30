https://sarabic.ae/20241130/مركز-المصالحة-القضاء-على-نحو-300-مسلح-في-حلب-وإدلب-شمالي-سوريا-خلال-24-ساعة-1095358348.html
مركز المصالحة: القضاء على نحو 300 مسلح في حلب وإدلب شمالي سوريا خلال 24 ساعة
مركز المصالحة: القضاء على نحو 300 مسلح في حلب وإدلب شمالي سوريا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، القضاء على 300 مسلح على الأقل في محافظي حلب وإدلب شمالي سوريا، بالتعاون مع قوات الحكومة السورية. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T19:44+0000
2024-11-30T19:44+0000
2024-11-30T19:44+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1c/1050272605_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_bab699311a605e6f0f4f964f4a298873.jpg
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، في إفادة صحفية: "على مدار الساعات الـ24 الماضية، تم تنفيذ ضربات بالصواريخ والقنابل على أماكن تمركز المسلحين ونقاط للمراقبة ومستودعات للذخيرة ومواقع للمدفعية، وجرى القضاء على ما لا يقل عن 300 مسلح".وأكدت وزارة الدفاع السورية أنه لا صحة للأخبار حول انسحاب الجيش السوري من حماة، لافتة إلى أن وحدات عسكرية تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة.وأضافت أن "وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل".
https://sarabic.ae/20241130/الجيش-السوري-يفند-شائعات-انسحابه-من-حماة-ويؤكد-استعداده-لصد-أي-هجوم-إرهابي-على-المحافظة-1095356416.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1c/1050272605_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6e825ed13b027fe465fe60d5dec3ddba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
مركز المصالحة: القضاء على نحو 300 مسلح في حلب وإدلب شمالي سوريا خلال 24 ساعة
أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، القضاء على 300 مسلح على الأقل في محافظي حلب وإدلب شمالي سوريا، بالتعاون مع قوات الحكومة السورية.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، في إفادة صحفية: "على مدار الساعات الـ24 الماضية، تم تنفيذ ضربات بالصواريخ والقنابل على أماكن تمركز المسلحين ونقاط للمراقبة ومستودعات للذخيرة ومواقع للمدفعية، وجرى القضاء على ما لا يقل عن 300 مسلح".
وأضاف أن القوات الروسية تواصل العمل المشترك مع قوات الجيش السوري لصد "العدوان المتطرف".
وأكدت وزارة الدفاع السورية أنه لا صحة للأخبار حول انسحاب الجيش السوري من حماة، لافتة إلى أن وحدات عسكرية تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة.
وقالت الدفاع السورية، في بيان، اليوم السبت، إنه "لا صحة للأخبار التي نشرتها التنظيمات الإرهابية عبر حول انسحاب الجيش السوري من حماة".
وأضافت أن "وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل".