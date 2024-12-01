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https://sarabic.ae/20241201/مكون-سري-وغير-متوقع-للتخلص-من-الشخير-1095366196.html
مكون سري وغير متوقع للتخلص من الشخير
مكون سري وغير متوقع للتخلص من الشخير
سبوتنيك عربي
اكتشفت دراسة كبرى وجود "علاقة حاسمة" بين نوع معين من الطعام يقلل من انقطاع الأنفاس أثناء النوم، الذي يؤدي إلى الشخير. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T09:29+0000
2024-12-01T09:29+0000
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الصحة
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ويزعم البحث الذي أجري على 400 ألف شخص في بريطانيا، أن تناول الجبن بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم بنسبة 28%، والذي غالبا ما يسبب مشكلة الشخير.وقال الباحثون في مجلة "Sleep Medicine" إنهم ربطوا "تناول كميات أكبر من الجبن بانخفاض احتمالية الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم"، وقالوا إنه لم يتم إيلاء اهتمام كاف لـ"الارتباط بالنظام الغذائي"، مؤكدين أن "هذه العلاقة قد تكون حاسمة".ويعد انقطاع التنفس أثناء النوم اضطراب شائع، يعاني منه ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم.وفي السابق، كان يُنصح الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم بتجنب منتجات الألبان، بما في ذلك الجبن، وخاصة قبل النوم، إذ كان يُعتقد أنها قد تزيد من تفاقم مشكلتهم عن طريق زيادة إنتاج المخاط وانسداد مجرى الهواء.ووفقا للباحثين من جامعة تشنغدو في الصين، فإن أكثر من 20 طريقة يمكن من خلالها للجبن - سواء كان جورجونزولا أو الشيدر أو الكامامبير أو المانشيجو - أن تقلل من خطر انقطاع التنفس أثناء النوم، بما في ذلك زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وخفض ضغط الدم، وذلك بعد أن عُثر أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر انقطاع التنفس أثناء النوم.
https://sarabic.ae/20240621/دراسة-تناول-الجبن-يمنح-السعادة-وقد-يساعد-على-العيش-لفترة-أطول-1090051731.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

مكون سري وغير متوقع للتخلص من الشخير

09:29 GMT 01.12.2024
© Photo / Unsplash/ Quin Stevensonسرير
سرير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
سرير
© Photo / Unsplash/ Quin Stevenson
تابعنا عبر
اكتشفت دراسة كبرى وجود "علاقة حاسمة" بين نوع معين من الطعام يقلل من انقطاع الأنفاس أثناء النوم، الذي يؤدي إلى الشخير.
ويزعم البحث الذي أجري على 400 ألف شخص في بريطانيا، أن تناول الجبن بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم بنسبة 28%، والذي غالبا ما يسبب مشكلة الشخير.
وقال الباحثون في مجلة "Sleep Medicine" إنهم ربطوا "تناول كميات أكبر من الجبن بانخفاض احتمالية الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم"، وقالوا إنه لم يتم إيلاء اهتمام كاف لـ"الارتباط بالنظام الغذائي"، مؤكدين أن "هذه العلاقة قد تكون حاسمة".
ويعد انقطاع التنفس أثناء النوم اضطراب شائع، يعاني منه ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم.
أجبان في أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
مجتمع
دراسة: تناول الجبن يمنح السعادة وقد يساعد على العيش لفترة أطول
21 يونيو, 15:16 GMT
وفي السابق، كان يُنصح الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم بتجنب منتجات الألبان، بما في ذلك الجبن، وخاصة قبل النوم، إذ كان يُعتقد أنها قد تزيد من تفاقم مشكلتهم عن طريق زيادة إنتاج المخاط وانسداد مجرى الهواء.
ووفقا للباحثين من جامعة تشنغدو في الصين، فإن أكثر من 20 طريقة يمكن من خلالها للجبن - سواء كان جورجونزولا أو الشيدر أو الكامامبير أو المانشيجو - أن تقلل من خطر انقطاع التنفس أثناء النوم، بما في ذلك زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وخفض ضغط الدم، وذلك بعد أن عُثر أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر انقطاع التنفس أثناء النوم.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:25 GMT
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