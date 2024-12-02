https://sarabic.ae/20241202/إثيوبيا-تشهد-حدثا-داخليا-مهما-قد-يمتد-إلى-مناطق-أخرى-الحكومة-تصدر-بيانا-1095396252.html
إثيوبيا تشهد "حدثا داخليا مهما" قد يمتد إلى مناطق أخرى... الحكومة تصدر بيانا
إثيوبيا تشهد "حدثا داخليا مهما" قد يمتد إلى مناطق أخرى... الحكومة تصدر بيانا
سبوتنيك عربي
في تطور مهم على مستوى الوضع المحلي، شهدت إثيوبيا حدثا مهما خلال الساعات الماضية، قد يمتد إلى مناطق أخرى في البلاد. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
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وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، وقّعت حكومة إقليم أوروميا والقائد الكبير لجيش تحرير أورومو، جال سيناي نيغاسا، اتفاق سلام في أديس أبابا.ووجّه رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، الذي كان حاضرا في حفل التوقيع، الذي جرى أمس الأحد، الشكر للذين قبلوا دعوة السلام.وشكر رئيس إقليم أوروميا، شيميليس عبديسا، قوات الدفاع على مساهمتها في اتفاق السلام.من جهته، أكد جال سيناي نيجاسا، زعيم جيش تحرير أورومو، أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز السلام والاستقرار في الإقليم ويعطي راحة كبيرة لشعب أورومو.وقال إنه "بدلاً من محاولة حل الخلافات السياسية بالبنادق، قررنا حل خلافاتنا السياسية حول الطاولة بطريقة حضارية".أكدت وزارة السلام الإثيوبية أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين حكومة إقليم أوروميا والقائد الكبير لجيش تحرير أورومو يعد نقطة أساسية لضمان السلام الدائم في إثيوبيا.وأكدت وزارة السلام التزامها بلعب دورها "إننا نؤكد على أهمية الدور الحاسم الذي تلعبه كل هذه الجهود في ضمان نجاح حل الخلافات في مختلف أنحاء إثيوبيا من خلال الحوار والوسائل السلمية.وهنأت الوزارة كافة أبناء البلاد بشكل عام وشعب أوروميا بشكل خاص على اتفاق السلام هذا".
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار
إثيوبيا تشهد "حدثا داخليا مهما" قد يمتد إلى مناطق أخرى... الحكومة تصدر بيانا
في تطور مهم على مستوى الوضع المحلي، شهدت إثيوبيا حدثا مهما خلال الساعات الماضية، قد يمتد إلى مناطق أخرى في البلاد.
وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية
، وقّعت حكومة إقليم أوروميا والقائد الكبير لجيش تحرير أورومو، جال سيناي نيغاسا، اتفاق سلام في أديس أبابا.
ووجّه رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، الذي كان حاضرا في حفل التوقيع، الذي جرى أمس الأحد، الشكر للذين قبلوا دعوة السلام.
وأشار المشير بيرهانو أيضًا إلى أن إجراءات مماثلة ستستمر في مناطق أخرى أيضًا، قائلا إن من يفاقم الحرب أكثر من المحاربين هم الذين لا يعرفون الحرب.
وشكر رئيس إقليم أوروميا، شيميليس عبديسا، قوات الدفاع على مساهمتها في اتفاق السلام.
من جهته، أكد جال سيناي نيجاسا، زعيم جيش تحرير أورومو، أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز السلام والاستقرار في الإقليم ويعطي راحة كبيرة لشعب أورومو.
وقال إنه "بدلاً من محاولة حل الخلافات السياسية بالبنادق، قررنا حل خلافاتنا السياسية حول الطاولة بطريقة حضارية".
أكدت وزارة السلام الإثيوبية
أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين حكومة إقليم أوروميا والقائد الكبير لجيش تحرير أورومو يعد نقطة أساسية لضمان السلام الدائم في إثيوبيا.
وقالت وزارة السلام في بيانها إن اتفاق السلام هذا جدير بالثناء حقًا، مضيفة أن العملية نفسها أثبتت أن السلام هو الطريق الوحيد.
وأكدت وزارة السلام التزامها بلعب دورها "إننا نؤكد على أهمية الدور الحاسم الذي تلعبه كل هذه الجهود في ضمان نجاح حل الخلافات في مختلف أنحاء إثيوبيا من خلال الحوار والوسائل السلمية.
وهنأت الوزارة كافة أبناء البلاد بشكل عام وشعب أوروميا بشكل خاص على اتفاق السلام هذا".