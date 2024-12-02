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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20241202/ترامب-قرار-بايدن-بالعفو-عن-نجله-هانتر-إساءة-وتقويض-للعدالة-1095385393.html
ترامب: قرار بايدن بالعفو عن نجله هانتر "إساءة" و"تقويض للعدالة"
ترامب: قرار بايدن بالعفو عن نجله هانتر "إساءة" و"تقويض للعدالة"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قرار الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بالعفو عن نجله هانتر، في عدة قضايا جنائية، بأنه "إساءة" و"تقويض... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T03:29+0000
2024-12-02T03:30+0000
ترامب
جو بايدن
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الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهر - سبوتنيك. وقال ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" في معرض تعليقه على القرار: "يالها من إساءة وتقويض للعدالة!".وتساءل ترامب: "هل يشمل العفو الذي أصدره جو لهنتر رهائن السادس من كانون الثاني/يناير، الذين ظلوا الآن في السجن لسنوات؟".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر عفوًا رئاسيًا عن نجله هانتر بايدن، والذي أقر بالذنب في أيلول/سبتمبر الماضي، في 9 تهم متوجهة إليه متعلقة بقضية التهرب الضريبي الفيدرالية.وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "اليوم، وقعتٌ على عفو عن ابني هانتر. فمنذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقر هانتر بايدن، بالذنب، في جميع التهم الضريبية التسع التي واجهها، دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين.وأقر هانتر، البالغ من العمر 54 عامًا، بتسع تهم تتعلق بفشله في دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار العقد الماضي، وهي الأموال التي قال المدعون إنه أنفقها على المعيشة الفاخرة، وعاملات الجنس، وتعاطي المخدرات.وقال هانتر في بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية: "لن أضع عائلتي في مزيد من الألم، ومزيد من انتهاك الخصوصية، والإحراج غير الضروري"، مضيفا: "كان المدعون يركزون على تشويه صورتي بدلاً من تحقيق العدالة بسبب أفعالي خلال فترة إدماني".وحدد القاضي الفيدرالي مارك سكارسي موعد الحكم في 16 ديسمبر. ويواجه بايدن عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن وغرامة تتجاوز مليون دولار.
https://sarabic.ae/20241202/بايدن-يمنح-ابنه-هانتر-عفوا-رئاسيا-عن-تهمتين-جنائيتين-1095384835.html
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ترامب, جو بايدن, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, جو بايدن, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: قرار بايدن بالعفو عن نجله هانتر "إساءة" و"تقويض للعدالة"

03:29 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 03:30 GMT 02.12.2024)
© AP Photoجو بايدن ودونالد ترامب
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© AP Photo
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وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قرار الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بالعفو عن نجله هانتر، في عدة قضايا جنائية، بأنه "إساءة" و"تقويض للعدالة".
القاهر - سبوتنيك. وقال ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" في معرض تعليقه على القرار: "يالها من إساءة وتقويض للعدالة!".
President Joe Biden boards Marine One with his son Hunter Biden as he leaves Andrews Air Force Base, Md., on his way to Camp David, Saturday, June 24, 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
بايدن يمنح ابنه هانتر عفوا رئاسيا عن تهمتين جنائيتين
01:35 GMT
وتساءل ترامب: "هل يشمل العفو الذي أصدره جو لهنتر رهائن السادس من كانون الثاني/يناير، الذين ظلوا الآن في السجن لسنوات؟".
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر عفوًا رئاسيًا عن نجله هانتر بايدن، والذي أقر بالذنب في أيلول/سبتمبر الماضي، في 9 تهم متوجهة إليه متعلقة بقضية التهرب الضريبي الفيدرالية.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "اليوم، وقعتٌ على عفو عن ابني هانتر. فمنذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقر هانتر بايدن، بالذنب، في جميع التهم الضريبية التسع التي واجهها، دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين.
وأقر هانتر، البالغ من العمر 54 عامًا، بتسع تهم تتعلق بفشله في دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار العقد الماضي، وهي الأموال التي قال المدعون إنه أنفقها على المعيشة الفاخرة، وعاملات الجنس، وتعاطي المخدرات.
وقال هانتر في بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية: "لن أضع عائلتي في مزيد من الألم، ومزيد من انتهاك الخصوصية، والإحراج غير الضروري"، مضيفا: "كان المدعون يركزون على تشويه صورتي بدلاً من تحقيق العدالة بسبب أفعالي خلال فترة إدماني".
وحدد القاضي الفيدرالي مارك سكارسي موعد الحكم في 16 ديسمبر. ويواجه بايدن عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن وغرامة تتجاوز مليون دولار.
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