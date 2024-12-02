https://sarabic.ae/20241202/حملات-أمنية-لهدم-مقابر-تكشف-مفاجأة-ماذا-كان-في-أكفان-الموتى-1095390885.html
حملات أمنية لهدم مقابر تكشف مفاجأة.. ماذا كان في أكفان الموتى؟
حملات أمنية لهدم مقابر تكشف مفاجأة.. ماذا كان في أكفان الموتى؟
سبوتنيك عربي
أثارت مقاطع مصورة، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن هدم مقابر واستخراج جثامين، جدلا واسعا في مصر. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T08:38+0000
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وعبّر كثيرون عن غضبهم من تلك المشاهد، التي اعتبروها اعتداءً على حرمة الموتى، في مقابر منطقة أرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل في مركز الخانكة، التابعة لمحافظة القليوبية، لكن حالة الغضب والجدل هذه، توقفت عند ظهور مفاجأة في المقابر لم يكن يتخيلها أحد.وأضاف الصحصاح أن المقابر التي اتخِذ قرار بهدمها، هي مقابر تم بناؤها بما يخالف القانون على 30 فدانا، وقد صدرت قرارات رسمية بإزالتها، قبل أن يبدأ التنفيذ بتنسيق مع أجهزة الأمن التي رافقت حملات الإزالة على مدار 4 أيام.من جهته، قال محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، إن شركات وهمية أقامت هذه المقابر على أراضٍ مخصصة لاستخدامات صناعية لأهمية موقعها، ثم باعتها للمواطنين.ووصف المحافظ أصحاب الشركات التي أنشأت هذه الجبانات بأنهم تجار موت، ويحاولون صناعة جثث زائفة منعا لإزالتها، مختتما: "تدخلنا فورا وبقوة وحزم وكذلك بحساسية، وهناك من أراد الاصطياد في الماء العكر".
https://sarabic.ae/20230624/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-مصير-مقابر-تاريخية-بوسط-القاهرة-بعد-نقل-رفات-موتاها-1078460372.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
حملات أمنية لهدم مقابر تكشف مفاجأة.. ماذا كان في أكفان الموتى؟
08:38 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 08:39 GMT 02.12.2024)
أثارت مقاطع مصورة، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن هدم مقابر واستخراج جثامين، جدلا واسعا في مصر.
وعبّر كثيرون عن غضبهم من تلك المشاهد، التي اعتبروها اعتداءً على حرمة الموتى، في مقابر منطقة أرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل في مركز الخانكة، التابعة لمحافظة القليوبية، لكن حالة الغضب والجدل هذه، توقفت عند ظهور مفاجأة في المقابر لم يكن يتخيلها أحد.
المفاجأة جاءت على لسان، اللواء محمد الصحصاح رئيس مدينة الخانكة، الذي قال إن حملات الإزالة كشفت أن الأكفان المدفونة ليس بها جثث، وإنما "ليف نخيل، أو ورق كرتون، أو تين شوكي"، وغيرها من الوسائل المخادعة.
وأضاف الصحصاح أن المقابر التي اتخِذ قرار بهدمها، هي مقابر تم بناؤها بما يخالف القانون على 30 فدانا، وقد صدرت قرارات رسمية بإزالتها، قبل أن يبدأ التنفيذ بتنسيق مع أجهزة الأمن التي رافقت حملات الإزالة على مدار 4 أيام.
من جهته، قال محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، إن شركات وهمية أقامت هذه المقابر على أراضٍ مخصصة لاستخدامات صناعية لأهمية موقعها، ثم باعتها للمواطنين.
وأضاف المحافظ أن الأصل في الموضوع، أن الأراضي التي تخصص للمقابر تكون ذات طبيعة خاصة، ويكون لها أسس وأكواد، ونوعية أرض وتربة محددة، فضلا عن مناطق المياه الجوفية وكلها مخططات".
ووصف المحافظ أصحاب الشركات التي أنشأت هذه الجبانات بأنهم تجار موت، ويحاولون صناعة جثث زائفة منعا لإزالتها، مختتما: "تدخلنا فورا وبقوة وحزم وكذلك بحساسية، وهناك من أراد الاصطياد في الماء العكر".