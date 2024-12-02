https://sarabic.ae/20241202/حملات-أمنية-لهدم-مقابر-تكشف-مفاجأة-ماذا-كان-في-أكفان-الموتى-1095390885.html

حملات أمنية لهدم مقابر تكشف مفاجأة.. ماذا كان في أكفان الموتى؟

حملات أمنية لهدم مقابر تكشف مفاجأة.. ماذا كان في أكفان الموتى؟

سبوتنيك عربي

أثارت مقاطع مصورة، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن هدم مقابر واستخراج جثامين، جدلا واسعا في مصر. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T08:38+0000

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وعبّر كثيرون عن غضبهم من تلك المشاهد، التي اعتبروها اعتداءً على حرمة الموتى، في مقابر منطقة أرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل في مركز الخانكة، التابعة لمحافظة القليوبية، لكن حالة الغضب والجدل هذه، توقفت عند ظهور مفاجأة في المقابر لم يكن يتخيلها أحد.وأضاف الصحصاح أن المقابر التي اتخِذ قرار بهدمها، هي مقابر تم بناؤها بما يخالف القانون على 30 فدانا، وقد صدرت قرارات رسمية بإزالتها، قبل أن يبدأ التنفيذ بتنسيق مع أجهزة الأمن التي رافقت حملات الإزالة على مدار 4 أيام.من جهته، قال محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، إن شركات وهمية أقامت هذه المقابر على أراضٍ مخصصة لاستخدامات صناعية لأهمية موقعها، ثم باعتها للمواطنين.ووصف المحافظ أصحاب الشركات التي أنشأت هذه الجبانات بأنهم تجار موت، ويحاولون صناعة جثث زائفة منعا لإزالتها، مختتما: "تدخلنا فورا وبقوة وحزم وكذلك بحساسية، وهناك من أراد الاصطياد في الماء العكر".

https://sarabic.ae/20230624/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-مصير-مقابر-تاريخية-بوسط-القاهرة-بعد-نقل-رفات-موتاها-1078460372.html

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