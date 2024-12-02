حملات أمنية لهدم مقابر تكشف مفاجأة.. ماذا كان في أكفان الموتى؟

عربي
الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241202/حملات-أمنية-لهدم-مقابر-تكشف-مفاجأة-ماذا-كان-في-أكفان-الموتى-1095390885.html
حملات أمنية لهدم مقابر تكشف مفاجأة.. ماذا كان في أكفان الموتى؟
حملات أمنية لهدم مقابر تكشف مفاجأة.. ماذا كان في أكفان الموتى؟
سبوتنيك عربي
أثارت مقاطع مصورة، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن هدم مقابر واستخراج جثامين، جدلا واسعا في مصر. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T08:38+0000
2024-12-02T08:39+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093728550_0:20:2000:1145_1920x0_80_0_0_c4aa43c3d99a9216b56f6c76dd6744ef.jpg
وعبّر كثيرون عن غضبهم من تلك المشاهد، التي اعتبروها اعتداءً على حرمة الموتى، في مقابر منطقة أرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل في مركز الخانكة، التابعة لمحافظة القليوبية، لكن حالة الغضب والجدل هذه، توقفت عند ظهور مفاجأة في المقابر لم يكن يتخيلها أحد.وأضاف الصحصاح أن المقابر التي اتخِذ قرار بهدمها، هي مقابر تم بناؤها بما يخالف القانون على 30 فدانا، وقد صدرت قرارات رسمية بإزالتها، قبل أن يبدأ التنفيذ بتنسيق مع أجهزة الأمن التي رافقت حملات الإزالة على مدار 4 أيام.من جهته، قال محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، إن شركات وهمية أقامت هذه المقابر على أراضٍ مخصصة لاستخدامات صناعية لأهمية موقعها، ثم باعتها للمواطنين.ووصف المحافظ أصحاب الشركات التي أنشأت هذه الجبانات بأنهم تجار موت، ويحاولون صناعة جثث زائفة منعا لإزالتها، مختتما: "تدخلنا فورا وبقوة وحزم وكذلك بحساسية، وهناك من أراد الاصطياد في الماء العكر".
https://sarabic.ae/20230624/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-مصير-مقابر-تاريخية-بوسط-القاهرة-بعد-نقل-رفات-موتاها-1078460372.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093728550_116:0:1893:1333_1920x0_80_0_0_632417aab8939dc5aad6b273ad020c78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

حملات أمنية لهدم مقابر تكشف مفاجأة.. ماذا كان في أكفان الموتى؟

08:38 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 08:39 GMT 02.12.2024)
© AP Photoالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أثارت مقاطع مصورة، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن هدم مقابر واستخراج جثامين، جدلا واسعا في مصر.
وعبّر كثيرون عن غضبهم من تلك المشاهد، التي اعتبروها اعتداءً على حرمة الموتى، في مقابر منطقة أرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل في مركز الخانكة، التابعة لمحافظة القليوبية، لكن حالة الغضب والجدل هذه، توقفت عند ظهور مفاجأة في المقابر لم يكن يتخيلها أحد.

المفاجأة جاءت على لسان، اللواء محمد الصحصاح رئيس مدينة الخانكة، الذي قال إن حملات الإزالة كشفت أن الأكفان المدفونة ليس بها جثث، وإنما "ليف نخيل، أو ورق كرتون، أو تين شوكي"، وغيرها من الوسائل المخادعة.

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
رئيس الوزراء المصري يكشف مصير مقابر تاريخية بوسط القاهرة بعد نقل رفات موتاها
24 يونيو 2023, 19:23 GMT
وأضاف الصحصاح أن المقابر التي اتخِذ قرار بهدمها، هي مقابر تم بناؤها بما يخالف القانون على 30 فدانا، وقد صدرت قرارات رسمية بإزالتها، قبل أن يبدأ التنفيذ بتنسيق مع أجهزة الأمن التي رافقت حملات الإزالة على مدار 4 أيام.
من جهته، قال محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، إن شركات وهمية أقامت هذه المقابر على أراضٍ مخصصة لاستخدامات صناعية لأهمية موقعها، ثم باعتها للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن الأصل في الموضوع، أن الأراضي التي تخصص للمقابر تكون ذات طبيعة خاصة، ويكون لها أسس وأكواد، ونوعية أرض وتربة محددة، فضلا عن مناطق المياه الجوفية وكلها مخططات".

ووصف المحافظ أصحاب الشركات التي أنشأت هذه الجبانات بأنهم تجار موت، ويحاولون صناعة جثث زائفة منعا لإزالتها، مختتما: "تدخلنا فورا وبقوة وحزم وكذلك بحساسية، وهناك من أراد الاصطياد في الماء العكر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала