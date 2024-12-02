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مشغل "دروجبا" لا يستبعد فرضية التخريب في تسرب النفط بخط الأنابيب
مشغل "دروجبا" لا يستبعد فرضية التخريب في تسرب النفط بخط الأنابيب
سبوتنيك عربي
أعلن ممثل المشغل البولندي لخط أنابيب النفط "دروجبا" أنه يدرس جميع أنواع الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب، بما في ذلك التخريب. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T08:16+0000
2024-12-02T08:17+0000
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وقال ممثل المشغل: "حاليا، يعمل المختصون على إعادة ضخ النفط والتخلص من آثار التسرب وأيضا معرفة أسباب ما حدث".الليلة الماضية، علم بحدوث عن تسرب من خط أنابيب النفط دروجبا في بولندا. ووفقا لخدمة الإطفاء الحكومية البولندية، لا يوجد خطر نشوب حريق أو انفجار. قام المشغل بإيقاف تشغيل إحدى محطات الضخ.وأفادت خدمة الإطفاء الحكومية البولندية في بيان، مساء أمس الأحد، بتضرر خط أنابيب النفط "دروجبا"، ما تسبب بحدوث تسرب للنفط.ويعد خط "دروجبا" واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا والتشيك وسلوفاكيا وهنغاريا.المجر: لا بديل لدينا عن خط النفط الروسيخط أنابيب بحر قزوين: البنية التحتية للخط لم تتضرر إثر الانفجارات التي وقعت قرب نوفوروسيسك
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روسيا, بولندا, العالم
روسيا, بولندا, العالم

مشغل "دروجبا" لا يستبعد فرضية التخريب في تسرب النفط بخط الأنابيب

08:16 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 08:17 GMT 02.12.2024)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن ممثل المشغل البولندي لخط أنابيب النفط "دروجبا" أنه يدرس جميع أنواع الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب، بما في ذلك التخريب.
وقال ممثل المشغل: "حاليا، يعمل المختصون على إعادة ضخ النفط والتخلص من آثار التسرب وأيضا معرفة أسباب ما حدث".

وأشار إلى أنه لم يتم استبعاد أي من الفرضيات، بما في ذلك رواية الضرر المتعمد لخط الأنابيب، وكذلك رواية السبب الفني البحت للحادث، حتى انتهاء الخبراء من ذلك والحصول على رأيهم.

الليلة الماضية، علم بحدوث عن تسرب من خط أنابيب النفط دروجبا في بولندا. ووفقا لخدمة الإطفاء الحكومية البولندية، لا يوجد خطر نشوب حريق أو انفجار. قام المشغل بإيقاف تشغيل إحدى محطات الضخ.
محطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
قطع خط أنابيب النفط "دروجبا" في اتجاه ألمانيا بسبب تسرب
6 أغسطس 2023, 08:07 GMT
وأفادت خدمة الإطفاء الحكومية البولندية في بيان، مساء أمس الأحد، بتضرر خط أنابيب النفط "دروجبا"، ما تسبب بحدوث تسرب للنفط.

ويربط الجزء الغربي من خط أنابيب النفط "دروجبا" قاعدة المواد الخام في ميشيفكا سترزالكوفسكي قرب مدينة بلوتسك البولندية مع مصفاة نفط في بلدة شفيدت الألمانية.

ويعد خط "دروجبا" واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا والتشيك وسلوفاكيا وهنغاريا.
المجر: لا بديل لدينا عن خط النفط الروسي
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