https://sarabic.ae/20241203/البنتاغون-أجرينا-اتصالات-مع-روسيا-وسط-التصعيد-الحالي-في-سوريا-1095425451.html
البنتاغون: أجرينا اتصالات مع روسيا وسط التصعيد الحالي في سوريا
البنتاغون: أجرينا اتصالات مع روسيا وسط التصعيد الحالي في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، أن البنتاغون أجرى اتصالات مع روسيا وسط التصعيد الحالي في سوريا بهدف الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T01:37+0000
2024-12-03T01:37+0000
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وقال رايدر خلال إحاطة صحفية: "قام قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب [التحالف الأمريكي في سوريا] باستخدام الخط الساخن الذي نملكه مع روسيا لضمان بقاء قنوات الاتصال مفتوحة".وأضاف المتحدث أن القوات الأمريكية تعمل في مناطق قريبة من الأحداث الجارية في سوريا، مما يبرر الحاجة إلى التواصل مع روسيا لتجنب أي "سوء تقدير".وأكد رايدر: "سنواصل التواصل مع الدول في المنطقة أثناء مراقبتنا للوضع المتطور".وتشهد سوريا تصعيدًا عسكريًا منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما أطلقت جماعات مسلحة، من بينها تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي (المعروف سابقًا بجبهة النصرة والمحظور في روسيا)، عملية واسعة النطاق ضد الحكومة السورية. وتمكنت هذه الجماعات من التقدم شمال غرب إدلب نحو مدينتي حلب وحماة.وفي 30 نوفمبر، أصبحت مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، تحت السيطرة الكاملة للمسلحين لأول مرة منذ بداية النزاع في البلاد عام 2011.وفي المقابل، أعلنت القيادة العامة للجيش السوري في الأول من ديسمبر/ كانون الأول أنها تمكنت من إيقاف تقدم الإرهابيين في منطقة حماة، وبدأت قواتها هجومًا مضادًا استعادت فيه السيطرة على عدد من البلدات التي كانت قد وقعت في أيدي المسلحين.
https://sarabic.ae/20241202/الجيش-السوري-يستعيد-السيطرة-على-عدد-من-القرى-في-محافظة-حماة-وسط-سوريا-1095423808.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, حلب, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنتاغون الأمريكي, حلب, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنتاغون: أجرينا اتصالات مع روسيا وسط التصعيد الحالي في سوريا
01:37 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 01:40 GMT 03.12.2024)
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، أن البنتاغون أجرى اتصالات مع روسيا وسط التصعيد الحالي في سوريا بهدف الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة.
وقال رايدر خلال إحاطة صحفية: "قام قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب [التحالف الأمريكي في سوريا] باستخدام الخط الساخن الذي نملكه مع روسيا لضمان بقاء قنوات الاتصال مفتوحة".
وأضاف المتحدث أن القوات الأمريكية تعمل في مناطق قريبة من الأحداث الجارية في سوريا، مما يبرر الحاجة إلى التواصل مع روسيا لتجنب أي "سوء تقدير".
وأكد رايدر: "سنواصل التواصل مع الدول في المنطقة أثناء مراقبتنا للوضع المتطور".
وتشهد سوريا تصعيدًا عسكريًا منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما أطلقت جماعات مسلحة، من بينها تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي (المعروف سابقًا بجبهة النصرة والمحظور في روسيا)، عملية واسعة النطاق ضد الحكومة السورية. وتمكنت هذه الجماعات من التقدم شمال غرب إدلب نحو مدينتي حلب وحماة.
وفي 30 نوفمبر، أصبحت مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، تحت السيطرة الكاملة للمسلحين لأول مرة منذ بداية النزاع في البلاد عام 2011.
وفي المقابل، أعلنت القيادة العامة للجيش السوري في الأول من ديسمبر/ كانون الأول أنها تمكنت من إيقاف تقدم الإرهابيين في منطقة حماة
، وبدأت قواتها هجومًا مضادًا استعادت فيه السيطرة على عدد من البلدات التي كانت قد وقعت في أيدي المسلحين.