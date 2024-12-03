https://sarabic.ae/20241203/رئيس-الحزب-الحاكم-في-كوريا-الجنوبية-قرار-الأحكام-العرفية-خاطئ-وسأمنعه-معه-الشعب-1095462281.html
رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: قرار الأحكام العرفية خاطئ وسأمنعه معه الشعب
رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: قرار الأحكام العرفية خاطئ وسأمنعه معه الشعب
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونغ-هون، أمس الثلاثاء، إعلان الرئيس يون سيوك-يول تطبيق الأحكام العرفية وحالة الطوارئ بالتصرف الخاطئ. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T23:42+0000
2024-12-03T23:42+0000
2024-12-03T23:45+0000
أحكام عرفية
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
الحزب الحاكم
العالم
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وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أصدر رئيس الحزب الحاكم هذا البيان بعد فترة وجيزة من إعلان "يون" حالة الطوارئ العسكرية والعمل بالأحكام العرفية.وكانت السلطات في كوريا الجنوبية، قد أغلقت مبنى البرلمان في العاصمة سيئول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، فرض حالة الطوارئ في البلاد، في خطاب بثه التلفزيون الوطني مساء اليوم الثلاثاء.وجاء القرار ردا على محاولات حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي المتكررة لعزل مسؤولين حكوميين رئيسيين، وفقا لما ذكره الرئيس في خطابه، بحسب وسائل إعلام كورية جنوبية.بالتوازي مع إعلان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية أن الرئيس الحالي للبلاد غير شرعي ودعا المواطنين للتوجه إلى مبنى البرلمان.ترافق ذلك مع تحذير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، السبت الماضي، الولايات المتحدة من اندلاع حرب حقيقية، بسبب إجراء تدريبات عسكرية مشتركة ونشر أصول عسكرية في شبه الجزيرة الكورية.
https://sarabic.ae/20241203/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-اعتزامه-إلغاء-الأحكام-العرفية-في-البلاد-1095460937.html
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أحكام عرفية, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, الحزب الحاكم, العالم
أحكام عرفية, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, الحزب الحاكم, العالم
رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: قرار الأحكام العرفية خاطئ وسأمنعه معه الشعب
23:42 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 23:45 GMT 03.12.2024)
وصف رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونغ-هون، أمس الثلاثاء، إعلان الرئيس يون سيوك-يول تطبيق الأحكام العرفية وحالة الطوارئ بالتصرف الخاطئ.
وبحسب ما نقلت وكالة
الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أصدر رئيس الحزب الحاكم هذا البيان بعد فترة وجيزة من إعلان "يون" حالة الطوارئ العسكرية والعمل بالأحكام العرفية.
وأشار هان دونغ-هون إلى ضرورة الدفاع عن النظام الدستوري الحر. مؤكدا أنه سيمنع تطبيق الأحاكم العرفية مع الشعب.
وكانت السلطات في كوريا الجنوبية، قد أغلقت مبنى البرلمان في العاصمة سيئول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، فرض حالة الطوارئ في البلاد، في خطاب بثه التلفزيون الوطني مساء اليوم الثلاثاء.
وجاء القرار
ردا على محاولات حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي المتكررة لعزل مسؤولين حكوميين رئيسيين، وفقا لما ذكره الرئيس في خطابه، بحسب وسائل إعلام كورية جنوبية
.
بالتوازي مع إعلان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية أن الرئيس الحالي للبلاد غير شرعي ودعا المواطنين للتوجه إلى مبنى البرلمان.
ترافق ذلك مع تحذير جمهورية كوريا
الديمقراطية الشعبية، السبت الماضي،
الولايات المتحدة من اندلاع حرب حقيقية، بسبب إجراء تدريبات عسكرية مشتركة ونشر أصول عسكرية في شبه الجزيرة الكورية.