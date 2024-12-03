عربي
الجيش السوري وأبناء القبائل يتصدون لهجمات متتالية من الجيش الأمريكي ومسلحيه شرقي البلاد
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
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183 د
بلا قيود
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مساحة حرة
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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قوانين الاقتصاد
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ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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13 د
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رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية: مواقف روسيا الداعمة تعزز علاقتها مع العالم العربي
رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية: مواقف روسيا الداعمة تعزز علاقتها مع العالم العربي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية الدكتور نبيل العسومي، إن تطوير العلاقات بين البلدين يمثل أولوية هامة. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T14:33+0000
2024-12-03T14:33+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "اللقاء المنعقد اليوم بالقاهرة، يسهم في تعزيز العلاقات بين البحرين وروسيا، من جهة والبحرين والدول العربية من جهة أخرى، في مجالي الصحة والتعليم لما لهما من أهمية خاصة في النهوض بالأمم".أما على المستوى الثنائي، أشار العسومي، إلى "وجود عديد المجالات محل الاهتمام المتبادل بين البحرين وروسيا، خاصة القطاع السياحي، بعد أن احتلت روسيا الوجهة الأولى للسائح الروسي العام الماضي، في ظل رغبة متبادلة بتطوير التعاون ليشمل قطاعات أوسع".وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه وكالة "روس ساترودنيتشيستفو" بالتعاون مع جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، بالعاصمة المصرية القاهرة.ويشارك في المنتدى قادة ومسؤولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسؤولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
https://sarabic.ae/20241121/بمشاركة-عربية-170-فعالية-ومشاركين-من-40-دولة-بالمؤتمر-الـ4-للعلماء-الشباب-في-روسيا---1095061498.html
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حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, البحرين, العالم العربي, الأخبار
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, البحرين, العالم العربي, الأخبار

رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية: مواقف روسيا الداعمة تعزز علاقتها مع العالم العربي

14:33 GMT 03.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAفعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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صرح رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية الدكتور نبيل العسومي، إن تطوير العلاقات بين البلدين يمثل أولوية هامة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "اللقاء المنعقد اليوم بالقاهرة، يسهم في تعزيز العلاقات بين البحرين وروسيا، من جهة والبحرين والدول العربية من جهة أخرى، في مجالي الصحة والتعليم لما لهما من أهمية خاصة في النهوض بالأمم".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAفعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
أما على المستوى الثنائي، أشار العسومي، إلى "وجود عديد المجالات محل الاهتمام المتبادل بين البحرين وروسيا، خاصة القطاع السياحي، بعد أن احتلت روسيا الوجهة الأولى للسائح الروسي العام الماضي، في ظل رغبة متبادلة بتطوير التعاون ليشمل قطاعات أوسع".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAفعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

وأشاد العسومي بمواقف روسيا الإيجابية تجاه القضايا العربية وشعوب المنطقة، الأمر الذي يعزز التعاون بين الجانبين ويعمل على تطوير العلاقات بشكل ملحوظ.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه وكالة "روس ساترودنيتشيستفو" بالتعاون مع جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، بالعاصمة المصرية القاهرة.
مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
بمشاركة عربية... 170 فعالية ومشاركين من 40 دولة بالمؤتمر الـ4 للعلماء الشباب في روسيا
21 نوفمبر, 16:44 GMT
ويشارك في المنتدى قادة ومسؤولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسؤولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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