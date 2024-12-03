https://sarabic.ae/20241203/رئيس-جمعية-الصداقة-البحرينية-الروسية-مواقف-روسيا-الداعمة-تعزز-علاقتها-مع-العالم-العربي-1095449678.html

رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية: مواقف روسيا الداعمة تعزز علاقتها مع العالم العربي

رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية: مواقف روسيا الداعمة تعزز علاقتها مع العالم العربي

سبوتنيك عربي

صرح رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية الدكتور نبيل العسومي، إن تطوير العلاقات بين البلدين يمثل أولوية هامة. 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T14:33+0000

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2024-12-03T14:33+0000

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "اللقاء المنعقد اليوم بالقاهرة، يسهم في تعزيز العلاقات بين البحرين وروسيا، من جهة والبحرين والدول العربية من جهة أخرى، في مجالي الصحة والتعليم لما لهما من أهمية خاصة في النهوض بالأمم".أما على المستوى الثنائي، أشار العسومي، إلى "وجود عديد المجالات محل الاهتمام المتبادل بين البحرين وروسيا، خاصة القطاع السياحي، بعد أن احتلت روسيا الوجهة الأولى للسائح الروسي العام الماضي، في ظل رغبة متبادلة بتطوير التعاون ليشمل قطاعات أوسع".وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه وكالة "روس ساترودنيتشيستفو" بالتعاون مع جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، بالعاصمة المصرية القاهرة.ويشارك في المنتدى قادة ومسؤولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسؤولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

https://sarabic.ae/20241121/بمشاركة-عربية-170-فعالية-ومشاركين-من-40-دولة-بالمؤتمر-الـ4-للعلماء-الشباب-في-روسيا---1095061498.html

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