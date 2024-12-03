https://sarabic.ae/20241203/كوريا-الجنوبية-تعلن-حالة-الأحكام-العرفية-في-البلاد-ووزارة-الدفاع-تعقد-اجتماعا-عاجلا-1095448199.html
كوريا الجنوبية تعلن حالة الأحكام العرفية في البلاد.. ووزارة الدفاع تعقد اجتماعا عاجلا
كوريا الجنوبية تعلن حالة الأحكام العرفية في البلاد.. ووزارة الدفاع تعقد اجتماعا عاجلا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، فرض حالة الطوارئ في البلاد، في خطاب بثه التلفزيون الوطني مساء اليوم الثلاثاء. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T14:03+0000
2024-12-03T14:03+0000
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وجاء القرار ردا على محاولات حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي المتكررة لعزل مسؤولين حكوميين رئيسيين، وفقا لما ذكره الرئيس في خطابه، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية.وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن "المعارضة تشل الحكومة"، مشيرًا إلى أنها عزلت وزير الداخلية وكذلك رئيس هيئة الاتصالات الكورية، وتسعى الآن إلى عزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش وكذلك عددا من وكلاء النيابة العامة.وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أنه لا يوجد أي تغيير في التزامات حكومته في السياسة الخارجية للوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، بحسب قوله.وإضافة إلى القرار الرئاسي، أمرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بعقد اجتماع للقادة الرئيسيين لديها ودعت إلى تشديد اليقظة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس "يون سيوك-يول" عن تطبيق الأحكام العرفية الطارئة.وأضاف البيان أن الوزير كيم يونغ-هيون أمر أيضا الجيش بالبقاء في حالة تأهب طارئ.من جهته قال رئيس الحزب الحاكم إن إعلان فرض الأحكام العرفية خطأ، وسيتصدى له مع الشعب، فيما استدعت المعارضة الرئيسية النواب إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد إعلان فرض حالة الأحكام العرفية.
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الأخبار
كوريا الجنوبية تعلن حالة الأحكام العرفية في البلاد.. ووزارة الدفاع تعقد اجتماعا عاجلا
14:03 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 14:29 GMT 03.12.2024)
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، فرض حالة الطوارئ في البلاد، في خطاب بثه التلفزيون الوطني مساء اليوم الثلاثاء.
وجاء القرار
ردا على محاولات حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي المتكررة لعزل مسؤولين حكوميين رئيسيين، وفقا لما ذكره الرئيس في خطابه، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية
.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن "المعارضة تشل الحكومة"، مشيرًا إلى أنها عزلت وزير الداخلية وكذلك رئيس هيئة الاتصالات الكورية، وتسعى الآن إلى عزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش وكذلك عددا من وكلاء النيابة العامة.
وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أنه لا يوجد أي تغيير في التزامات حكومته في السياسة الخارجية للوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، بحسب قوله.
وقال: "أعلن تطبيق الأحكام العرفية من أجل القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري"، حسب تعبيره.
وإضافة إلى القرار الرئاسي، أمرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بعقد اجتماع للقادة الرئيسيين لديها ودعت إلى تشديد اليقظة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس "يون سيوك-يول" عن تطبيق الأحكام العرفية الطارئة.
وأضاف البيان
أن الوزير كيم يونغ-هيون أمر أيضا الجيش بالبقاء في حالة تأهب طارئ.
من جهته قال رئيس الحزب
الحاكم إن إعلان فرض الأحكام العرفية خطأ، وسيتصدى له مع الشعب، فيما استدعت
المعارضة الرئيسية النواب إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد إعلان فرض حالة الأحكام العرفية.