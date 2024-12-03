ميزان القوى في سوريا

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القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
09:18 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
11:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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ميزان القوى في سوريا
ميزان القوى في سوريا
سبوتنيك عربي
ميزان القوى في سوريا
2024-12-03T09:30+0000
2024-12-03T09:30+0000
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“هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، التي سيطرت على حلب وعدد من المناطق في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، وهي جماعة مسلحة تفرعت من "جبهة النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، إحدى الجماعات المسحلة الفرعية التابعة لتنظيم "القاعدة"، والمتورطة في العديد من جرائم الحرب. منذ إنشائها عام 2012 وأثناء مشاركتها في الحرب الأهلية في سوريا، اكتسبت "جبهة النصرة"* سمعة باعتبارها الجزء الأسرع نمواً والأكثر عدوانية في ما يسمى بـ "المعارضة السورية المسلحة". بالإضافة إلى ذلك، فإن "جبهة النصرة" متهمة بارتكاب العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد الجنود الحكوميين والمدنيين الأسرى، ومعظمهم من ممثلي الطائفتين العلوية والشيعية في سوريا.على سبيل المثال، في سبتمبر/ أيلول عام 2015، أعدم مقاتلو "جبهة النصرة" 56 جنديًا أسيرًا من الجيش السوري، الذين كانوا قد أسروهم أثناء الاستيلاء على مطار أبو الظهور في محافظة إدلب.وفي عام 2017، حدث تغيير آخر في اسم التنظيم وأصبحت تسمى "هيئة تحرير الشام"، وزعيمها هو الإسلامي السوري أبو محمد الجولاني.وصنّفت وزارة الخارجية الأمريكية الجولاني على أنه "إرهابي" في عام 2013، وبعد أربع سنوات أعلنت عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وتبقى الجائزة سارية حتى يومنا هذا.شاهد أيضا - سلاح الجو السوري يدمر مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون بإدلب... فيديوللاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و"واتساب".
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ميزان القوى في سوريا
ميزان القوى في سوريا

ميزان القوى في سوريا

09:30 GMT 03.12.2024
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أعد فريق وكالة "سبوتنيك" خريطة توضح توازن القوى في سوريا، وتظهر بما تعرف به المجموعات التي أصبحت مركز اهتمام وسائل الإعلام.
ميزان القوى في سوريا - سبوتنيك عربي
ميزان القوى في سوريا - سبوتنيك عربي
“هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، التي سيطرت على حلب وعدد من المناطق في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، وهي جماعة مسلحة تفرعت من "جبهة النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، إحدى الجماعات المسحلة الفرعية التابعة لتنظيم "القاعدة"، والمتورطة في العديد من جرائم الحرب. منذ إنشائها عام 2012 وأثناء مشاركتها في الحرب الأهلية في سوريا، اكتسبت "جبهة النصرة"* سمعة باعتبارها الجزء الأسرع نمواً والأكثر عدوانية في ما يسمى بـ "المعارضة السورية المسلحة".
بالإضافة إلى ذلك، فإن "جبهة النصرة" متهمة بارتكاب العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد الجنود الحكوميين والمدنيين الأسرى، ومعظمهم من ممثلي الطائفتين العلوية والشيعية في سوريا.
على سبيل المثال، في سبتمبر/ أيلول عام 2015، أعدم مقاتلو "جبهة النصرة" 56 جنديًا أسيرًا من الجيش السوري، الذين كانوا قد أسروهم أثناء الاستيلاء على مطار أبو الظهور في محافظة إدلب.
وفي عام 2017، حدث تغيير آخر في اسم التنظيم وأصبحت تسمى "هيئة تحرير الشام"، وزعيمها هو الإسلامي السوري أبو محمد الجولاني.
وصنّفت وزارة الخارجية الأمريكية الجولاني على أنه "إرهابي" في عام 2013، وبعد أربع سنوات أعلنت عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وتبقى الجائزة سارية حتى يومنا هذا.
شاهد أيضا - سلاح الجو السوري يدمر مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون بإدلب... فيديو
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:58 GMT
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