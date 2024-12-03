https://sarabic.ae/20241203/ميزان-القوى-في-سوريا-1095432259.html
ميزان القوى في سوريا
ميزان القوى في سوريا
سبوتنيك عربي
ميزان القوى في سوريا
2024-12-03T09:30+0000
2024-12-03T09:30+0000
2024-12-03T09:30+0000
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“هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، التي سيطرت على حلب وعدد من المناطق في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، وهي جماعة مسلحة تفرعت من "جبهة النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، إحدى الجماعات المسحلة الفرعية التابعة لتنظيم "القاعدة"، والمتورطة في العديد من جرائم الحرب. منذ إنشائها عام 2012 وأثناء مشاركتها في الحرب الأهلية في سوريا، اكتسبت "جبهة النصرة"* سمعة باعتبارها الجزء الأسرع نمواً والأكثر عدوانية في ما يسمى بـ "المعارضة السورية المسلحة". بالإضافة إلى ذلك، فإن "جبهة النصرة" متهمة بارتكاب العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد الجنود الحكوميين والمدنيين الأسرى، ومعظمهم من ممثلي الطائفتين العلوية والشيعية في سوريا.على سبيل المثال، في سبتمبر/ أيلول عام 2015، أعدم مقاتلو "جبهة النصرة" 56 جنديًا أسيرًا من الجيش السوري، الذين كانوا قد أسروهم أثناء الاستيلاء على مطار أبو الظهور في محافظة إدلب.وفي عام 2017، حدث تغيير آخر في اسم التنظيم وأصبحت تسمى "هيئة تحرير الشام"، وزعيمها هو الإسلامي السوري أبو محمد الجولاني.وصنّفت وزارة الخارجية الأمريكية الجولاني على أنه "إرهابي" في عام 2013، وبعد أربع سنوات أعلنت عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وتبقى الجائزة سارية حتى يومنا هذا.شاهد أيضا - سلاح الجو السوري يدمر مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون بإدلب... فيديوللاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و"واتساب".
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ميزان القوى في سوريا
ميزان القوى في سوريا
أعد فريق وكالة "سبوتنيك" خريطة توضح توازن القوى في سوريا، وتظهر بما تعرف به المجموعات التي أصبحت مركز اهتمام وسائل الإعلام.
“هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، التي سيطرت على حلب وعدد من المناطق في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، وهي جماعة مسلحة تفرعت من "جبهة النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، إحدى الجماعات المسحلة الفرعية التابعة لتنظيم "القاعدة"، والمتورطة في العديد من جرائم الحرب. منذ إنشائها عام 2012 وأثناء مشاركتها في الحرب الأهلية في سوريا، اكتسبت "جبهة النصرة"* سمعة باعتبارها الجزء الأسرع نمواً والأكثر عدوانية في ما يسمى بـ "المعارضة السورية المسلحة".
بالإضافة إلى ذلك، فإن "جبهة النصرة" متهمة بارتكاب العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد الجنود الحكوميين والمدنيين الأسرى، ومعظمهم من ممثلي الطائفتين العلوية والشيعية في سوريا.
على سبيل المثال، في سبتمبر/ أيلول عام 2015، أعدم مقاتلو "جبهة النصرة" 56 جنديًا أسيرًا من الجيش السوري، الذين كانوا قد أسروهم أثناء الاستيلاء على مطار أبو الظهور في محافظة إدلب.
وفي عام 2017، حدث تغيير آخر في اسم التنظيم وأصبحت تسمى "هيئة تحرير الشام"، وزعيمها هو الإسلامي السوري أبو محمد الجولاني.
وصنّفت وزارة الخارجية الأمريكية الجولاني على أنه "إرهابي" في عام 2013، وبعد أربع سنوات أعلنت عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وتبقى الجائزة سارية حتى يومنا هذا.
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