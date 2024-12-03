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القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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مساحة حرة
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بلا قيود
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مدار الليل والنهار
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قوانين الاقتصاد
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سلاح الجو السوري يدمر مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون بإدلب... فيديو
سلاح الجو السوري يدمر مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون بإدلب... فيديو
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صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري دمرت مركز قيادة تابعا لمسلحي الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" المحظورة في... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T09:03+0000
2024-12-03T09:33+0000
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ مقاتلات سورية غارات على مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون، ما أدى إلى تدمير المركز وتحييد عدد من المسلحين مع معداتهم وآلياتهم.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب المركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 100 مسلح في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضيةبطلب من سوريا... جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حلب, إدلب
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حلب, إدلب

سلاح الجو السوري يدمر مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون بإدلب... فيديو

09:03 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 09:33 GMT 03.12.2024)
© Sputnikمقاتلات سورية تستهدف مقعلا للإرهابيين بالقرب من خان شيخون في إدلب
مقاتلات سورية تستهدف مقعلا للإرهابيين بالقرب من خان شيخون في إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري دمرت مركز قيادة تابعا لمسلحي الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" المحظورة في روسيا، في منطقة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ مقاتلات سورية غارات على مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون، ما أدى إلى تدمير المركز وتحييد عدد من المسلحين مع معداتهم وآلياتهم.
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
قوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدد من القرى في محافظة حماة وسط سوريا
أمس, 20:54 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.
وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".
صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب
المركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 100 مسلح في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية
بطلب من سوريا... جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب
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