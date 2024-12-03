https://sarabic.ae/20241203/سلاح-الجو-السوري-يدمر-مركز-قيادة-للإرهابيين-في-خان-شيخون-بإدلب-فيديو-1095431272.html

سلاح الجو السوري يدمر مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون بإدلب... فيديو

سلاح الجو السوري يدمر مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون بإدلب... فيديو

سبوتنيك عربي

صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري دمرت مركز قيادة تابعا لمسلحي الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" المحظورة في... 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T09:03+0000

2024-12-03T09:03+0000

2024-12-03T09:33+0000

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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ مقاتلات سورية غارات على مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون، ما أدى إلى تدمير المركز وتحييد عدد من المسلحين مع معداتهم وآلياتهم.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب المركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 100 مسلح في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضيةبطلب من سوريا... جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب

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