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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
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ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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انفجار كوني... الصور الفائزة في مسابقة مصور الشفق القطبي الشمالي
انفجار كوني... الصور الفائزة في مسابقة مصور الشفق القطبي الشمالي
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" الصور الفائزة في مسابقة مصوّر الشفق القطبي الشمالي، لعام 2024 03.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

انفجار كوني... الصور الفائزة في مسابقة مصور الشفق القطبي الشمالي

11:51 GMT 03.12.2024
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" الصور الفائزة في مسابقة مصوّر الشفق القطبي الشمالي، لعام 2024
© Photo / Uroš Fink/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة لـ"الانفجار الكوني" في ليلة تساقط شهب البرشاويات، حيث يلتقي قوس درب التبانة والشفق القطبي، كرواتيا.

صورة لـ&quot;الانفجار الكوني&quot; في ليلة تساقط شهب البرشاويات، حيث يلتقي قوس درب التبانة والشفق القطبي، كرواتيا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Uroš Fink/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة لـ"الانفجار الكوني" في ليلة تساقط شهب البرشاويات، حيث يلتقي قوس درب التبانة والشفق القطبي، كرواتيا.

© Photo / Josh Beames/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "سحر الشمال" للمصور جوش بيمز، تظهر الأضواء الشمالية وهي ترقص عبر السماء، أيسلندا.

صورة بعنوان &quot;سحر الشمال&quot; للمصور جوش بيمز، تظهر الأضواء الشمالية وهي ترقص عبر السماء، أيسلندا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Josh Beames/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "سحر الشمال" للمصور جوش بيمز، تظهر الأضواء الشمالية وهي ترقص عبر السماء، أيسلندا.

© Photo / Matt Haynie/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "ثوران الكتلة الإكليلية" للمصور مات هايني، تظهر الشفق القطبي الغامض في خطوط العرض المتوسطة، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية .

صورة بعنوان &quot;ثوران الكتلة الإكليلية&quot; للمصور مات هايني، تظهر الشفق القطبي الغامض في خطوط العرض المتوسطة، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية . - سبوتنيك عربي
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© Photo / Matt Haynie/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "ثوران الكتلة الإكليلية" للمصور مات هايني، تظهر الشفق القطبي الغامض في خطوط العرض المتوسطة، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية .

© Photo / Lynsey Schroeder/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "التطلع نحو الشمال" للمصورة لينسي شرودر، تظهر الشفق القطبي المتلألئ فوق أشجار الصبار الجميلة في صحراء سونوران، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.

صورة بعنوان &quot;التطلع نحو الشمال&quot; للمصورة لينسي شرودر، تظهر الشفق القطبي المتلألئ فوق أشجار الصبار الجميلة في صحراء سونوران، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
4/13
© Photo / Lynsey Schroeder/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "التطلع نحو الشمال" للمصورة لينسي شرودر، تظهر الشفق القطبي المتلألئ فوق أشجار الصبار الجميلة في صحراء سونوران، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Photo / Tom Rae/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "نار السماء" للمصور توم راي أوراكي، حيث تظهر أقواس درب التبانة (الشفق القطبي الأحمر المستقر) فوق المناظر الطبيعية لمنتزه جبل كوك الوطني، نيوزيلندا.

صورة بعنوان &quot;نار السماء&quot; للمصور توم راي أوراكي، حيث تظهر أقواس درب التبانة (الشفق القطبي الأحمر المستقر) فوق المناظر الطبيعية لمنتزه جبل كوك الوطني، نيوزيلندا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Tom Rae/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "نار السماء" للمصور توم راي أوراكي، حيث تظهر أقواس درب التبانة (الشفق القطبي الأحمر المستقر) فوق المناظر الطبيعية لمنتزه جبل كوك الوطني، نيوزيلندا.

© Photo / Forest Barkdoll-Weil/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "أضواء الشيطان"، تظهر الشفق القطبي بعرض مذهل، حيث الأضواء النابضة بالحياة ترقص في أعلى السماء، فوق غابة باركدول ويل وايومنغ، الولايات المتحدة الأمريكية.

صورة بعنوان &quot;أضواء الشيطان&quot;، تظهر الشفق القطبي بعرض مذهل، حيث الأضواء النابضة بالحياة ترقص في أعلى السماء، فوق غابة باركدول ويل وايومنغ، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Forest Barkdoll-Weil/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "أضواء الشيطان"، تظهر الشفق القطبي بعرض مذهل، حيث الأضواء النابضة بالحياة ترقص في أعلى السماء، فوق غابة باركدول ويل وايومنغ، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Photo / Sergey Korolev/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "في أشعة الرياح الشمسية" للمصور سيرغي كوروليف، في شبه جزيرة ريباتشي، في روسيا، تظهر الشواطئ الحجرية والصخور ذات الأشكال والهياكل غير العادية، مع الأضواء الشمالية الخضراء.

صورة بعنوان &quot;في أشعة الرياح الشمسية&quot; للمصور سيرغي كوروليف، في شبه جزيرة ريباتشي، في روسيا، تظهر الشواطئ الحجرية والصخور ذات الأشكال والهياكل غير العادية، مع الأضواء الشمالية الخضراء. - سبوتنيك عربي
7/13
© Photo / Sergey Korolev/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "في أشعة الرياح الشمسية" للمصور سيرغي كوروليف، في شبه جزيرة ريباتشي، في روسيا، تظهر الشواطئ الحجرية والصخور ذات الأشكال والهياكل غير العادية، مع الأضواء الشمالية الخضراء.

© Photo / Giulio Cobianchi/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "المسارات المرتفعة" للمصور جوليو كوبيانكي بيكو دو أرييرو، في جزيرة ماديرا، تظهر الشفق القطبي ومجرة درب التبانة يرقصان معًا في سماء خلابة.

صورة بعنوان &quot;المسارات المرتفعة&quot; للمصور جوليو كوبيانكي بيكو دو أرييرو، في جزيرة ماديرا، تظهر الشفق القطبي ومجرة درب التبانة يرقصان معًا في سماء خلابة. - سبوتنيك عربي
8/13
© Photo / Giulio Cobianchi/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "المسارات المرتفعة" للمصور جوليو كوبيانكي بيكو دو أرييرو، في جزيرة ماديرا، تظهر الشفق القطبي ومجرة درب التبانة يرقصان معًا في سماء خلابة.

© Photo / Marc Adamus/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "الشفق القطبي الجنوبي" للمصور مارك آدموس، في باتاغونيا، في تشيلي، تظهر السماء بألوان زهرية في منظر خلاب للشفق القطبي.

صورة بعنوان &quot;الشفق القطبي الجنوبي&quot; للمصور مارك آدموس، في باتاغونيا، في تشيلي، تظهر السماء بألوان زهرية في منظر خلاب للشفق القطبي. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Marc Adamus/2024 Northern Lights Photographer of the Year

صورة بعنوان "الشفق القطبي الجنوبي" للمصور مارك آدموس، في باتاغونيا، في تشيلي، تظهر السماء بألوان زهرية في منظر خلاب للشفق القطبي.

© Photo / Herry Himanshu/2024 Northern Lights Photographer of the Year

"التجديف تحت الشفق القطبي" للمصور هيري هيمانشو، في منتزه بانف الوطني، في كندا، حيث يبدو الشفق القطبي متأرجحًا، مع تدرجات زاهية من اللون الأحمر والوردي والأرجواني ترقص عبر السماء.

&quot;التجديف تحت الشفق القطبي&quot; للمصور هيري هيمانشو، في منتزه بانف الوطني، في كندا، حيث يبدو الشفق القطبي متأرجحًا، مع تدرجات زاهية من اللون الأحمر والوردي والأرجواني ترقص عبر السماء. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Herry Himanshu/2024 Northern Lights Photographer of the Year

"التجديف تحت الشفق القطبي" للمصور هيري هيمانشو، في منتزه بانف الوطني، في كندا، حيث يبدو الشفق القطبي متأرجحًا، مع تدرجات زاهية من اللون الأحمر والوردي والأرجواني ترقص عبر السماء.

© Photo / Baillie Farley/2024 Northern Lights Photographer of the Year

"شفق بحيرة تولوندو" للمصور بيلي فارلي، في بحيرة تولوندو، في أستراليا، حيث تحولت بحيرة تولوندو إلى عرض ضوئي حين أضاءت عاصفة شمسية هائلة السماء ببريق من اللون الأحمر والبرتقالي والوردي، راقصة فوق المياه الراكدة.

&quot;شفق بحيرة تولوندو&quot; للمصور بيلي فارلي، في بحيرة تولوندو، في أستراليا، حيث تحولت بحيرة تولوندو إلى عرض ضوئي حين أضاءت عاصفة شمسية هائلة السماء ببريق من اللون الأحمر والبرتقالي والوردي، راقصة فوق المياه الراكدة. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Baillie Farley/2024 Northern Lights Photographer of the Year

"شفق بحيرة تولوندو" للمصور بيلي فارلي، في بحيرة تولوندو، في أستراليا، حيث تحولت بحيرة تولوندو إلى عرض ضوئي حين أضاءت عاصفة شمسية هائلة السماء ببريق من اللون الأحمر والبرتقالي والوردي، راقصة فوق المياه الراكدة.

© Photo / Henry Frakes/2024 Northern Lights Photographer of the Year

"السماء والجليد" للمصور هنري فراكيس، في الحديقة الوطنية، في نيوزيلندا، حيث تبدلت السماء وتلاشى الشفق القطبي في أشعة حمراء لامعة، امتدت من الجنوب إلى الشمال.

&quot;السماء والجليد&quot; للمصور هنري فراكيس، في الحديقة الوطنية، في نيوزيلندا، حيث تبدلت السماء وتلاشى الشفق القطبي في أشعة حمراء لامعة، امتدت من الجنوب إلى الشمال. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Henry Frakes/2024 Northern Lights Photographer of the Year

"السماء والجليد" للمصور هنري فراكيس، في الحديقة الوطنية، في نيوزيلندا، حيث تبدلت السماء وتلاشى الشفق القطبي في أشعة حمراء لامعة، امتدت من الجنوب إلى الشمال.

© Photo / Jānis Paļulis/2024 Northern Lights Photographer of the Year

"عندما يلتقي الشفق القطبي بمجرة درب التبانة" صورة للمصور يانيس باولوس باوسكا من لاتفيا، تظهر زخات شهب البرشاويات، مع تلاقي الشفق القطبي بالنجوم، وتوهج وردي في زاوية السماء.

&quot;عندما يلتقي الشفق القطبي بمجرة درب التبانة&quot; صورة للمصور يانيس باولوس باوسكا من لاتفيا، تظهر زخات شهب البرشاويات، مع تلاقي الشفق القطبي بالنجوم، وتوهج وردي في زاوية السماء. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Jānis Paļulis/2024 Northern Lights Photographer of the Year

"عندما يلتقي الشفق القطبي بمجرة درب التبانة" صورة للمصور يانيس باولوس باوسكا من لاتفيا، تظهر زخات شهب البرشاويات، مع تلاقي الشفق القطبي بالنجوم، وتوهج وردي في زاوية السماء.

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