انفجار كوني... الصور الفائزة في مسابقة مصور الشفق القطبي الشمالي

صورة لـ"الانفجار الكوني" في ليلة تساقط شهب البرشاويات، حيث يلتقي قوس درب التبانة والشفق القطبي، كرواتيا.
صورة لـ"الانفجار الكوني" في ليلة تساقط شهب البرشاويات، حيث يلتقي قوس درب التبانة والشفق القطبي، كرواتيا.
صورة بعنوان "سحر الشمال" للمصور جوش بيمز، تظهر الأضواء الشمالية وهي ترقص عبر السماء، أيسلندا.
صورة بعنوان "سحر الشمال" للمصور جوش بيمز، تظهر الأضواء الشمالية وهي ترقص عبر السماء، أيسلندا.
صورة بعنوان "ثوران الكتلة الإكليلية" للمصور مات هايني، تظهر الشفق القطبي الغامض في خطوط العرض المتوسطة، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية .
صورة بعنوان "ثوران الكتلة الإكليلية" للمصور مات هايني، تظهر الشفق القطبي الغامض في خطوط العرض المتوسطة، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية .
صورة بعنوان "التطلع نحو الشمال" للمصورة لينسي شرودر، تظهر الشفق القطبي المتلألئ فوق أشجار الصبار الجميلة في صحراء سونوران، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.
صورة بعنوان "التطلع نحو الشمال" للمصورة لينسي شرودر، تظهر الشفق القطبي المتلألئ فوق أشجار الصبار الجميلة في صحراء سونوران، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.
صورة بعنوان "نار السماء" للمصور توم راي أوراكي، حيث تظهر أقواس درب التبانة (الشفق القطبي الأحمر المستقر) فوق المناظر الطبيعية لمنتزه جبل كوك الوطني، نيوزيلندا.
صورة بعنوان "نار السماء" للمصور توم راي أوراكي، حيث تظهر أقواس درب التبانة (الشفق القطبي الأحمر المستقر) فوق المناظر الطبيعية لمنتزه جبل كوك الوطني، نيوزيلندا.
صورة بعنوان "أضواء الشيطان"، تظهر الشفق القطبي بعرض مذهل، حيث الأضواء النابضة بالحياة ترقص في أعلى السماء، فوق غابة باركدول ويل وايومنغ، الولايات المتحدة الأمريكية.
صورة بعنوان "أضواء الشيطان"، تظهر الشفق القطبي بعرض مذهل، حيث الأضواء النابضة بالحياة ترقص في أعلى السماء، فوق غابة باركدول ويل وايومنغ، الولايات المتحدة الأمريكية.
صورة بعنوان "في أشعة الرياح الشمسية" للمصور سيرغي كوروليف، في شبه جزيرة ريباتشي، في روسيا، تظهر الشواطئ الحجرية والصخور ذات الأشكال والهياكل غير العادية، مع الأضواء الشمالية الخضراء.
صورة بعنوان "في أشعة الرياح الشمسية" للمصور سيرغي كوروليف، في شبه جزيرة ريباتشي، في روسيا، تظهر الشواطئ الحجرية والصخور ذات الأشكال والهياكل غير العادية، مع الأضواء الشمالية الخضراء.
صورة بعنوان "المسارات المرتفعة" للمصور جوليو كوبيانكي بيكو دو أرييرو، في جزيرة ماديرا، تظهر الشفق القطبي ومجرة درب التبانة يرقصان معًا في سماء خلابة.
صورة بعنوان "المسارات المرتفعة" للمصور جوليو كوبيانكي بيكو دو أرييرو، في جزيرة ماديرا، تظهر الشفق القطبي ومجرة درب التبانة يرقصان معًا في سماء خلابة.
صورة بعنوان "الشفق القطبي الجنوبي" للمصور مارك آدموس، في باتاغونيا، في تشيلي، تظهر السماء بألوان زهرية في منظر خلاب للشفق القطبي.
صورة بعنوان "الشفق القطبي الجنوبي" للمصور مارك آدموس، في باتاغونيا، في تشيلي، تظهر السماء بألوان زهرية في منظر خلاب للشفق القطبي.
"التجديف تحت الشفق القطبي" للمصور هيري هيمانشو، في منتزه بانف الوطني، في كندا، حيث يبدو الشفق القطبي متأرجحًا، مع تدرجات زاهية من اللون الأحمر والوردي والأرجواني ترقص عبر السماء.
"التجديف تحت الشفق القطبي" للمصور هيري هيمانشو، في منتزه بانف الوطني، في كندا، حيث يبدو الشفق القطبي متأرجحًا، مع تدرجات زاهية من اللون الأحمر والوردي والأرجواني ترقص عبر السماء.
"شفق بحيرة تولوندو" للمصور بيلي فارلي، في بحيرة تولوندو، في أستراليا، حيث تحولت بحيرة تولوندو إلى عرض ضوئي حين أضاءت عاصفة شمسية هائلة السماء ببريق من اللون الأحمر والبرتقالي والوردي، راقصة فوق المياه الراكدة.
"شفق بحيرة تولوندو" للمصور بيلي فارلي، في بحيرة تولوندو، في أستراليا، حيث تحولت بحيرة تولوندو إلى عرض ضوئي حين أضاءت عاصفة شمسية هائلة السماء ببريق من اللون الأحمر والبرتقالي والوردي، راقصة فوق المياه الراكدة.
"السماء والجليد" للمصور هنري فراكيس، في الحديقة الوطنية، في نيوزيلندا، حيث تبدلت السماء وتلاشى الشفق القطبي في أشعة حمراء لامعة، امتدت من الجنوب إلى الشمال.
"السماء والجليد" للمصور هنري فراكيس، في الحديقة الوطنية، في نيوزيلندا، حيث تبدلت السماء وتلاشى الشفق القطبي في أشعة حمراء لامعة، امتدت من الجنوب إلى الشمال.
"عندما يلتقي الشفق القطبي بمجرة درب التبانة" صورة للمصور يانيس باولوس باوسكا من لاتفيا، تظهر زخات شهب البرشاويات، مع تلاقي الشفق القطبي بالنجوم، وتوهج وردي في زاوية السماء.
"عندما يلتقي الشفق القطبي بمجرة درب التبانة" صورة للمصور يانيس باولوس باوسكا من لاتفيا، تظهر زخات شهب البرشاويات، مع تلاقي الشفق القطبي بالنجوم، وتوهج وردي في زاوية السماء.