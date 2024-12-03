انفجار كوني... الصور الفائزة في مسابقة مصور الشفق القطبي الشمالي

"التجديف تحت الشفق القطبي" للمصور هيري هيمانشو، في منتزه بانف الوطني، في كندا، حيث يبدو الشفق القطبي متأرجحًا، مع تدرجات زاهية من اللون الأحمر والوردي والأرجواني ترقص عبر السماء.