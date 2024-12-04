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https://sarabic.ae/20241204/الاتحاد-العمالي-في-كوريا-الجنوبية-يدعو-إلى-إضراب-عام-مفتوح-حتى-استقالة-رئيس-البلاد-1095462616.html
الاتحاد العمالي في كوريا الجنوبية يدعو إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة رئيس البلاد
الاتحاد العمالي في كوريا الجنوبية يدعو إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة رئيس البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية، بأن أكبر اتحاد للعمال في البلاد دعا لإضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس يون سوك يول. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T01:28+0000
2024-12-04T01:28+0000
العالم
أحكام عرفية
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
إضراب
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "واي.تي.إن" الكورية الجنوبية، "دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول".جاء ذلك بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية اعتزامه إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام العربيةوبوقت سابق الثلاثاء، عقدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية جلسة على الرغم من تعليق عمل البرلمان بموجب الأحكام العرفية، حيث صوت البرلمان خلال جلسته على إلغاء الأحكام العرفية.وأعلن رئيس البرلمان أن جميع أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة، ويبلغ عددهم 190 نائبًا من أصل 300 نائب بالبرلمان، صوتوا لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مضيفًا أنها بذلك تصبح باطلة.وبدوره، دعا حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية رئيس البلاد يون سوك يول إلى إلغاء الأحكام العرفية في أقرب وقت ممكن.وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، متهمًا المعارضة بإدارة مخطط لعزله. فيما قررت السلطات العسكرية تعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء، إن "الرئيس يون سوك يول أعلن الأحكام العرفية"، وذلك بعد اجتماع طارئ عقد ليلًا في مكتبه.ونقلت الوكالة عن الرئيس الكوري الجنوبي قوله إن فرض الأحكام العرفية هدفه "القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية"، والدفاع عن النظام الدستوري.واتهم يون المعارضة "بالقيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله تهدد بشل السلطة، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".
https://sarabic.ae/20241203/رئيس-الحزب-الحاكم-في-كوريا-الجنوبية-قرار-الأحكام-العرفية-خاطئ-وسأمنعه-معه-الشعب-1095462281.html
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العالم, أحكام عرفية, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, إضراب
العالم, أحكام عرفية, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, إضراب

الاتحاد العمالي في كوريا الجنوبية يدعو إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة رئيس البلاد

01:28 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonمتظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024.
متظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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أفادت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية، بأن أكبر اتحاد للعمال في البلاد دعا لإضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس يون سوك يول.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "واي.تي.إن" الكورية الجنوبية، "دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول".

وأشارت إلى أن الإضراب المفتوح "سيبدأ في الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في ساحة غوانغهوامون في سيول".

جاء ذلك بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية اعتزامه إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام العربية
وبوقت سابق الثلاثاء، عقدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية جلسة على الرغم من تعليق عمل البرلمان بموجب الأحكام العرفية، حيث صوت البرلمان خلال جلسته على إلغاء الأحكام العرفية.
وأفادت قناة "يونهاب الإخبارية" الرسمية، بأن البرلمان عقد جلسة بعد تعليق عمله بموجب الأحكام العرفية، وقال رئيس البرلمان وو وون-سيك خلال الجلسة: "من الصعب بالنسبة لي الموافقة على فرض الأحكام العرفية. يجب اتباع الإجراءات السليمة".
وأعلن رئيس البرلمان أن جميع أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة، ويبلغ عددهم 190 نائبًا من أصل 300 نائب بالبرلمان، صوتوا لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مضيفًا أنها بذلك تصبح باطلة.
وبدوره، دعا حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية رئيس البلاد يون سوك يول إلى إلغاء الأحكام العرفية في أقرب وقت ممكن.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، متهمًا المعارضة بإدارة مخطط لعزله. فيما قررت السلطات العسكرية تعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
أنصار حزب قوة الشعب، الحاكم في كوريا الجنوبية يضيءون أضواء هواتفهم الذكية خلال حملة الانتخابات البرلمانية للحزب في سيول، كوريا الجنوبية، الثلاثاء 9 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: قرار الأحكام العرفية خاطئ وسأمنعه معه الشعب
أمس, 23:42 GMT
وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء، إن "الرئيس يون سوك يول أعلن الأحكام العرفية"، وذلك بعد اجتماع طارئ عقد ليلًا في مكتبه.
ونقلت الوكالة عن الرئيس الكوري الجنوبي قوله إن فرض الأحكام العرفية هدفه "القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية"، والدفاع عن النظام الدستوري.
واتهم يون المعارضة "بالقيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله تهدد بشل السلطة، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".
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