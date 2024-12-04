https://sarabic.ae/20241204/الاتحاد-العمالي-في-كوريا-الجنوبية-يدعو-إلى-إضراب-عام-مفتوح-حتى-استقالة-رئيس-البلاد-1095462616.html

الاتحاد العمالي في كوريا الجنوبية يدعو إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة رئيس البلاد

الاتحاد العمالي في كوريا الجنوبية يدعو إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة رئيس البلاد

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية، بأن أكبر اتحاد للعمال في البلاد دعا لإضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس يون سوك يول. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T01:28+0000

2024-12-04T01:28+0000

2024-12-04T01:28+0000

العالم

أحكام عرفية

كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

إضراب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095462459_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_5f35019ce4d2b7dd7e8753a7c1fa404a.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "واي.تي.إن" الكورية الجنوبية، "دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول".جاء ذلك بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية اعتزامه إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام العربيةوبوقت سابق الثلاثاء، عقدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية جلسة على الرغم من تعليق عمل البرلمان بموجب الأحكام العرفية، حيث صوت البرلمان خلال جلسته على إلغاء الأحكام العرفية.وأعلن رئيس البرلمان أن جميع أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة، ويبلغ عددهم 190 نائبًا من أصل 300 نائب بالبرلمان، صوتوا لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مضيفًا أنها بذلك تصبح باطلة.وبدوره، دعا حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية رئيس البلاد يون سوك يول إلى إلغاء الأحكام العرفية في أقرب وقت ممكن.وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، متهمًا المعارضة بإدارة مخطط لعزله. فيما قررت السلطات العسكرية تعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء، إن "الرئيس يون سوك يول أعلن الأحكام العرفية"، وذلك بعد اجتماع طارئ عقد ليلًا في مكتبه.ونقلت الوكالة عن الرئيس الكوري الجنوبي قوله إن فرض الأحكام العرفية هدفه "القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية"، والدفاع عن النظام الدستوري.واتهم يون المعارضة "بالقيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله تهدد بشل السلطة، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".

https://sarabic.ae/20241203/رئيس-الحزب-الحاكم-في-كوريا-الجنوبية-قرار-الأحكام-العرفية-خاطئ-وسأمنعه-معه-الشعب-1095462281.html

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أحكام عرفية, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, إضراب