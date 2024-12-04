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الجيش السوري ينجح بإجلاء طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب
الجيش السوري ينجح بإجلاء طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، في الجمهورية العربية السورية، وبتنسيق مع روسيا، إجلاء عسكريين سوريين، من أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية في حلب،... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T09:26+0000
2024-12-04T09:26+0000
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وقالت القيادة السورية في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأربعاء: "بعد ثبات قتالي أسطوري للطلاب الأبطال والضباط الميامين من أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بحلب، ودفاع مستميت عن الأكاديمية منذ اللحظة الأولى للهجوم الإرهابي على مدينة حلب، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة للهجمات العنيفة التي قام بها الإرهابيون لاقتحام الأكاديمية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطيران المسير المتطور".وأردف البيان: "من خلال تنسيق سوري - روسي عسكري سياسي مشترك تم فك حصار تلك التنظيمات الإرهابية، وتأمين خروج طلبة الأكاديمية ووصولهم بأمان إلى مدينة حمص ليتم تقديم الرعاية اللازمة، والعلاج الطبي للمصابين والجرحى منهم".وأفاد التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش السوري حيدت أكثر من 1600 إرهابي من "جبهة النصرة" (الاسم السابق لـ"هيئة تحرير الشام" الإرهابية المحظورة في روسيا) وباقي تنظيماتها، خلال الأسبوع الجاري.وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ نحو أسبوع، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من قبل التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" [جبهة النصرة سابقاً] (الإرهابية المحظورة)، وامتدت الهجمات لاحقاً إلى محافظة حماة.وأكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.روسيا: الأمريكيون يقدمون الدعم للإرهابيين في سوريا
https://sarabic.ae/20241204/إيران-واشنطن-في-مقدمة-الأطراف-التي-تدعم-التنظيمات-الإرهابية-في-سوريا-1095464448.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري

الجيش السوري ينجح بإجلاء طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب

09:26 GMT 04.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية ساناقوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020
قوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا
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أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، في الجمهورية العربية السورية، وبتنسيق مع روسيا، إجلاء عسكريين سوريين، من أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية في حلب، بعد حصار مطبق، من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة.
وقالت القيادة السورية في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأربعاء: "بعد ثبات قتالي أسطوري للطلاب الأبطال والضباط الميامين من أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بحلب، ودفاع مستميت عن الأكاديمية منذ اللحظة الأولى للهجوم الإرهابي على مدينة حلب، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة للهجمات العنيفة التي قام بها الإرهابيون لاقتحام الأكاديمية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطيران المسير المتطور".

وثم خروجهم إلى بلدة الواحة في منطقة السفيرة وتطويقهم مرة أخرى من قبل مجاميع الإرهابيين الذين تقاطروا من المحاور، مدججين بالعربات الثقيلة من دبابات ومدفعية ورشاشات وطيران مسير، استطاع الطلاب والضباط الصمود في مواجهة الإرهابيين، مما أسفر عن ارتقاء عدد منهم شهداء وإصابة آخرين بجراح، بحسب البيان.

وأردف البيان: "من خلال تنسيق سوري - روسي عسكري سياسي مشترك تم فك حصار تلك التنظيمات الإرهابية، وتأمين خروج طلبة الأكاديمية ووصولهم بأمان إلى مدينة حمص ليتم تقديم الرعاية اللازمة، والعلاج الطبي للمصابين والجرحى منهم".
وأفاد التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش السوري حيدت أكثر من 1600 إرهابي من "جبهة النصرة" (الاسم السابق لـ"هيئة تحرير الشام" الإرهابية المحظورة في روسيا) وباقي تنظيماتها، خلال الأسبوع الجاري.
وقال التلفزيون الرسمي في بيان إن "عدد قتلى الإرهابيين هذا الأسبوع يتجاوز 1600 إرهابي من جبهة النصرة وباقي تنظيماتها بنيران الجيش العربي السوري وسلاح الجو".
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
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06:28 GMT
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ نحو أسبوع، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من قبل التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" [جبهة النصرة سابقاً] (الإرهابية المحظورة)، وامتدت الهجمات لاحقاً إلى محافظة حماة.
وأكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
روسيا: الأمريكيون يقدمون الدعم للإرهابيين في سوريا
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