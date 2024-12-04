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الجيش السوري يعلن تحييد أكثر من 1600 إرهابي خلال أسبوع
الجيش السوري يعلن تحييد أكثر من 1600 إرهابي خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش السوري حيدت أكثر من 1600 إرهابي من "جبهة النصرة" (الاسم السابق لـ"هيئة تحرير الشام" الإرهابية... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T08:36+0000
2024-12-04T08:36+0000
العالم العربي
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وقال التلفزيون الرسمي في بيان إن "عدد قتلى الإرهابيين هذا الأسبوع يتجاوز 1600 إرهابي من جبهة النصرة وباقي تنظيماتها بنيران الجيش العربي السوري وسلاح الجو".وأشار البيان إلى أن هناك "مؤازرة شعبية كبيرة للجيش السوري في عملياته بالتصدي لـ"جبهة النصرة" (محظورة في روسيا) وتنظيماتها الإرهابية".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ نحو أسبوع، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من قبل التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" [جبهة النصرة سابقاً] (الإرهابية المحظورة)، وامتدت الهجمات لاحقاً إلى محافظة حماة.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قبل ذلك، ما يحدث في سوريا بأنه "تعدٍ على سيادة سوريا"، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.الضحاك: الهجوم على شمال سوريا لم يكن ممكنا تنفيذه دون أمر عمليات تركي إسرائيليالمركز الروسي للمصالحة يعلن استهداف معدات ومستودعات ذخيرة للإرهابيين في سوريا
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الجيش السوري يعلن تحييد أكثر من 1600 إرهابي خلال أسبوع

08:36 GMT 04.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية ساناأفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا
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أفاد التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش السوري حيدت أكثر من 1600 إرهابي من "جبهة النصرة" (الاسم السابق لـ"هيئة تحرير الشام" الإرهابية المحظورة في روسيا) وباقي تنظيماتها، خلال الأسبوع الجاري.
وقال التلفزيون الرسمي في بيان إن "عدد قتلى الإرهابيين هذا الأسبوع يتجاوز 1600 إرهابي من جبهة النصرة وباقي تنظيماتها بنيران الجيش العربي السوري وسلاح الجو".

وأضاف أن وحدات الجيش العربي السوري تتقدم على عدد من المحاور وتقطع خطوط إمداد الإرهابيين وتؤمن المناطق التي اقتلع الإرهابيين منها.

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أمس, 15:28 GMT

ونوه البيان إلى أن سلاح الجو يقصف تجمعات للإرهابيين ومستودعاتهم وآلياتهم في إدلب وريفها.

وأشار البيان إلى أن هناك "مؤازرة شعبية كبيرة للجيش السوري في عملياته بالتصدي لـ"جبهة النصرة" (محظورة في روسيا) وتنظيماتها الإرهابية".
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08:12 GMT
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ نحو أسبوع، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من قبل التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" [جبهة النصرة سابقاً] (الإرهابية المحظورة)، وامتدت الهجمات لاحقاً إلى محافظة حماة.

وأكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قبل ذلك، ما يحدث في سوريا بأنه "تعدٍ على سيادة سوريا"، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.
الضحاك: الهجوم على شمال سوريا لم يكن ممكنا تنفيذه دون أمر عمليات تركي إسرائيلي
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