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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241204/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-45-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1095493435.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 45 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 45 مقذوفا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، بأن القوات... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T22:41+0000
2024-12-04T22:43+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 17 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 45 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 7 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241204/مسؤول-أوكراني-يصف-حال-قوات-كييف-خلال-فترة-الصراع-بأكمله-1095488684.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 45 مقذوفا خلال 24 ساعة

22:41 GMT 04.12.2024 (تم التحديث: 22:43 GMT 04.12.2024)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationدبابة "تي-80" خلال تقدم القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك
دبابة تي-80 خلال تقدم القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 خلال اليوم الماضي، وأطلقت 45 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 17 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 45 مقذوفا مختلفة العيارات.
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أوكراني يصف حال قوات كييف خلال فترة الصراع بأكمله
18:04 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 7 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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