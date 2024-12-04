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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241204/مسؤول-أوكراني-يصف-حال-قوات-كييف-خلال-فترة-الصراع-بأكمله-1095488684.html
مسؤول أوكراني يصف حال قوات كييف خلال فترة الصراع بأكمله
مسؤول أوكراني يصف حال قوات كييف خلال فترة الصراع بأكمله
سبوتنيك عربي
أفادت رئيسة مركز دعم الاستطلاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ماريا برلينسكايا، أن الجيش الأوكراني في أسوأ أوضاعه خلال فترة الصراع بأكمله مع روسيا، والجبهة... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T18:04+0000
2024-12-04T18:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت برلينسكايا: "ماذا أرى؟ أن الجبهة تنهار بالفعل، لكن هذا واضح للجميع من المصادر المفتوحة، أن الوضع ليس كما كان في ربيع 2022، بل ربما أسوأ بكثير، أسوأ لحظة في الحرب بأكملها، لماذا لأنه في ربيع 2022 كان لدينا وضع أخلاقي ونفسي مختلف تماما في المجتمع".واعترفت برلينسكايا بأن الجيش الروسي يتقدم بسرعة.وختمت، بالقول: "لقد حان الوقت منذ فترة طويلة لنقول الأمر كما هو، الجبهة تنهار، نحن نقاتل أحد أقوى الجيوش في العالم، عملاق نووي بمجمع صناعي عسكري موحد، عددنا أقل، ولا نتلقى سوى القليل من المساعدة، فهي في غير وقتها وغالبًا ما تكون ذات نوعية رديئة". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241204/خبير-سياسي-نرويجي-يكشف-عن-تناقضات-الناتو-حول-أوكرانيا---1095487745.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول أوكراني يصف حال قوات كييف خلال فترة الصراع بأكمله

18:04 GMT 04.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت رئيسة مركز دعم الاستطلاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ماريا برلينسكايا، أن الجيش الأوكراني في أسوأ أوضاعه خلال فترة الصراع بأكمله مع روسيا، والجبهة تنهار.
وقالت برلينسكايا: "ماذا أرى؟ أن الجبهة تنهار بالفعل، لكن هذا واضح للجميع من المصادر المفتوحة، أن الوضع ليس كما كان في ربيع 2022، بل ربما أسوأ بكثير، أسوأ لحظة في الحرب بأكملها، لماذا لأنه في ربيع 2022 كان لدينا وضع أخلاقي ونفسي مختلف تماما في المجتمع".

وأشارت إلى أن المجتمع الأوكراني يعاني من الإحباط بسبب المواقف التي "يصبح فيها بعض المسؤولين معاقين"، ويتم العثور على آخرين ومعهم مبالغ ضخمة من المال.

واعترفت برلينسكايا بأن الجيش الروسي يتقدم بسرعة.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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16:57 GMT
وختمت، بالقول: "لقد حان الوقت منذ فترة طويلة لنقول الأمر كما هو، الجبهة تنهار، نحن نقاتل أحد أقوى الجيوش في العالم، عملاق نووي بمجمع صناعي عسكري موحد، عددنا أقل، ولا نتلقى سوى القليل من المساعدة، فهي في غير وقتها وغالبًا ما تكون ذات نوعية رديئة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
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Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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