https://sarabic.ae/20241204/مسؤول-أوكراني-يصف-حال-قوات-كييف-خلال-فترة-الصراع-بأكمله-1095488684.html

مسؤول أوكراني يصف حال قوات كييف خلال فترة الصراع بأكمله

مسؤول أوكراني يصف حال قوات كييف خلال فترة الصراع بأكمله

سبوتنيك عربي

أفادت رئيسة مركز دعم الاستطلاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ماريا برلينسكايا، أن الجيش الأوكراني في أسوأ أوضاعه خلال فترة الصراع بأكمله مع روسيا، والجبهة... 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T18:04+0000

2024-12-04T18:04+0000

2024-12-04T18:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093007402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ab31644789bdb8f06335e55b20b30ce.jpg

وقالت برلينسكايا: "ماذا أرى؟ أن الجبهة تنهار بالفعل، لكن هذا واضح للجميع من المصادر المفتوحة، أن الوضع ليس كما كان في ربيع 2022، بل ربما أسوأ بكثير، أسوأ لحظة في الحرب بأكملها، لماذا لأنه في ربيع 2022 كان لدينا وضع أخلاقي ونفسي مختلف تماما في المجتمع".واعترفت برلينسكايا بأن الجيش الروسي يتقدم بسرعة.وختمت، بالقول: "لقد حان الوقت منذ فترة طويلة لنقول الأمر كما هو، الجبهة تنهار، نحن نقاتل أحد أقوى الجيوش في العالم، عملاق نووي بمجمع صناعي عسكري موحد، عددنا أقل، ولا نتلقى سوى القليل من المساعدة، فهي في غير وقتها وغالبًا ما تكون ذات نوعية رديئة". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20241204/خبير-سياسي-نرويجي-يكشف-عن-تناقضات-الناتو-حول-أوكرانيا---1095487745.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا