خبير سياسي نرويجي يكشف عن تناقضات الناتو حول أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
09:18 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
11:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تعويل كبير على دور الجيش السوري والقوى الرديفة لإنهاء الهجمات الإرهابية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص تنفيذ "خارطة الطريق" للحل في غزة بعد توافق فتح وحماس في القاهرة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:18 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:36 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: المعركة في حلب تدار من قبل المخابرات الأمريكية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب مستمرة واتهامات متبادلة من طرفي الصراع وتوقف مبادرات حل الأزمة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241204/خبير-سياسي-نرويجي-يكشف-عن-تناقضات-الناتو-حول-أوكرانيا---1095487745.html
خبير سياسي نرويجي يكشف عن تناقضات الناتو حول أوكرانيا
خبير سياسي نرويجي يكشف عن تناقضات الناتو حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الباحث السياسي النرويجي، غلين ديسن، بأن هناك تناقضات في تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، حول أوكرانيا. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T16:57+0000
2024-12-04T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309805_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_1d8cd0a23d7771c51eb3fb5029841662.jpg
وكتب على منصة "إكس": "منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كان الناتو ضد الدبلوماسية ويؤيد التسلح النشط من أجل التفاوض من موقع القوة".وأشار إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يشعر بالقلق إزاء احتمالات السلام ويدعو زيلينسكي إلى تأجيل أي مفاوضات، ويدعو الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بانتظام إلى زيادة المساعدات إلى أوكرانيا من أجل "تغيير مسار الصراع".وفي السياق ذاته، أشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعقيباً على هذه التصريحات، إلى أن الأمين العام لحلف الناتو لا يدعو إلى وقف التصعيد، بل إلى مواصلة "المذبحة الدموية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sarabic.ae/20241204/إعلام-الناتو-طلب-من-أوكرانيا-تأجيل-المفاوضات-مع-روسيا-حتى-حصولها-على-الأسلحة-1095467671.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309805_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4dfd0c56a86e3052d8d7c3cd7ae4b7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير سياسي نرويجي يكشف عن تناقضات الناتو حول أوكرانيا

16:57 GMT 04.12.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الباحث السياسي النرويجي، غلين ديسن، بأن هناك تناقضات في تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، حول أوكرانيا.
وكتب على منصة "إكس": "منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كان الناتو ضد الدبلوماسية ويؤيد التسلح النشط من أجل التفاوض من موقع القوة".

وتابع: "لقد أصبح الأوكرانيون منهكين ويريدون إجراء محادثات سلام، ولم يعد هناك المزيد من الأسلحة لتزويدهم بها، ومع ذلك فإن الناتو يصر على إطالة أمد الحرب".

وأشار إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يشعر بالقلق إزاء احتمالات السلام ويدعو زيلينسكي إلى تأجيل أي مفاوضات، ويدعو الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بانتظام إلى زيادة المساعدات إلى أوكرانيا من أجل "تغيير مسار الصراع".
العلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
إعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة
08:39 GMT
وفي السياق ذاته، أشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعقيباً على هذه التصريحات، إلى أن الأمين العام لحلف الناتو لا يدعو إلى وقف التصعيد، بل إلى مواصلة "المذبحة الدموية".
وحذرت موسكو الدول الغربية مرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا ويطيل الصراع فقط. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة، ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала