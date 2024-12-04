خبير سياسي نرويجي يكشف عن تناقضات الناتو حول أوكرانيا
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
تابعنا عبر
أفاد الباحث السياسي النرويجي، غلين ديسن، بأن هناك تناقضات في تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، حول أوكرانيا.
وكتب على منصة "إكس": "منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كان الناتو ضد الدبلوماسية ويؤيد التسلح النشط من أجل التفاوض من موقع القوة".
وتابع: "لقد أصبح الأوكرانيون منهكين ويريدون إجراء محادثات سلام، ولم يعد هناك المزيد من الأسلحة لتزويدهم بها، ومع ذلك فإن الناتو يصر على إطالة أمد الحرب".
وأشار إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يشعر بالقلق إزاء احتمالات السلام ويدعو زيلينسكي إلى تأجيل أي مفاوضات، ويدعو الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بانتظام إلى زيادة المساعدات إلى أوكرانيا من أجل "تغيير مسار الصراع".
وفي السياق ذاته، أشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعقيباً على هذه التصريحات، إلى أن الأمين العام لحلف الناتو لا يدعو إلى وقف التصعيد، بل إلى مواصلة "المذبحة الدموية".
وحذرت موسكو الدول الغربية مرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا ويطيل الصراع فقط. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة، ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.