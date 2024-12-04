https://sarabic.ae/20241204/خبير-سياسي-نرويجي-يكشف-عن-تناقضات-الناتو-حول-أوكرانيا---1095487745.html

خبير سياسي نرويجي يكشف عن تناقضات الناتو حول أوكرانيا

خبير سياسي نرويجي يكشف عن تناقضات الناتو حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد الباحث السياسي النرويجي، غلين ديسن، بأن هناك تناقضات في تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، حول أوكرانيا. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T16:57+0000

2024-12-04T16:57+0000

2024-12-04T16:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكتب على منصة "إكس": "منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كان الناتو ضد الدبلوماسية ويؤيد التسلح النشط من أجل التفاوض من موقع القوة".وأشار إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يشعر بالقلق إزاء احتمالات السلام ويدعو زيلينسكي إلى تأجيل أي مفاوضات، ويدعو الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بانتظام إلى زيادة المساعدات إلى أوكرانيا من أجل "تغيير مسار الصراع".وفي السياق ذاته، أشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعقيباً على هذه التصريحات، إلى أن الأمين العام لحلف الناتو لا يدعو إلى وقف التصعيد، بل إلى مواصلة "المذبحة الدموية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

https://sarabic.ae/20241204/إعلام-الناتو-طلب-من-أوكرانيا-تأجيل-المفاوضات-مع-روسيا-حتى-حصولها-على-الأسلحة-1095467671.html

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