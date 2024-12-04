https://sarabic.ae/20241204/خبير-لـسبوتنيك-الغرب-يحاول-إنزال-زيلينسكي-عن-الشجرة-وإنهاء-الحرب-لكنه-لا-يعرف-كيف---1095485834.html

خبير لـ"سبوتنيك": الغرب يحاول إنزال زيلينسكي عن الشجرة وإنهاء الحرب لكنه لا يعرف كيف

خبير لـ"سبوتنيك": الغرب يحاول إنزال زيلينسكي عن الشجرة وإنهاء الحرب لكنه لا يعرف كيف

سبوتنيك عربي

شدد الدكتور سمير الخطيب، الباحث في الشأن الروسي، على أن الغرب هدفه واحد هو الضغط على روسيا وإحراجها وإضعافها، حتى وإن كان ثمن ذلك هو موت كل الشعب الأوكراني،... 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T15:03+0000

2024-12-04T15:03+0000

2024-12-04T15:03+0000

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الخطيب وفي حديث عبر "سبوتنيك"، أوضح أن الغرب يريد إنهاء الحرب لكنه لا يعرف كيف ينهي هذه الحرب، لافتاً إلى أن ما يصرحون به يؤكد أنهم لا يزالون تابعين لأمريكا، وأنهم لا يملكون إلا الانصياع لإملاءاتها ولو على حساب مصالحهم. وقال الخطيب: "الولايات المتحدة تسعى لضرب الأمن القومي الروسي وإضعافها، بسبب تحدي موسكو للأحادية القطبية الأمريكية، معتبراً أن رفعها لهذا الشعار وضع أمريكا وأكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا في الحرب بموقف حرج جداً، بعدما استنفذوا ما لديهم من أموال وأسلحة لإضعاف روسيا، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك وروسيا لا زالت تتقدم". وأضاف: "إن الغرب يحاول إيجاد البدائل عبر خلق صيغة جديدة لـ"الناتو" وهي "الناتو" زائد أوكرانيا، وغيرها من التسميات التي تساعدهم على إنزال زيلينسكي عن الشجرة، لأن الدول الغربية وصلت إلى قناعة مفادها أنهم لا يستطيعون الاستمرار بالحرب، خصوصا مع ازدياد مكاسب روسيا، وفشل محاولاتهم لضرب الاقتصاد الروسي رغم الحصار الاقتصادي الذي مارسته هذه الدول ضدها". ولفت إلى أن زيلينسكي ليس لديه أي خيارات ولا يملك القدرة العسكرية ولا الشعبية ولا المادية للاستمرار في الحرب، مشددا على أنه ليس سوى أداة في حرب "الناتو" ضد روسيا، وبوق إعلامي لما يجري في الغرب. وشدد الخطيب على أن روسيا على ثقة تامة بأن، سنة 2025، ستكون نهاية الأزمة الأوكرانية، مستنداً بذلك على أن روسيا قررت، سنة 2026، البدء في تخفيض ميزانية الحرب، وهذا دليل على أن لدى روسيا قناعة بأن السنة المقبلة ستكون حاسمة لإنهاء هذه الحرب. ولفت إلى أن روسيا تسعى بشكل جاد إلى التحسين في أدائها، إضافة إلى أنها تبدي مرونة وإبداع في الحرب وهذا سيتم تدرسيه في المعاهد بالمستقبل.ضابط أمريكي: زيلينسكي يدرك عجزه في الصراع الأوكرانيالولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025

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