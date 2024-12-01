https://sarabic.ae/20241201/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-تعرض-للخيانة-من-قبل-أسياده-الغربيين--1095383504.html
الخارجية الروسية: زيلينسكي تعرض للخيانة من قبل أسياده الغربيين
الخارجية الروسية: زيلينسكي تعرض للخيانة من قبل أسياده الغربيين
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي، تعرض للخيانة من قبل أسياده الغربيين بعد محاولاته إيذاء روسيا. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T20:30+0000
2024-12-01T20:30+0000
2024-12-01T20:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وأضافت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "أولًا، تحتاج كييف إلى التفكير في جر عطف واشنطن من أجل المودة، وعندما لا يتحقق ذلك، يجب أن تبدأ في التفكير بالتنازلات الإقليمية. تمت خيانة زيلينسكي من قبل أصحابه، لأن هدفهم لم يكن لمساعدة أوكرانيا، ولكن لإلحاق الضرر بروسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241201/الكرملين-يفند-أكاذيب-مذكرات-ميركل-بشأن-الرئيس-بوتين-1095367420.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: زيلينسكي تعرض للخيانة من قبل أسياده الغربيين
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي، تعرض للخيانة من قبل أسياده الغربيين بعد محاولاته إيذاء روسيا.
وأضافت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "أولًا، تحتاج كييف إلى التفكير في جر عطف واشنطن من أجل المودة، وعندما لا يتحقق ذلك، يجب أن تبدأ في التفكير بالتنازلات الإقليمية. تمت خيانة زيلينسكي من قبل أصحابه، لأن هدفهم لم يكن لمساعدة أوكرانيا، ولكن لإلحاق الضرر بروسيا".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، إن "أوكرانيا يجب أن تحدد بشكل مستقل موقفها فيما يتعلق بالتنازلات الإقليمية لتحقيق السلام مع روسيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.