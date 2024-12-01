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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241201/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-تعرض-للخيانة-من-قبل-أسياده-الغربيين--1095383504.html
الخارجية الروسية: زيلينسكي تعرض للخيانة من قبل أسياده الغربيين
الخارجية الروسية: زيلينسكي تعرض للخيانة من قبل أسياده الغربيين
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي، تعرض للخيانة من قبل أسياده الغربيين بعد محاولاته إيذاء روسيا. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T20:30+0000
2024-12-01T20:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "أولًا، تحتاج كييف إلى التفكير في جر عطف واشنطن من أجل المودة، وعندما لا يتحقق ذلك، يجب أن تبدأ في التفكير بالتنازلات الإقليمية. تمت خيانة زيلينسكي من قبل أصحابه، لأن هدفهم لم يكن لمساعدة أوكرانيا، ولكن لإلحاق الضرر بروسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241201/الكرملين-يفند-أكاذيب-مذكرات-ميركل-بشأن-الرئيس-بوتين-1095367420.html
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روسيا

الخارجية الروسية: زيلينسكي تعرض للخيانة من قبل أسياده الغربيين

20:30 GMT 01.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي، تعرض للخيانة من قبل أسياده الغربيين بعد محاولاته إيذاء روسيا.
وأضافت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "أولًا، تحتاج كييف إلى التفكير في جر عطف واشنطن من أجل المودة، وعندما لا يتحقق ذلك، يجب أن تبدأ في التفكير بالتنازلات الإقليمية. تمت خيانة زيلينسكي من قبل أصحابه، لأن هدفهم لم يكن لمساعدة أوكرانيا، ولكن لإلحاق الضرر بروسيا".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، إن "أوكرانيا يجب أن تحدد بشكل مستقل موقفها فيما يتعلق بالتنازلات الإقليمية لتحقيق السلام مع روسيا".

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
الكرملين يفند "أكاذيب مذكرات ميركل" بشأن الرئيس بوتين
11:19 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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