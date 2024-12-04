https://sarabic.ae/20241204/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-منتدى-الخريجين-الأجانب-من-الجامعات-الروسية-صور-1095471635.html

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية... صور

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية... صور

سبوتنيك عربي

بدأت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأمس الثلاثاء، انطلقت فعاليات اليوم الأول للمنتدى، الذي تنظمه وكالة "روس ساترودنيتشيستفو" بالتعاون مع جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، في القاهرة.ويشارك في المنتدى قادة ومسؤولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسؤولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما يناقش المشاركون سبل التعاون في مجال التعليم والصحة، والبحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكة الصناعية والتعليمية، ودور جمعيات الخريجين في تطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم والصحة لأغراض التنمية الاقتصادية.إقرأ أيضا... نائب رئيس الجمعية المغربية لخريجي الجامعات الروسية: روسيا شريك استراتيجي وداعم لاستقرار الشرق الأوسط.

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