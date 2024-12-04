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مقاتلات سورية تقصف مستودعا للذخيرة ومعدات عسكرية للإرهابيين في ريف إدلب... فيديو
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انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية... صور
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية... صور
سبوتنيك عربي
بدأت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T10:43+0000
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وأمس الثلاثاء، انطلقت فعاليات اليوم الأول للمنتدى، الذي تنظمه وكالة "روس ساترودنيتشيستفو" بالتعاون مع جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، في القاهرة.ويشارك في المنتدى قادة ومسؤولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسؤولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما يناقش المشاركون سبل التعاون في مجال التعليم والصحة، والبحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكة الصناعية والتعليمية، ودور جمعيات الخريجين في تطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم والصحة لأغراض التنمية الاقتصادية.إقرأ أيضا... نائب رئيس الجمعية المغربية لخريجي الجامعات الروسية: روسيا شريك استراتيجي وداعم لاستقرار الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20241203/رئيس-جمعية-الصداقة-البحرينية-الروسية-مواقف-روسيا-الداعمة-تعزز-علاقتها-مع-العالم-العربي-1095449678.html
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حصري, روسيا, مصر, الأخبار
حصري, روسيا, مصر, الأخبار

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية... صور

10:43 GMT 04.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
بدأت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وأمس الثلاثاء، انطلقت فعاليات اليوم الأول للمنتدى، الذي تنظمه وكالة "روس ساترودنيتشيستفو" بالتعاون مع جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، في القاهرة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
ويشارك في المنتدى قادة ومسؤولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسؤولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
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كما يناقش المشاركون سبل التعاون في مجال التعليم والصحة، والبحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكة الصناعية والتعليمية، ودور جمعيات الخريجين في تطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم والصحة لأغراض التنمية الاقتصادية.
إقرأ أيضا... نائب رئيس الجمعية المغربية لخريجي الجامعات الروسية: روسيا شريك استراتيجي وداعم لاستقرار الشرق الأوسط.
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