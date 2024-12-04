انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية... صور
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
بدأت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وأمس الثلاثاء، انطلقت فعاليات اليوم الأول للمنتدى، الذي تنظمه وكالة "روس ساترودنيتشيستفو" بالتعاون مع جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، في القاهرة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية، المنعقد بالقاهرة
ويشارك في المنتدى قادة ومسؤولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسؤولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يناقش المشاركون سبل التعاون في مجال التعليم والصحة، والبحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكة الصناعية والتعليمية، ودور جمعيات الخريجين في تطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم والصحة لأغراض التنمية الاقتصادية.