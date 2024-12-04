https://sarabic.ae/20241204/ضجة-في-إحدى-الدول-بسبب-عملية-تجميل-أنف-الرئيسة-1095486911.html
ضجة في إحدى الدول بسبب عملية تجميل أنف الرئيسة
ضجة في إحدى الدول بسبب عملية تجميل أنف الرئيسة
سبوتنيك عربي
أثارت عملية تجميلية أجرتها رئيسة البيرو، دينا بولوارتي، أزمة سياسية حادة، وصلت إلى حد دعوات لتنحيها عن منصبها، بسبب عدم تفويض أحد بتولي مسؤولياتها خلال فترة... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T15:51+0000
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وذكرت تقارير أن الرئيسة البالغة من العمر 62 عاما أجرت عملية تجميل للأنف في صيف 2023، لكنها لم تؤكد ذلك رسميا إلا أمس الثلاثاء، خلال جلسة استماع برلمانية استدعى فيها رئيس الوزراء السابق، ألبرتو أوتارولا، للشهادة. وقال أوتارولا للمشرّعين إن الرئيسة أبلغته أن العملية كانت "لأسباب طبية مرتبطة بمشكلات في التنفس".غياب مثير للجدلوتحقق لجنة برلمانية في غياب بولوارتي عن المشهد العام بين 28 يونيو/ حزيران و10 يوليو/ تموز 2023، حين أجرت الجراحة في مركز طبي بالعاصمة ليما، دون إعلان ذلك رسميا أو تفويض سلطاتها للكونغرس. وأوضح أوتارولا أن الرئيسة أدارت مهامها عن بُعد خلال فترة النقاهة، مؤكدًا أنه "لم يحدث شغور في السلطة".اتهامات دستوريةرغم تأكيد أوتارولا، يرى مشرّعون وخبراء قانونيون أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا للدستور.وأكد النائب خوان بورغوس، رئيس لجنة الرقابة البرلمانية، أن الرئيسة كانت ملزمة بطلب إذن من الكونغرس قبل الجراحة، معتبرا أن تصرفها يشكل "سببا للعزل".من ناحية أخرى، وصفت نائبة الرئيسة باتريسيا خواريز الجدل بأنه مجرد "زوبعة في فنجان"، في محاولة لتهدئة الوضع. أزمات متراكمةتأتي هذه الأزمة في ظل سلسلة من الاتهامات التي تواجهها بولوارتي، أبرزها تلقيها رشى على شكل ساعات "روليكس" فاخرة، إضافة إلى اتهامها بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 50 متظاهرا خلال احتجاجات عام 2022 التي طالبت باستقالتها والدعوة لانتخابات جديدة.
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ضجة في إحدى الدول بسبب عملية تجميل أنف الرئيسة
أثارت عملية تجميلية أجرتها رئيسة البيرو، دينا بولوارتي، أزمة سياسية حادة، وصلت إلى حد دعوات لتنحيها عن منصبها، بسبب عدم تفويض أحد بتولي مسؤولياتها خلال فترة الجراحة.
وذكرت
تقارير أن الرئيسة البالغة من العمر 62 عاما أجرت عملية تجميل للأنف في صيف 2023، لكنها لم تؤكد ذلك رسميا إلا أمس الثلاثاء، خلال جلسة استماع برلمانية استدعى فيها رئيس الوزراء السابق، ألبرتو أوتارولا، للشهادة.
وقال أوتارولا للمشرّعين إن الرئيسة أبلغته أن العملية كانت "لأسباب طبية مرتبطة بمشكلات في التنفس".
وتحقق لجنة برلمانية في غياب بولوارتي عن المشهد العام بين 28 يونيو/ حزيران و10 يوليو/ تموز 2023، حين أجرت الجراحة في مركز طبي بالعاصمة ليما، دون إعلان ذلك رسميا أو تفويض سلطاتها للكونغرس.
وأوضح أوتارولا أن الرئيسة أدارت مهامها عن بُعد خلال فترة النقاهة، مؤكدًا أنه "لم يحدث شغور في السلطة".
رغم تأكيد أوتارولا، يرى مشرّعون وخبراء قانونيون أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا للدستور.
وأكد النائب خوان بورغوس، رئيس لجنة الرقابة البرلمانية، أن الرئيسة كانت ملزمة بطلب إذن من الكونغرس قبل الجراحة، معتبرا أن تصرفها يشكل "سببا للعزل".
من ناحية أخرى، وصفت نائبة الرئيسة باتريسيا خواريز الجدل بأنه مجرد "زوبعة في فنجان"، في محاولة لتهدئة الوضع.
تأتي هذه الأزمة في ظل سلسلة من الاتهامات التي تواجهها بولوارتي، أبرزها تلقيها رشى على شكل ساعات "روليكس" فاخرة، إضافة إلى اتهامها بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 50 متظاهرا خلال احتجاجات عام 2022 التي طالبت باستقالتها والدعوة لانتخابات جديدة.