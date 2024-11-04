https://sarabic.ae/20241104/مشهد-ليس-من-أفلام-الخيال-أبطال-خارقون-يعتقلون-تجار-مخدرات-في-البيرو-فيديو-1094468349.html
مشهد ليس من أفلام الخيال... "أبطال خارقون" يعتقلون تجار مخدرات في البيرو... فيديو
مشهد ليس من أفلام الخيال... "أبطال خارقون" يعتقلون تجار مخدرات في البيرو... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عناصر من الشرطة يرتدون زي أبطال خارقين وهم يلقون القبض على تجار مخدرات في البيرو. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T10:10+0000
2024-11-04T10:10+0000
2024-11-04T10:10+0000
مجتمع
نادي الفيديو
البيرو
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضباط شرطة سريين يرتدون زي أبطال خارقين من القصص المصورة، وهم يلقون القبض على أربعة أشخاص متهمين بالاتجار بالمخدرات خلال عملية نفذتها الشرطة الوطنية البيروفية.وبحسب الأمم المتحدة، فإن البيرو وكولومبيا المجاورة من أكبر منتجي الكوكايين، وورقة الكوكا التي يصنع منها على مستوى العالم، حيث تنتج البيرو وحدها نحو 400 طن سنويا، بحسب الأرقام الرسمية.مشهد بطولي لإنقاذ رجل قبل سقوطه في مياه الفيضانات بإسبانيا... فيديو"يوم الموتى" تقليد مكسيكي مخيف تخليدا لذكرى المتوفين... فيديو
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نادي الفيديو, البيرو
مشهد ليس من أفلام الخيال... "أبطال خارقون" يعتقلون تجار مخدرات في البيرو... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عناصر من الشرطة يرتدون زي أبطال خارقين وهم يلقون القبض على تجار مخدرات في البيرو.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضباط شرطة سريين يرتدون زي أبطال خارقين من القصص المصورة، وهم يلقون القبض على أربعة أشخاص متهمين بالاتجار بالمخدرات خلال عملية نفذتها الشرطة الوطنية البيروفية.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن البيرو وكولومبيا المجاورة من أكبر منتجي الكوكايين، وورقة الكوكا التي يصنع منها على مستوى العالم
، حيث تنتج البيرو وحدها نحو 400 طن سنويا، بحسب الأرقام الرسمية.