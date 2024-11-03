مشهد بطولي لإنقاذ رجل قبل سقوطه في مياه الفيضانات بإسبانبا... فيديو

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مدار الليل والنهار
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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الإنسان والثقافة
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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
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https://sarabic.ae/20241103/مشهد-بطولي-لإنقاذ-رجل-قبل-سقوطه-في-مياه-الفيضانات-بإسبانبا-فيديو-1094452238.html
مشهد بطولي لإنقاذ رجل قبل سقوطه في مياه الفيضانات بإسبانبا... فيديو
مشهد بطولي لإنقاذ رجل قبل سقوطه في مياه الفيضانات بإسبانبا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بطوليا، للحظة إنقاذ شاب قبل سقوطه في مياه الفيضانات في إسبانبا. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T16:03+0000
2024-11-03T16:03+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام سكان محليين في مدينة فالينسيا الإسبانية، بإنقاذ رجل حاول أن لا يسقط في المياه التي غمرت شوارع المدينة، حيث أنزلوا بطانية للرجل وساعدوه في الصعود إلى شرفة منزلهم.وفي وقت سابق، أفادت السلطات الإسبانية، بمقتل 63 شخصا بعد فيضانات عارمة جرفت السيارات وحوّلت شوارع القرى إلى أنهار، وعرقلت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة. وشكلت الحكومة المركزية في إسبانيا لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.فيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديو"يوم الموتى" تقليد مكسيكي مخيف تخليدا لذكرى المتوفين... فيديو
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نادي الفيديو

مشهد بطولي لإنقاذ رجل قبل سقوطه في مياه الفيضانات بإسبانبا... فيديو

16:03 GMT 03.11.2024
© Photo / Xصورة للحظة إنقاذ رجل قبل سقوطه في مياه الفيضانات في إسبانيا
صورة للحظة إنقاذ رجل قبل سقوطه في مياه الفيضانات في إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بطوليا، للحظة إنقاذ شاب قبل سقوطه في مياه الفيضانات في إسبانبا.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام سكان محليين في مدينة فالينسيا الإسبانية، بإنقاذ رجل حاول أن لا يسقط في المياه التي غمرت شوارع المدينة، حيث أنزلوا بطانية للرجل وساعدوه في الصعود إلى شرفة منزلهم.
وفي وقت سابق، أفادت السلطات الإسبانية، بمقتل 63 شخصا بعد فيضانات عارمة جرفت السيارات وحوّلت شوارع القرى إلى أنهار، وعرقلت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة. وشكلت الحكومة المركزية في إسبانيا لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.
فيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديو
"يوم الموتى" تقليد مكسيكي مخيف تخليدا لذكرى المتوفين... فيديو
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