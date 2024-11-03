https://sarabic.ae/20241103/مشهد-بطولي-لإنقاذ-رجل-قبل-سقوطه-في-مياه-الفيضانات-بإسبانبا-فيديو-1094452238.html
مشهد بطولي لإنقاذ رجل قبل سقوطه في مياه الفيضانات بإسبانبا... فيديو
مشهد بطولي لإنقاذ رجل قبل سقوطه في مياه الفيضانات بإسبانبا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بطوليا، للحظة إنقاذ شاب قبل سقوطه في مياه الفيضانات في إسبانبا. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T16:03+0000
2024-11-03T16:03+0000
2024-11-03T16:03+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام سكان محليين في مدينة فالينسيا الإسبانية، بإنقاذ رجل حاول أن لا يسقط في المياه التي غمرت شوارع المدينة، حيث أنزلوا بطانية للرجل وساعدوه في الصعود إلى شرفة منزلهم.وفي وقت سابق، أفادت السلطات الإسبانية، بمقتل 63 شخصا بعد فيضانات عارمة جرفت السيارات وحوّلت شوارع القرى إلى أنهار، وعرقلت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة. وشكلت الحكومة المركزية في إسبانيا لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.فيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديو"يوم الموتى" تقليد مكسيكي مخيف تخليدا لذكرى المتوفين... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد بطولي لإنقاذ رجل قبل سقوطه في مياه الفيضانات بإسبانبا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بطوليا، للحظة إنقاذ شاب قبل سقوطه في مياه الفيضانات في إسبانبا.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام سكان محليين في مدينة فالينسيا الإسبانية، بإنقاذ رجل حاول أن لا يسقط في المياه التي غمرت شوارع المدينة، حيث أنزلوا بطانية للرجل وساعدوه في الصعود إلى شرفة منزلهم.
وفي وقت سابق، أفادت السلطات الإسبانية،
بمقتل 63 شخصا بعد فيضانات عارمة جرفت السيارات وحوّلت شوارع القرى إلى أنهار، وعرقلت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة. وشكلت الحكومة المركزية في إسبانيا لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.