https://sarabic.ae/20241103/يوم-الموتى-تقليد-مكسيكي-مخيف-تخليدا-لذكرى-المتوفين-فيديو-1094450553.html
"يوم الموتى" تقليد مكسيكي مخيف تخليدا لذكرى المتوفين... فيديو
"يوم الموتى" تقليد مكسيكي مخيف تخليدا لذكرى المتوفين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في العاصمة المكسيكية، يظهر مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف بمناسبة "يوم الموتى". 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T14:50+0000
2024-11-03T14:50+0000
2024-11-03T14:50+0000
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ويظهر الفيديو المتداول، عربات ملونة وأشخاصا يرتدون البدلات وهم يسيرون عبر مكسيكو سيتي، خلال استعراض ضخم بمناسبة "يوم الموتى"، إضافة إلى هياكل عظمية مضيئة، وجماجم، وحلويات لإحياء ذكرى أقربائهم المتوفين.يذكر أن "يوم الموتى" في المكسيك هو احتفال تقليدي يتألف من عدة مراحل ويقوم خلاله الحضور بوضع زهرة، أو إشعال شمعة، أو وضع صورة لعزيز فقدوه.بركان في المكسيك يبتلع قمرا مر من فوقه...فيديو فيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, المكسيك, أخبار المكسيك
نادي الفيديو, المكسيك, أخبار المكسيك
"يوم الموتى" تقليد مكسيكي مخيف تخليدا لذكرى المتوفين... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في العاصمة المكسيكية، يظهر مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف بمناسبة "يوم الموتى".
ويظهر الفيديو المتداول، عربات ملونة وأشخاصا يرتدون البدلات وهم يسيرون عبر مكسيكو سيتي، خلال استعراض ضخم بمناسبة "يوم الموتى"، إضافة إلى هياكل عظمية مضيئة، وجماجم، وحلويات لإحياء ذكرى أقربائهم المتوفين.
يذكر أن "يوم الموتى" في المكسيك هو احتفال تقليدي
يتألف من عدة مراحل ويقوم خلاله الحضور بوضع زهرة، أو إشعال شمعة، أو وضع صورة لعزيز فقدوه.