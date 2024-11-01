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"مياه البحر تغطي المنطقة"... صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الفيضانات في إسبانيا
"مياه البحر تغطي المنطقة"... صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الفيضانات في إسبانيا
سبوتنيك عربي
أظهرت صور وثقتها أقمار اصطناعية تمدد مياه البحر نحو اليابسة وذلك بعد الفيضانات المفاجئة وغير المسبوقة التي شهدتها مناطق جنوبي وشرقي إسبانيا. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T12:26+0000
2024-11-01T12:50+0000
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وكشفت اللقطات التي صورت أول أمس، أجزاء من المناطق الساحلية قد تحولت إلى ما يشبه الجزر إثر امتداد لبحر البليار في البحر المتوسط نحو اليابسة.وتمت مقارنة الصور الحديثة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية بأخرى التقطت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ كانت الممرات المائية بالكاد ملحوظة سابقا أصبحت الآن مغطاة باللون الأزرق بالكامل.وشهدت إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي تساقط أمطار غزيرة، تسببت في فيضانات حولت الشوارع إلى منحدرات هائجة، وجرفت السيارات والجسور.وقتل ما لايقل عن 200 شخص إثر الكارثة، فيما لا يزال العشرات من الأشخاص في عداد المفقودين حتى اليوم، بينما تستمر جهود الإنقاذ.ونشر أكثر من ألف جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ في المناطق المدمرة، كما شكلت الحكومة لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.خلية أزمة وتحرك عاجل لدولة عربية بعد اختفاء 20 مواطنا في إسبانيا
https://sarabic.ae/20241030/فيضانات-عارمة-تجتاح-إسبانيا-وتودي-بحياة-العشرات-فيديو-1094322256.html
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العالم, نادي الفيديو, كارثة, فالنسيا
العالم, نادي الفيديو, كارثة, فالنسيا

"مياه البحر تغطي المنطقة"... صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الفيضانات في إسبانيا

12:26 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 12:50 GMT 01.11.2024)
© AP Photo / Alberto Saizامرأة تنظر من شرفة منزلها بينما تحاصر السيارات في الشارع أثناء الفيضانات في فالنسيا
امرأة تنظر من شرفة منزلها بينما تحاصر السيارات في الشارع أثناء الفيضانات في فالنسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Alberto Saiz
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أظهرت صور وثقتها أقمار اصطناعية تمدد مياه البحر نحو اليابسة وذلك بعد الفيضانات المفاجئة وغير المسبوقة التي شهدتها مناطق جنوبي وشرقي إسبانيا.
وكشفت اللقطات التي صورت أول أمس، أجزاء من المناطق الساحلية قد تحولت إلى ما يشبه الجزر إثر امتداد لبحر البليار في البحر المتوسط نحو اليابسة.
وتمت مقارنة الصور الحديثة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية بأخرى التقطت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ كانت الممرات المائية بالكاد ملحوظة سابقا أصبحت الآن مغطاة باللون الأزرق بالكامل.
وشهدت إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي تساقط أمطار غزيرة، تسببت في فيضانات حولت الشوارع إلى منحدرات هائجة، وجرفت السيارات والجسور.
فيضانات تغمر شواع فالنسيا في إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
فيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديو
30 أكتوبر, 12:28 GMT
وقتل ما لايقل عن 200 شخص إثر الكارثة، فيما لا يزال العشرات من الأشخاص في عداد المفقودين حتى اليوم، بينما تستمر جهود الإنقاذ.
ونشر أكثر من ألف جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ في المناطق المدمرة، كما شكلت الحكومة لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.
خلية أزمة وتحرك عاجل لدولة عربية بعد اختفاء 20 مواطنا في إسبانيا
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