https://sarabic.ae/20241101/مياه-البحر-تغطي-المنطقة-صور-الأقمار-الصناعية-تكشف-حجم-الفيضانات-في-إسبانيا-1094387968.html
"مياه البحر تغطي المنطقة"... صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الفيضانات في إسبانيا
"مياه البحر تغطي المنطقة"... صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الفيضانات في إسبانيا
سبوتنيك عربي
أظهرت صور وثقتها أقمار اصطناعية تمدد مياه البحر نحو اليابسة وذلك بعد الفيضانات المفاجئة وغير المسبوقة التي شهدتها مناطق جنوبي وشرقي إسبانيا. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T12:26+0000
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وكشفت اللقطات التي صورت أول أمس، أجزاء من المناطق الساحلية قد تحولت إلى ما يشبه الجزر إثر امتداد لبحر البليار في البحر المتوسط نحو اليابسة.وتمت مقارنة الصور الحديثة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية بأخرى التقطت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ كانت الممرات المائية بالكاد ملحوظة سابقا أصبحت الآن مغطاة باللون الأزرق بالكامل.وشهدت إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي تساقط أمطار غزيرة، تسببت في فيضانات حولت الشوارع إلى منحدرات هائجة، وجرفت السيارات والجسور.وقتل ما لايقل عن 200 شخص إثر الكارثة، فيما لا يزال العشرات من الأشخاص في عداد المفقودين حتى اليوم، بينما تستمر جهود الإنقاذ.ونشر أكثر من ألف جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ في المناطق المدمرة، كما شكلت الحكومة لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.خلية أزمة وتحرك عاجل لدولة عربية بعد اختفاء 20 مواطنا في إسبانيا
https://sarabic.ae/20241030/فيضانات-عارمة-تجتاح-إسبانيا-وتودي-بحياة-العشرات-فيديو-1094322256.html
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العالم, نادي الفيديو, كارثة, فالنسيا
العالم, نادي الفيديو, كارثة, فالنسيا
"مياه البحر تغطي المنطقة"... صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الفيضانات في إسبانيا
12:26 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 12:50 GMT 01.11.2024)
أظهرت صور وثقتها أقمار اصطناعية تمدد مياه البحر نحو اليابسة وذلك بعد الفيضانات المفاجئة وغير المسبوقة التي شهدتها مناطق جنوبي وشرقي إسبانيا.
وكشفت اللقطات التي صورت أول أمس، أجزاء من المناطق الساحلية قد تحولت إلى ما يشبه الجزر إثر امتداد لبحر البليار في البحر المتوسط نحو اليابسة.
وتمت مقارنة الصور الحديثة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية بأخرى التقطت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ كانت الممرات المائية بالكاد ملحوظة سابقا أصبحت الآن مغطاة باللون الأزرق بالكامل.
وشهدت إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي تساقط أمطار غزيرة، تسببت في فيضانات حولت الشوارع إلى منحدرات هائجة، وجرفت السيارات والجسور.
وقتل ما لايقل عن 200 شخص إثر الكارثة، فيما لا يزال العشرات من الأشخاص في عداد المفقودين حتى اليوم، بينما تستمر جهود الإنقاذ.
ونشر أكثر من ألف جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ في المناطق المدمرة، كما شكلت الحكومة لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.