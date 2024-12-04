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https://sarabic.ae/20241204/عدد-من-كبار-معاوني-الرئيس-الكوري-الجنوبي-يقدمون-استقالاتهم-1095463306.html
عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يقدمون استقالاتهم
عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يقدمون استقالاتهم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن كبار المساعدين في المكتب الرئاسي قدموا استقالات جماعية بسبب إعلان الأحكام العرفية. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T03:37+0000
2024-12-04T03:37+0000
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
أحكام عرفية
العالم
استقالات
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة "يونهاب" الرسمية إنه "في أعقاب إعلان الرئيس يون سوك يول عن رفع الأحكام العرفية، قدم كبار موظفي مكتب الرئاسة من السكرتير الأول وما فوق عن استقالاتهم بشكل جماعي".من جانب آخر، قالت قناة "واي.تي.إن" الكورية الجنوبية، "دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول".وأشارت إلى أن الإضراب المفتوح "سيبدأ في الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في ساحة غوانغهوامون في سيول".جاء ذلك بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية اعتزامه إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام العربيةوبوقت سابق الثلاثاء، عقدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية جلسة على الرغم من تعليق عمل البرلمان بموجب الأحكام العرفية، حيث صوت البرلمان خلال جلسته على إلغاء الأحكام العرفية.وأفادت قناة "يونهاب الإخبارية" الرسمية، بأن البرلمان عقد جلسة بعد تعليق عمله بموجب الأحكام العرفية، وقال رئيس البرلمان وو وون-سيك خلال الجلسة: "من الصعب بالنسبة لي الموافقة على فرض الأحكام العرفية. يجب اتباع الإجراءات السليمة".وبدوره، دعا حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية رئيس البلاد يون سوك يول إلى إلغاء الأحكام العرفية في أقرب وقت ممكن.وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، متهمًا المعارضة بإدارة مخطط لعزله. فيما قررت السلطات العسكرية تعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
https://sarabic.ae/20241204/الاتحاد-العمالي-في-كوريا-الجنوبية-يدعو-إلى-إضراب-عام-مفتوح-حتى-استقالة-رئيس-البلاد-1095462616.html
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كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, أحكام عرفية, العالم, استقالات
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, أحكام عرفية, العالم, استقالات

عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يقدمون استقالاتهم

03:37 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-manيحمل كوريون جنوبيون لافتات تطالب بعزل الرئيس الرئيس يون سوك يول بعد إعلانه الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، سيئول، الأربعاء 4 ديسمبر
يحمل كوريون جنوبيون لافتات تطالب بعزل الرئيس الرئيس يون سوك يول بعد إعلانه الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، سيئول، الأربعاء 4 ديسمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن كبار المساعدين في المكتب الرئاسي قدموا استقالات جماعية بسبب إعلان الأحكام العرفية.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة "يونهاب" الرسمية إنه "في أعقاب إعلان الرئيس يون سوك يول عن رفع الأحكام العرفية، قدم كبار موظفي مكتب الرئاسة من السكرتير الأول وما فوق عن استقالاتهم بشكل جماعي".
وأضافت أن الموظفين "عقدوا اجتماعًا لكبار المساعدين هذا الصباح برئاسة رئيس المكتب الرئاسي تشونغ جين سوك واتفقوا على تقديم استقالاتهم بشكل جماعي".
من جانب آخر، قالت قناة "واي.تي.إن" الكورية الجنوبية، "دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول".
وأشارت إلى أن الإضراب المفتوح "سيبدأ في الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في ساحة غوانغهوامون في سيول".
جاء ذلك بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية اعتزامه إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام العربية
متظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
الاتحاد العمالي في كوريا الجنوبية يدعو إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة رئيس البلاد
01:28 GMT
وبوقت سابق الثلاثاء، عقدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية جلسة على الرغم من تعليق عمل البرلمان بموجب الأحكام العرفية، حيث صوت البرلمان خلال جلسته على إلغاء الأحكام العرفية.
وأفادت قناة "يونهاب الإخبارية" الرسمية، بأن البرلمان عقد جلسة بعد تعليق عمله بموجب الأحكام العرفية، وقال رئيس البرلمان وو وون-سيك خلال الجلسة: "من الصعب بالنسبة لي الموافقة على فرض الأحكام العرفية. يجب اتباع الإجراءات السليمة".
وأعلن رئيس البرلمان أن جميع أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة، ويبلغ عددهم 190 نائبًا من أصل 300 نائب بالبرلمان، صوتوا لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مضيفًا أنها بذلك تصبح باطلة.
وبدوره، دعا حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية رئيس البلاد يون سوك يول إلى إلغاء الأحكام العرفية في أقرب وقت ممكن.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، متهمًا المعارضة بإدارة مخطط لعزله. فيما قررت السلطات العسكرية تعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
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