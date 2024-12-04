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بوتين يلقي كلمة خلال منتدى "روسيا تنادي"... فيديو
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في قضية الفساد... نتنياهو يطلب تعديلات على جلسات محاكمته
في قضية الفساد... نتنياهو يطلب تعديلات على جلسات محاكمته
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم طلبا جديدا للمحكمة بشأن ظروف مثوله في جلسات محاكمته. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T12:06+0000
2024-12-04T12:06+0000
إسرائيل
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وحسبما أوردت "القناة الـ 12"، طلب نتنياهو أن تقتصر شهادته على جلستين أسبوعيا، كل منهما مدتها 4 ساعات، بدلا من جلسات يومية.كما طلب أن تبدأ الجلسات في الساعة العاشرة صباحا بدلا من التاسعة، موضحا عبر فريق دفاعه أن طبيعة عمله كرئيس وزراء تستوجب العمل حتى ساعات متأخرة من الليل.وأكد محامو نتنياهو أن هذا الطلب يعتبر "الأكثر تناسبا" لتحقيق الاستماع الفعال لرئيس الوزراء، وهو ما يراه فريق الدفاع ضروريا لضمان سير المحاكمة بشكل عادل.في المقابل، أبلغت النيابة العامة رفضها طلب التأجيل الذي تقدم به فريق الدفاع، مشددة على أهمية "إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن".وأكدت النيابة في رسالة رسمية أن الحفاظ على المصلحة العامة ونزاهة الإجراءات يتطلب بدء مرافعات الدفاع في الموعد المحدد دون تأخير إضافي.وكان فريق الدفاع قد طلب تأجيل شهادة نتنياهو لمدة شهرين ونصف، لكن النيابة عارضت ذلك بشدة، مؤكدة أن "الجميع متساوون أمام القانون".وبدأت محاكمة بنيامين نتنياهو رسميا، في يوليو/ تموز 2024، بعد أن قضت المحكمة المركزية بضرورة مثوله للإدلاء بشهادته اعتبارا من 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
https://sarabic.ae/20241128/وزير-الخارجية-البريطاني-سنعقتل-نتنياهو-لكن-سنبقى-على-اتصال-مع-حكومته-1095270564.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

في قضية الفساد... نتنياهو يطلب تعديلات على جلسات محاكمته

12:06 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Pamela Smith
تابعنا عبر
أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم طلبا جديدا للمحكمة بشأن ظروف مثوله في جلسات محاكمته.
وحسبما أوردت "القناة الـ 12"، طلب نتنياهو أن تقتصر شهادته على جلستين أسبوعيا، كل منهما مدتها 4 ساعات، بدلا من جلسات يومية.
كما طلب أن تبدأ الجلسات في الساعة العاشرة صباحا بدلا من التاسعة، موضحا عبر فريق دفاعه أن طبيعة عمله كرئيس وزراء تستوجب العمل حتى ساعات متأخرة من الليل.
وأكد محامو نتنياهو أن هذا الطلب يعتبر "الأكثر تناسبا" لتحقيق الاستماع الفعال لرئيس الوزراء، وهو ما يراه فريق الدفاع ضروريا لضمان سير المحاكمة بشكل عادل.
في المقابل، أبلغت النيابة العامة رفضها طلب التأجيل الذي تقدم به فريق الدفاع، مشددة على أهمية "إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن".
وأكدت النيابة في رسالة رسمية أن الحفاظ على المصلحة العامة ونزاهة الإجراءات يتطلب بدء مرافعات الدفاع في الموعد المحدد دون تأخير إضافي.
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، 30 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
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وكان فريق الدفاع قد طلب تأجيل شهادة نتنياهو لمدة شهرين ونصف، لكن النيابة عارضت ذلك بشدة، مؤكدة أن "الجميع متساوون أمام القانون".
وبدأت محاكمة بنيامين نتنياهو رسميا، في يوليو/ تموز 2024، بعد أن قضت المحكمة المركزية بضرورة مثوله للإدلاء بشهادته اعتبارا من 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
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