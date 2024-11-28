https://sarabic.ae/20241128/وزير-الخارجية-البريطاني-سنعقتل-نتنياهو-لكن-سنبقى-على-اتصال-مع-حكومته-1095270564.html

وزير الخارجية البريطاني: سنعقتل نتنياهو لكن سنبقى على اتصال مع حكومته

وزير الخارجية البريطاني: سنعقتل نتنياهو لكن سنبقى على اتصال مع حكومته

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس الأربعاء، إنه سيمتثل لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T05:36+0000

2024-11-28T05:36+0000

2024-11-28T05:36+0000

وزير الخارجية البريطاني

العالم

بنيامين نتنياهو

المحكمة الجنائية الدولية

حركة حماس

غزة

جرائم حرب

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095270669_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1e50f5d3cc53e2a86856677da1d677b8.jpg

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. لكن وزير الخارجية البريطاني، قال إنه سيواصل التحدث مع نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن قضايا مثل السعي لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة، وأهمية إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.ولفت إلى أنه "يعتقد أنها أمور مهمة تتطلب مشاركة منهم مع هذه الحكومة.. لا أستطيع أن أرى ظروفا لن أتحدث فيها إلى الممثلين المنتخبين للحكومة الإسرائيلية".

https://sarabic.ae/20241128/بايدن-يدفع-نتنياهو-نحو-اتفاق-وقف-إطلاق-نار-جزئي-في-غزة-لإطلاق-عدد-من-الرهائن-1095269913.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزير الخارجية البريطاني, العالم, بنيامين نتنياهو, المحكمة الجنائية الدولية, حركة حماس, غزة, جرائم حرب, طوفان الأقصى