https://sarabic.ae/20241128/وزير-الخارجية-البريطاني-سنعقتل-نتنياهو-لكن-سنبقى-على-اتصال-مع-حكومته-1095270564.html
وزير الخارجية البريطاني: سنعقتل نتنياهو لكن سنبقى على اتصال مع حكومته
وزير الخارجية البريطاني: سنعقتل نتنياهو لكن سنبقى على اتصال مع حكومته
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس الأربعاء، إنه سيمتثل لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T05:36+0000
2024-11-28T05:36+0000
2024-11-28T05:36+0000
وزير الخارجية البريطاني
العالم
بنيامين نتنياهو
المحكمة الجنائية الدولية
حركة حماس
غزة
جرائم حرب
طوفان الأقصى
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وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. لكن وزير الخارجية البريطاني، قال إنه سيواصل التحدث مع نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن قضايا مثل السعي لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة، وأهمية إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.ولفت إلى أنه "يعتقد أنها أمور مهمة تتطلب مشاركة منهم مع هذه الحكومة.. لا أستطيع أن أرى ظروفا لن أتحدث فيها إلى الممثلين المنتخبين للحكومة الإسرائيلية".
https://sarabic.ae/20241128/بايدن-يدفع-نتنياهو-نحو-اتفاق-وقف-إطلاق-نار-جزئي-في-غزة-لإطلاق-عدد-من-الرهائن-1095269913.html
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وزير الخارجية البريطاني, العالم, بنيامين نتنياهو, المحكمة الجنائية الدولية, حركة حماس, غزة, جرائم حرب, طوفان الأقصى
وزير الخارجية البريطاني, العالم, بنيامين نتنياهو, المحكمة الجنائية الدولية, حركة حماس, غزة, جرائم حرب, طوفان الأقصى
وزير الخارجية البريطاني: سنعقتل نتنياهو لكن سنبقى على اتصال مع حكومته
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس الأربعاء، إنه سيمتثل لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل بريطانيا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
وجرائم حرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال لامي للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، إنه سيمتثل لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو إذا دخل بريطانيا، وأصر على أنه ليس لديه خيار لتجاهل الأمر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
لكن وزير الخارجية البريطاني، قال إنه سيواصل التحدث مع نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن قضايا مثل السعي لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة، وأهمية إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أنه "يعتقد أنها أمور مهمة تتطلب مشاركة منهم مع هذه الحكومة.. لا أستطيع أن أرى ظروفا لن أتحدث فيها إلى الممثلين المنتخبين للحكومة الإسرائيلية".