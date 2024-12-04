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مطران حلب للسريان الأورثوذكس: صامدون مع شعبنا في حلب حتى آخر فرد
مطران حلب للسريان الأورثوذكس: صامدون مع شعبنا في حلب حتى آخر فرد
سبوتنيك عربي
أكد مطران السريان الأرثوذكس في حلب، بطرس قسيس، أن "الواقع الجديد الذي تعيشه المدينة حالياً لم يكن متوقعاً، وأنه مضطر مع أبناء كنيسته للتكيف معه بكل تفاصيله"،... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T07:21+0000
2024-12-04T07:21+0000
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وأضاف المطران قسيس، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "كل ساعة تمر في المدينة تحمل تحديات جديدة، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث في اللحظة التالية في مدينة بحجم حلب، التي تضم كتلة بشرية كبيرة وعدداً كبيراً من المعامل".وأردف أنه "متواجد في الكنيسة لخدمة أهالي المدينة كما كان الحال منذ 13 عاماً من الأزمة السورية ونتفهم خيار كل شخص غادر حلب خلال اليومين الأولين من هذه الأزمة علماً أنه بعد هذين اليومين تم إغلاق الطرقات ما منع الأهالي من الخروج باستثناء باصات قليلة غادرت صباح الأمس إلى منطقة الجزيرة السورية".وقال: "كرئيس طائفة من الواجب أن أبقى مع الكنيسة حتى آخر شخص، هذا هو واجبنا في مساعدة الناس على الصمود، وقد كنا نعيش هذا الدور طوال 13 عامًا من الأزمة السورية".وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّت هيئة "تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
https://sarabic.ae/20241204/إيران-واشنطن-في-مقدمة-الأطراف-التي-تدعم-التنظيمات-الإرهابية-في-سوريا-1095464448.html
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أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري

مطران حلب للسريان الأورثوذكس: صامدون مع شعبنا في حلب حتى آخر فرد

07:21 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
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أكد مطران السريان الأرثوذكس في حلب، بطرس قسيس، أن "الواقع الجديد الذي تعيشه المدينة حالياً لم يكن متوقعاً، وأنه مضطر مع أبناء كنيسته للتكيف معه بكل تفاصيله"، قائلا: "صامدون في حلب".
وأضاف المطران قسيس، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "كل ساعة تمر في المدينة تحمل تحديات جديدة، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث في اللحظة التالية في مدينة بحجم حلب، التي تضم كتلة بشرية كبيرة وعدداً كبيراً من المعامل".
وأشار مطران حلب إلى أنه كـ "رئيس طائفة"، "يشعر بأن واجبه هو البقاء مع أبناء كنيسته في حلب"، موضحًا أن "المدينة تضم 11 كنيسة مسيحية، واتخذ الجميع قراراً بالبقاء مع الشعب حتى آخر فرد".
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06:28 GMT
وأردف أنه "متواجد في الكنيسة لخدمة أهالي المدينة كما كان الحال منذ 13 عاماً من الأزمة السورية ونتفهم خيار كل شخص غادر حلب خلال اليومين الأولين من هذه الأزمة علماً أنه بعد هذين اليومين تم إغلاق الطرقات ما منع الأهالي من الخروج باستثناء باصات قليلة غادرت صباح الأمس إلى منطقة الجزيرة السورية".
وشدد مطران حلب، على "أهمية بقائه مع الكنيسة والشعب، ومساعدتهم على الصمود في وجه الظروف الراهنة".
وقال: "كرئيس طائفة من الواجب أن أبقى مع الكنيسة حتى آخر شخص، هذا هو واجبنا في مساعدة الناس على الصمود، وقد كنا نعيش هذا الدور طوال 13 عامًا من الأزمة السورية".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّت هيئة "تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
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