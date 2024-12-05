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العراق... السوداني يتحدث "غاضبا" داخل البرلمان عن "كذبة القرن"
العراق... السوداني يتحدث "غاضبا" داخل البرلمان عن "كذبة القرن"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ظهر خلال حضوره إلى البرلمان العراقي "غاضبا" بشأن تعليقه على قضية "التجسس... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T10:11+0000
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وذكر موقع "السومرية نيوز"، صباح اليوم الخميس، أن السوداني ظهر في فيديو غاضبا خلال جلسة للبرلمان العراقي، قائلا: "الاستجوابات تجاه قضية التجسس والتنصت وكل هذه الإشكالات أثيرت واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية".وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "هذه الاتهامات لم تستند لأي شيء وأستطيع القول بضرس قاطع بأنها كذبة القرن".وأكد محمد شياع السوداني أن "القضية معروضة أمام القضاء ونحترم قضاءنا المستقل النزيه العادل ونحترم قرار القضاء بالتحقيق مع الموظف وننتظر النتائج".وكشف السوداني أنه "كمعطيات متوفرة لا وجود لأي أمر كهذا، ويبقى الدور الرقابي للمجلس الموقر باستجواب أي مسؤول بهذا الشأن".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد حضر، أمس الأربعاء، إلى البرلمان العراقي لاستضافته للحديث عن بعض الملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية في البلاد.
https://sarabic.ae/20240918/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-الجهات-التي-تعرقل-تشريع-القوانين-المهمة-في-البرلمان-العراقي-1092862855.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

العراق... السوداني يتحدث "غاضبا" داخل البرلمان عن "كذبة القرن"

10:11 GMT 05.12.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ظهر خلال حضوره إلى البرلمان العراقي "غاضبا" بشأن تعليقه على قضية "التجسس والتنصت"، والتي وصفها بـ"كذبة القرن".
وذكر موقع "السومرية نيوز"، صباح اليوم الخميس، أن السوداني ظهر في فيديو غاضبا خلال جلسة للبرلمان العراقي، قائلا: "الاستجوابات تجاه قضية التجسس والتنصت وكل هذه الإشكالات أثيرت واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية".
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وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "هذه الاتهامات لم تستند لأي شيء وأستطيع القول بضرس قاطع بأنها كذبة القرن".
وأكد محمد شياع السوداني أن "القضية معروضة أمام القضاء ونحترم قضاءنا المستقل النزيه العادل ونحترم قرار القضاء بالتحقيق مع الموظف وننتظر النتائج".
وكشف السوداني أنه "كمعطيات متوفرة لا وجود لأي أمر كهذا، ويبقى الدور الرقابي للمجلس الموقر باستجواب أي مسؤول بهذا الشأن".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد حضر، أمس الأربعاء، إلى البرلمان العراقي لاستضافته للحديث عن بعض الملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية في البلاد.
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