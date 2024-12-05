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المدفعية السورية والصواريخ تستهدف خطوط الإمداد الخلفية للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب
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https://sarabic.ae/20241205/رئيس-سابق-لـالشاباك-نتنياهو-طلب-مني-التجسس-على-شخصيات-خلال-حدث-أمني-1095506512.html
رئيس سابق لـ"الشاباك": نتنياهو طلب مني التجسس على شخصيات خلال حدث أمني
رئيس سابق لـ"الشاباك": نتنياهو طلب مني التجسس على شخصيات خلال حدث أمني
سبوتنيك عربي
صرح يورام كوهين، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك"، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب منه التجسس على شخصيات خلال... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T11:01+0000
2024-12-05T11:02+0000
بنيامين نتنياهو
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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن يورام كوهين، أن نتنياهو قد طلب منه غير مرة التجسس على شخصيات خلال بعض الأحداث الأمنية في البلاد.بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو تعقيبا على تصريحات رئيس الشاباك السابق، أن "يورام كوهين يشارك في حملة سياسية ضد نتنياهو ويفبرك قضية".وأوضح يورام كوهين أن نتنياهو طلب منه استخدام أدواته أو صلاحياته ومراقبة أي شخص في السر من قبل "الشاباك"، غير أن كوهين رفض القيام بذلك، منوها إلى أنه لم يكن هناك شبهة محددة حول شخص معين، ولم يكن من المناسب بالنسبة له مراقبة جميع زملائه.وفي السياق نفسه، فإن ملف تسريب "وثائق غزة" المزورة قد يضع حكومة نتنياهو أمام أسئلة كبيرة ووضع حرج داخليا وخارجيا، وذلك بعد ارتفاع عدد المعتقلين في القضية إلى 5 أشخاص، آخرهم عسكري برتبة رفيعة.هذه الوثائق تتحدث في وقائع ليست صحيحة تخص مسار الحرب ووقائع لم تحدث صدرت من مكتب نتنياهو إلى الإعلام الغربي، الذي كشف عنها سابقا، وتقول مصادر في التحقيقات، إن تسريب الوثائق عرّض جهود إنقاذ الرهائن وحياة الجنود للخطر.مكتب نتنياهو ربما يكون المتهم الأول، إذ مددت المحكمة منع لقاء المتحدث السابق باسم نتنياهو بمحاميه، في حين يحاول نتنياهو دفع الاتهامات عن نفسه، عندما اتهم في رسالة بعثها للمستشارة القضائية للحكومة، الكابينيت والجهات الأمنية والجيش بالمسؤولية عن هذه التسريبات.
https://sarabic.ae/20190912/نتنياهو-يكشف-عن-توجيهات-صارمة-بشأن-التجسس-على-البيت-الأبيض-1042867298.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة

رئيس سابق لـ"الشاباك": نتنياهو طلب مني التجسس على شخصيات خلال حدث أمني

11:01 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 11:02 GMT 05.12.2024)
© AP Photo / Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبر
صرح يورام كوهين، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك"، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب منه التجسس على شخصيات خلال حدث أمني.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن يورام كوهين، أن نتنياهو قد طلب منه غير مرة التجسس على شخصيات خلال بعض الأحداث الأمنية في البلاد.
بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو تعقيبا على تصريحات رئيس الشاباك السابق، أن "يورام كوهين يشارك في حملة سياسية ضد نتنياهو ويفبرك قضية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توقيعه اعتراف بلاده رسميا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وبجانبه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2019
نتنياهو يكشف عن "توجيهات صارمة" بشأن التجسس على البيت الأبيض
12 سبتمبر 2019, 17:55 GMT
وأوضح يورام كوهين أن نتنياهو طلب منه استخدام أدواته أو صلاحياته ومراقبة أي شخص في السر من قبل "الشاباك"، غير أن كوهين رفض القيام بذلك، منوها إلى أنه لم يكن هناك شبهة محددة حول شخص معين، ولم يكن من المناسب بالنسبة له مراقبة جميع زملائه.
وفي السياق نفسه، فإن ملف تسريب "وثائق غزة" المزورة قد يضع حكومة نتنياهو أمام أسئلة كبيرة ووضع حرج داخليا وخارجيا، وذلك بعد ارتفاع عدد المعتقلين في القضية إلى 5 أشخاص، آخرهم عسكري برتبة رفيعة.
هذه الوثائق تتحدث في وقائع ليست صحيحة تخص مسار الحرب ووقائع لم تحدث صدرت من مكتب نتنياهو إلى الإعلام الغربي، الذي كشف عنها سابقا، وتقول مصادر في التحقيقات، إن تسريب الوثائق عرّض جهود إنقاذ الرهائن وحياة الجنود للخطر.
مكتب نتنياهو ربما يكون المتهم الأول، إذ مددت المحكمة منع لقاء المتحدث السابق باسم نتنياهو بمحاميه، في حين يحاول نتنياهو دفع الاتهامات عن نفسه، عندما اتهم في رسالة بعثها للمستشارة القضائية للحكومة، الكابينيت والجهات الأمنية والجيش بالمسؤولية عن هذه التسريبات.
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