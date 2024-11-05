بوتين: روسيا تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب كبيرة

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عرب بوينت بودكاست
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09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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بوتين: روسيا تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب كبيرة
بوتين: روسيا تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب كبيرة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفسلطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط إلى حرب كبيرة. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع السفراء الأجانب: "تبذل روسيا جهودا نشطة لمنع التصعيد الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من التطور إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط".وأضاف بوتين: "ونحن على قناعة بأنه لا يمكن إعادة الطرفين إلى طريق المصالحة، لتحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأجل إلا على أساس قانوني دولي معترف به عموما".وأكد بوتين أن الشرط الأساسي لاستعادة السلام في المنطقة سيكون تنفيذ صيغة الدولتين التي أقرتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.وقبل بوتين، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد 28 سفيراً وصلوا حديثاً، بما في ذلك ممثلو عدد من الدول غير الصديقة، بالإضافة إلى إسرائيل والهند وأرمينيا وأذربيجان ودول أخرى. وأقيم حفل قبول السفراء الأخير، في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023 في الكرملين.خبراء: بوتين يرسم خارطة تعدد الأقطاب وقمة قازان مؤشر على نهاية الهيمنة الأمريكيةرئيس جنوب أفريقيا: الحرب الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة إبادة جماعية
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روسيا, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بوتين: روسيا تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب كبيرة

11:03 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 11:42 GMT 05.11.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفسلطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط إلى حرب كبيرة.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع السفراء الأجانب: "تبذل روسيا جهودا نشطة لمنع التصعيد الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من التطور إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط".
وأضاف بوتين: "ونحن على قناعة بأنه لا يمكن إعادة الطرفين إلى طريق المصالحة، لتحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأجل إلا على أساس قانوني دولي معترف به عموما".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
بوتين خلال لقائه مع عباس: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور
24 أكتوبر, 17:25 GMT
وأكد بوتين أن الشرط الأساسي لاستعادة السلام في المنطقة سيكون تنفيذ صيغة الدولتين التي أقرتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقبل بوتين، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد 28 سفيراً وصلوا حديثاً، بما في ذلك ممثلو عدد من الدول غير الصديقة، بالإضافة إلى إسرائيل والهند وأرمينيا وأذربيجان ودول أخرى. وأقيم حفل قبول السفراء الأخير، في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023 في الكرملين.
خبراء: بوتين يرسم خارطة تعدد الأقطاب وقمة قازان مؤشر على نهاية الهيمنة الأمريكية
رئيس جنوب أفريقيا: الحرب الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة إبادة جماعية
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