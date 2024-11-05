https://sarabic.ae/20241105/بوتين-روسيا-تبذل-جهودا-فاعلة-لمنع-تحول-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-إلى-حرب-كبيرة---1094501080.html
بوتين: روسيا تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب كبيرة
بوتين: روسيا تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب كبيرة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفسلطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط إلى حرب كبيرة. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T11:03+0000
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع السفراء الأجانب: "تبذل روسيا جهودا نشطة لمنع التصعيد الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من التطور إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط".وأضاف بوتين: "ونحن على قناعة بأنه لا يمكن إعادة الطرفين إلى طريق المصالحة، لتحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأجل إلا على أساس قانوني دولي معترف به عموما".وأكد بوتين أن الشرط الأساسي لاستعادة السلام في المنطقة سيكون تنفيذ صيغة الدولتين التي أقرتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.وقبل بوتين، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد 28 سفيراً وصلوا حديثاً، بما في ذلك ممثلو عدد من الدول غير الصديقة، بالإضافة إلى إسرائيل والهند وأرمينيا وأذربيجان ودول أخرى. وأقيم حفل قبول السفراء الأخير، في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023 في الكرملين.خبراء: بوتين يرسم خارطة تعدد الأقطاب وقمة قازان مؤشر على نهاية الهيمنة الأمريكيةرئيس جنوب أفريقيا: الحرب الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة إبادة جماعية
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روسيا, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بوتين: روسيا تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب كبيرة
11:03 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 11:42 GMT 05.11.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفسلطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط إلى حرب كبيرة.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع السفراء الأجانب: "تبذل روسيا جهودا نشطة لمنع التصعيد الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من التطور إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط".
وأضاف بوتين: "ونحن على قناعة بأنه لا يمكن إعادة الطرفين إلى طريق المصالحة، لتحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأجل إلا على أساس قانوني دولي معترف به عموما".
وأكد بوتين أن الشرط الأساسي لاستعادة السلام في المنطقة
سيكون تنفيذ صيغة الدولتين التي أقرتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقبل بوتين، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد 28 سفيراً وصلوا حديثاً، بما في ذلك ممثلو عدد من الدول غير الصديقة، بالإضافة إلى إسرائيل
والهند وأرمينيا وأذربيجان ودول أخرى. وأقيم حفل قبول السفراء الأخير، في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023 في الكرملين.