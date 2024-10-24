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بوتين خلال لقائه مع عباس: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور
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بوتين خلال لقائه مع عباس: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور
بوتين خلال لقائه مع عباس: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع في الشرق الأوسط يتدهور وروسيا تدعو جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا

بوتين خلال لقائه مع عباس: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور

17:25 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 17:30 GMT 24.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع في الشرق الأوسط يتدهور وروسيا تدعو جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس.
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