https://sarabic.ae/20241024/بوتين-خلال-لقائه-مع-عباس-الوضع-في-الشرق-الأوسط-يتدهور-1094137404.html
بوتين خلال لقائه مع عباس: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور
بوتين خلال لقائه مع عباس: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع في الشرق الأوسط يتدهور وروسيا تدعو جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T17:25+0000
2024-10-24T17:25+0000
2024-10-24T17:30+0000
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا
بوتين خلال لقائه مع عباس: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور
17:25 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 17:30 GMT 24.10.2024)
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع في الشرق الأوسط يتدهور وروسيا تدعو جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس.