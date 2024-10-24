محمود عباس: دولة فلسطين تأمل في أن يتم قبول عضويتها في "بريكس" بالمستقبل القريب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241024/محمود-عباس-دولة-فلسطين-تأمل-في-أن-يتم-قبول-عضويتها-في-بريكس-بالمستقبل-القريب-1094112794.html
محمود عباس: دولة فلسطين تأمل في أن يتم قبول عضويتها في "بريكس" بالمستقبل القريب
محمود عباس: دولة فلسطين تأمل في أن يتم قبول عضويتها في "بريكس" بالمستقبل القريب
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، عن أمله في أن يتم قبول عضوية فلسطين في مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T10:18+0000
2024-10-24T11:00+0000
قمة بريكس 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094112635_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_fcf1a5f1a24ae9b5396a9eeb4f62722f.jpg
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع دول "بريكس" والمشاركة في أنشطة المجموعة والعمل بروح الوحدة.وأضاف الرئيس عباس، "لقد أصبحت دول "بريكس" تمثل ثقلاً محدداً ومؤثراً في إرساء قواعد الأمن والسلم الدوليين".ونوه عباس إلى" مرور عام كامل على أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، وأنه حان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات الاستقواء بالقوة العسكرية وإطالة أمد الاحتلال".ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إجبار إسرائيل على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد، مطالبا بغير ذلك بفرض عقوبات على إسرائيل. وشدد عباس على وجود "حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة"كما طالب عباس بإدانة إغلاق إسرائيل لمكتب الأونروا في القدس الشرقية وإجبار الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار.وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241024/تصويت-هل-تدعم-مقترح-بوتين-بتوسيع-حضور-أفريقيا-وآسيا-وأمريكا-اللاتينية-في-مجلس-الأمن-الدولي؟-1094111701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094112635_629:0:3358:2047_1920x0_80_0_0_abb7455404a27d55cb788e8819f38147.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قمة بريكس 2024
قمة بريكس 2024

محمود عباس: دولة فلسطين تأمل في أن يتم قبول عضويتها في "بريكس" بالمستقبل القريب

10:18 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 11:00 GMT 24.10.2024)
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة "بريكس"
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، عن أمله في أن يتم قبول عضوية فلسطين في مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب

وقال محمود عباس في كلمة خلال قمة "بريكس بلس": نؤكد رغبتنا في قبول دولة فلسطين في المستقبل القريب في عضوية رابطة بريكس".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع دول "بريكس" والمشاركة في أنشطة المجموعة والعمل بروح الوحدة.
وأضاف الرئيس عباس، "لقد أصبحت دول "بريكس" تمثل ثقلاً محدداً ومؤثراً في إرساء قواعد الأمن والسلم الدوليين".
ونوه عباس إلى" مرور عام كامل على أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، وأنه حان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات الاستقواء بالقوة العسكرية وإطالة أمد الاحتلال".
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إجبار إسرائيل على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد، مطالبا بغير ذلك بفرض عقوبات على إسرائيل.
وشدد عباس على وجود "حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة"
كما طالب عباس بإدانة إغلاق إسرائيل لمكتب الأونروا في القدس الشرقية وإجبار الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار.
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (من اليسار إلى اليمين) خلال حفل موسيقي قبل مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟
10:00 GMT
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала