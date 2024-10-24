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محمود عباس: دولة فلسطين تأمل في أن يتم قبول عضويتها في "بريكس" بالمستقبل القريب
محمود عباس: دولة فلسطين تأمل في أن يتم قبول عضويتها في "بريكس" بالمستقبل القريب
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، عن أمله في أن يتم قبول عضوية فلسطين في مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T10:18+0000
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قمة بريكس 2024
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وأشار الرئيس الفلسطيني إلى رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع دول "بريكس" والمشاركة في أنشطة المجموعة والعمل بروح الوحدة.وأضاف الرئيس عباس، "لقد أصبحت دول "بريكس" تمثل ثقلاً محدداً ومؤثراً في إرساء قواعد الأمن والسلم الدوليين".ونوه عباس إلى" مرور عام كامل على أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، وأنه حان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات الاستقواء بالقوة العسكرية وإطالة أمد الاحتلال".ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إجبار إسرائيل على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد، مطالبا بغير ذلك بفرض عقوبات على إسرائيل. وشدد عباس على وجود "حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة"كما طالب عباس بإدانة إغلاق إسرائيل لمكتب الأونروا في القدس الشرقية وإجبار الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار.وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241024/تصويت-هل-تدعم-مقترح-بوتين-بتوسيع-حضور-أفريقيا-وآسيا-وأمريكا-اللاتينية-في-مجلس-الأمن-الدولي؟-1094111701.html
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قمة بريكس 2024
محمود عباس: دولة فلسطين تأمل في أن يتم قبول عضويتها في "بريكس" بالمستقبل القريب
10:18 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 11:00 GMT 24.10.2024)
أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، عن أمله في أن يتم قبول عضوية فلسطين في مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب
وقال محمود عباس في كلمة خلال قمة "بريكس بلس": نؤكد رغبتنا في قبول دولة فلسطين في المستقبل القريب في عضوية رابطة بريكس".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع دول "بريكس" والمشاركة في أنشطة المجموعة والعمل بروح الوحدة.
وأضاف الرئيس عباس، "لقد أصبحت دول "بريكس" تمثل ثقلاً محدداً ومؤثراً في إرساء قواعد الأمن والسلم الدوليين".
ونوه عباس إلى" مرور عام كامل على أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، وأنه حان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات الاستقواء بالقوة العسكرية وإطالة أمد الاحتلال".
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إجبار إسرائيل على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد، مطالبا بغير ذلك بفرض عقوبات على إسرائيل.
وشدد عباس على وجود "حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة"
كما طالب عباس بإدانة إغلاق إسرائيل لمكتب الأونروا في القدس الشرقية وإجبار الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار.
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول
في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.