https://sarabic.ae/20241205/رئيس-كوريا-الجنوبية-يقبل-استقالة-وزير-الدفاع-ويعين-بدلا-منه-سفير-البلاد-لدى-السعودية-1095493856.html
رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة وزير الدفاع ويعين بدلا منه سفير البلاد لدى السعودية
رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة وزير الدفاع ويعين بدلا منه سفير البلاد لدى السعودية
سبوتنيك عربي
قبل رئيس كوريا الجنوبية ،يون سيوك يول، استقالة وزير الدفاع، كيم يونغ هيون، وعين بدلا منه سفير البلاد لدى المملكة العربية السعودية، تشوي بيونغ هيوك، وفقا لوكالة... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T01:49+0000
2024-12-05T01:49+0000
2024-12-05T01:49+0000
رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
العالم
أحكام عرفية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة إن "يون قبل استقالة وزير الدفاع.. وعين تشوي بيونغ هيوك، السفير لدى المملكة العربية السعودية، وزيرا جديدا للدفاع".وعلى خلفية المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون أمس الأربعاء، استعداده للاستقالة، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".وفي بيان وزعه على وسائل الإعلام، تبنى الوزير "المسؤولية الكاملة عن الوضع المتعلق بالأحكام العرفية"، وقال إنه "هو من نصح شخصيا الرئيس بفرض الأحكام العرفية وأنه يشعر بالمسؤولية تجاه المواطنين الذين أربكهم هذا القرار".وأكد كيم أيضا أن جميع العسكريين الذين شاركوا في تطبيق نظام الأحكام العرفية لم يقوموا بذلك إلا بناء على أوامره، لذلك يجب أن يتحمل هو وحده المسؤولية عما حدث.
https://sarabic.ae/20241203/رئيس-الحزب-الحاكم-في-كوريا-الجنوبية-قرار-الأحكام-العرفية-خاطئ-وسأمنعه-معه-الشعب-1095462281.html
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رئيس كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية, العالم, أحكام عرفية
رئيس كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية, العالم, أحكام عرفية
رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة وزير الدفاع ويعين بدلا منه سفير البلاد لدى السعودية
قبل رئيس كوريا الجنوبية ،يون سيوك يول، استقالة وزير الدفاع، كيم يونغ هيون، وعين بدلا منه سفير البلاد لدى المملكة العربية السعودية، تشوي بيونغ هيوك، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة إن "يون قبل استقالة وزير الدفاع.. وعين تشوي بيونغ هيوك، السفير لدى المملكة العربية السعودية، وزيرا جديدا للدفاع".
وعلى خلفية المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون أمس الأربعاء، استعداده للاستقالة، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".
وقالت الوكالة، "وزير الدفاع كيم يونج هيون اعتذر للمواطنين وقدم طلب استقالة للرئيس يون سيوك يول".
وفي بيان وزعه على وسائل الإعلام، تبنى الوزير "المسؤولية الكاملة عن الوضع المتعلق بالأحكام العرفية"، وقال إنه "هو من نصح شخصيا الرئيس بفرض الأحكام العرفية وأنه يشعر بالمسؤولية تجاه المواطنين الذين أربكهم هذا القرار".
وأكد كيم أيضا أن جميع العسكريين الذين شاركوا في تطبيق نظام الأحكام العرفية لم يقوموا بذلك إلا بناء على أوامره، لذلك يجب أن يتحمل هو وحده المسؤولية عما حدث.