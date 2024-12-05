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أمريكا تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال كاليفورنيا
أمريكا تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال كاليفورنيا
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بقوة 7.0 قبالة ساحل كاليفورنيا، فيما أصدرت السلطات تحذيرات من موجات تسونامي. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T20:10+0000
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ووفقا لمركز التحذير من تسونامي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن التنبيه ساري المفعول بالنسبة لأجزاء من الساحل في كاليفورنيا وأوريغون.وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية أن قوة الزلزال 6.6 درجة، ثم رفعت تقديراتها إلى 7.3 درجة. وسرعان ما خفضت هذا الرقم إلى 7.0.ووفقا لأحدث البيانات، فإن مركز الهزات كان يقع في المحيط، على بعد 99 كيلومترا من مدينة فيرنديل في شمال كاليفورنيا، مصدرهم يقع على عمق عشرة كيلومترات.وحذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية من تسوماني في مناطق بكاليفورنيا بعد الزلزال.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكا تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال كاليفورنيا
20:10 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 20:51 GMT 05.12.2024)
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بقوة 7.0 قبالة ساحل كاليفورنيا، فيما أصدرت السلطات تحذيرات من موجات تسونامي.
ووفقا لمركز التحذير من تسونامي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن التنبيه ساري المفعول بالنسبة لأجزاء من الساحل في كاليفورنيا وأوريغون.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية أن قوة الزلزال 6.6 درجة، ثم رفعت تقديراتها إلى 7.3 درجة. وسرعان ما خفضت هذا الرقم إلى 7.0.
ووفقا لأحدث البيانات، فإن مركز الهزات كان يقع في المحيط، على بعد 99 كيلومترا من مدينة فيرنديل في شمال كاليفورنيا، مصدرهم يقع على عمق عشرة كيلومترات.
وفي أعقاب هذا الزلزال، تم تسجيل هزة ارتدادية قوية بقوة 5.8 درجة في الجزء القاري من الولاية.
وحذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية من تسوماني في مناطق بكاليفورنيا بعد الزلزال.