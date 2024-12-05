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https://sarabic.ae/20241205/هل-تضررت-سدود-نهر-كارون-زلزال-بقوة-56-ريختر-يضرب-إيران-1095513875.html
هل تضررت سدود نهر كارون.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إيران
هل تضررت سدود نهر كارون.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إيران
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، مناطق واسعة في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غربي إيران. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن مركز رصد الزلازل في إيران، أن "هذه الهزة الارضية وقعت صباح اليوم الخميس عند الساعة 7:32 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات عن سطح الأرض".وأكد المركز المحلي أن الزلزال كان مركزه في "هفتكل" وهزّ معظم مناطق محافظة خوزستان، وهذا هو الزلزال الثاني الذي يهز المحافظة نفسها خلال الأسبوع الأخير.وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر قد ضربت، الجمعة الماضية، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان. ويأتي هذا فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون.وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.
https://sarabic.ae/20231015/زلزال-بقوة-53-يضرب-جنوب-غربي-إيران-1082036311.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, زلزال

هل تضررت سدود نهر كارون.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إيران

11:59 GMT 05.12.2024
© AP Photo / Abdolhossein Rezvaniتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، مناطق واسعة في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غربي إيران.
ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن مركز رصد الزلازل في إيران، أن "هذه الهزة الارضية وقعت صباح اليوم الخميس عند الساعة 7:32 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات عن سطح الأرض".
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب غربي إيران
15 أكتوبر 2023, 14:59 GMT
وأكد المركز المحلي أن الزلزال كان مركزه في "هفتكل" وهزّ معظم مناطق محافظة خوزستان، وهذا هو الزلزال الثاني الذي يهز المحافظة نفسها خلال الأسبوع الأخير.
وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر قد ضربت، الجمعة الماضية، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان. ويأتي هذا فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.
وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون.
وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.
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