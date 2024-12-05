https://sarabic.ae/20241205/هل-تضررت-سدود-نهر-كارون-زلزال-بقوة-56-ريختر-يضرب-إيران-1095513875.html
هل تضررت سدود نهر كارون.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إيران
هل تضررت سدود نهر كارون.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إيران
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، مناطق واسعة في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غربي إيران. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T11:59+0000
2024-12-05T11:59+0000
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ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن مركز رصد الزلازل في إيران، أن "هذه الهزة الارضية وقعت صباح اليوم الخميس عند الساعة 7:32 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات عن سطح الأرض".وأكد المركز المحلي أن الزلزال كان مركزه في "هفتكل" وهزّ معظم مناطق محافظة خوزستان، وهذا هو الزلزال الثاني الذي يهز المحافظة نفسها خلال الأسبوع الأخير.وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر قد ضربت، الجمعة الماضية، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان. ويأتي هذا فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون.وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.
https://sarabic.ae/20231015/زلزال-بقوة-53-يضرب-جنوب-غربي-إيران-1082036311.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, زلزال
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, زلزال
هل تضررت سدود نهر كارون.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إيران
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، مناطق واسعة في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غربي إيران.
ونقلت وكالة
إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن مركز رصد الزلازل في إيران، أن "هذه الهزة الارضية وقعت صباح اليوم الخميس عند الساعة 7:32 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات عن سطح الأرض".
15 أكتوبر 2023, 14:59 GMT
وأكد المركز المحلي أن الزلزال كان مركزه في "هفتكل" وهزّ معظم مناطق محافظة خوزستان
، وهذا هو الزلزال الثاني الذي يهز المحافظة نفسها خلال الأسبوع الأخير.
وكانت هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر قد ضربت، الجمعة الماضية، مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان. ويأتي هذا فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.
وقد أعلن مساعد مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان لشؤون السدود ومحطات الطاقة، يحيى مرادي، أن الزلزال الذي ضرب مناطق في المحافظة، لم يلحق أي أضرار بالسدود المبنية على نهر كارون.
وذكر يحيى مرادي أنه في أعقاب الزلزال
تم فحص المنشآت والسدود، ولحسن الحظ، لم يتضرر أي منها.