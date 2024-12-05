https://sarabic.ae/20241205/سعر-العملة-المشفرة-بيتكوين-يتجاوز-مستويات-الـ-100-ألف-دولار-لأول-مرة-1095495003.html
سعر العملة المشفرة "بيتكوين" يتجاوز مستويات الـ 100 ألف دولار لأول مرة
سعر العملة المشفرة "بيتكوين" يتجاوز مستويات الـ 100 ألف دولار لأول مرة
سبوتنيك عربي
تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكوين"، اليوم الخميس، عتبة الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T04:20+0000
2024-12-05T04:20+0000
2024-12-05T04:20+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس" اعتبارًا من الساعة5.40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.66 بالمئة خلال يوم ليصل إلى 100150.11 دولارًا.ووفقاً لبوابة (كوين ماركت كاب) التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.54 بالمئة ليصل بالمتوسط إلى 100133.40 دولارًا.هذا وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 67.7 بالمئة من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.
https://sarabic.ae/20241122/عملة-البتكوين-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-بارتفاعها-لأكثر-من-99-ألف-دولار-1095074530.html
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اقتصاد, عملات
سعر العملة المشفرة "بيتكوين" يتجاوز مستويات الـ 100 ألف دولار لأول مرة
تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكوين"، اليوم الخميس، عتبة الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس" اعتبارًا من الساعة5.40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.66 بالمئة خلال يوم ليصل إلى 100150.11 دولارًا
.
ووفقاً لبوابة (كوين ماركت كاب) التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.54 بالمئة ليصل بالمتوسط إلى 100133.40 دولارًا.
هذا وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 67.7 بالمئة من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.