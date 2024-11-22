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الإنسان والثقافة
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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https://sarabic.ae/20241122/عملة-البتكوين-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-بارتفاعها-لأكثر-من-99-ألف-دولار-1095074530.html
عملة البتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا بارتفاعها لأكثر من 99 ألف دولار
عملة البتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا بارتفاعها لأكثر من 99 ألف دولار
سبوتنيك عربي
سجلت عملة بتكوين المشفرة، اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًا جديدًا بارتفاعها لأكثر من 99 ألف دولار، وفقًا لبيانات التداول. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T03:53+0000
2024-11-22T03:53+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب منصة "بينانس" المتخصصة في تداول العملات المشفرة، فقد "تم تداول بيتكوين عند مستوى 98550 دولارًا بحلول الساعة 7:03 صباحًا يوم الجمعة في سنغافورة".وجاء ذلك بعد أن سجلت العملة المشفرة مستوى قياسيًا بلغ 99000 دولار يوم الخميس في الولايات المتحدة.وبدأ سعر البتكوين في الارتفاع، بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أوائل الشهر الجاري.ووعد ترامب بإنشاء إطار تنظيمي داعم للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وإنشاء احتياطي استراتيجي من العملة.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، بدأ فريق الرئيس المنتخب في عقد مناقشات حول إذا كان سيتم استحداث جديد في الحكومة مخصص لسياسة الأصول المشفرة.
https://sarabic.ae/20241121/بيتكوين-أمام-حدث-مفصلي-في-تاريخها-بوصولها-إلى-عتبة-100-ألف-دولار-1095051929.html
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ترامب, العملات الإلكترونية, أسعار العملات, اقتصاد
ترامب, العملات الإلكترونية, أسعار العملات, اقتصاد

عملة البتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا بارتفاعها لأكثر من 99 ألف دولار

03:53 GMT 22.11.2024
© Photo / unsplash/Traxerعملات رقمية مشفرة
عملات رقمية مشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Photo / unsplash/Traxer
تابعنا عبر
سجلت عملة بتكوين المشفرة، اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًا جديدًا بارتفاعها لأكثر من 99 ألف دولار، وفقًا لبيانات التداول.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب منصة "بينانس" المتخصصة في تداول العملات المشفرة، فقد "تم تداول بيتكوين عند مستوى 98550 دولارًا بحلول الساعة 7:03 صباحًا يوم الجمعة في سنغافورة".
وجاء ذلك بعد أن سجلت العملة المشفرة مستوى قياسيًا بلغ 99000 دولار يوم الخميس في الولايات المتحدة.

وبلغ الحد الأقصى لسعر التداول على بورصة "بينانس" 99200 دولار، فيما وصل على بورصة "بايتميكس" للعملات المشفرة، إلى 99464 دولارًا.

وبدأ سعر البتكوين في الارتفاع، بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أوائل الشهر الجاري.
ووعد ترامب بإنشاء إطار تنظيمي داعم للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وإنشاء احتياطي استراتيجي من العملة.
صورة تجسد العملات الرقمية بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
بيتكوين أمام حدث مفصلي في تاريخها بوصولها إلى عتبة 100 ألف دولار
أمس, 13:23 GMT
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، بدأ فريق الرئيس المنتخب في عقد مناقشات حول إذا كان سيتم استحداث جديد في الحكومة مخصص لسياسة الأصول المشفرة.
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