https://sarabic.ae/20241206/إيران-تعلن-نجاح-عملية-إطلاق-سامان-1-إلى-الفضاء-1095537152.html
إيران تعلن نجاح عملية إطلاق "سامان 1" إلى الفضاء
إيران تعلن نجاح عملية إطلاق "سامان 1" إلى الفضاء
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية عن نجاح إطلاق الكتلة المدارية "سامان 1"، إلى جانب حمولتين إضافيتين تشملان قمرا صناعيا صغيرا "كيوب سات"... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T08:15+0000
2024-12-06T08:15+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الجمعة، أن عملية الإطلاق تمت باستخدام صاروخ "سيمرغ" من قاعدة الإمام الخميني للفضاء. وأضافت أنه تم إدخال الحمولات إلى مدار بيضاوي على ارتفاع 410 كم وأدنى ارتفاع 300 كم.جدير بالذكر أن صاروخ "سيمرغ"، الذي صُمّمته وزارة الدفاع الإيرانية، هو مركبة إطلاق ثنائية المراحل تعمل بالوقود السائل.وقد نجح "سيمرغ" في ثامن عملية إطلاق له بإدخال حمولات بلغ مجموع وزنها 300 كيلوغرام، محققا رقما قياسيا جديدا لحمولة الإطلاق في إيران.من جانبها، أفادت وزارة الاتصالات الإيرانية بأن البيانات المتعلقة بأداء الكتلة المدارية "سامان 1" ستعلن تدريجيا بعد التأكد من نجاح تشغيلها الكامل.
https://sarabic.ae/20241005/إيران-تعتزم-إطلاق-القمر-الاصطناعي-الاستشعاري-كوثر-إلى-الفضاء-قريبا-1093466300.html
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إيران, أخبار إيران, الفضاء, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الفضاء, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تعلن نجاح عملية إطلاق "سامان 1" إلى الفضاء
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية عن نجاح إطلاق الكتلة المدارية "سامان 1"، إلى جانب حمولتين إضافيتين تشملان قمرا صناعيا صغيرا "كيوب سات" وحمولة بحثية، إلى الفضاء.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الجمعة، أن عملية الإطلاق تمت باستخدام صاروخ "سيمرغ" من قاعدة الإمام الخميني للفضاء.
وأضافت أنه تم إدخال الحمولات إلى مدار بيضاوي على ارتفاع 410 كم وأدنى ارتفاع 300 كم.
وأوضحت الوكالة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة عملية مهمة نحو تعزيز قدرات إيران في مجال الفضاء، إذ يُعتبر "سامان 1" الكتلة المدارية الأولى من نوعها المصممة لنقل الأقمار الصناعية إلى مدارات أعلى.
جدير بالذكر أن صاروخ "سيمرغ"، الذي صُمّمته وزارة الدفاع الإيرانية، هو مركبة إطلاق ثنائية المراحل تعمل بالوقود السائل.
وقد نجح "سيمرغ" في ثامن عملية إطلاق له بإدخال حمولات بلغ مجموع وزنها 300 كيلوغرام، محققا رقما قياسيا جديدا لحمولة الإطلاق في إيران
.
من جانبها، أفادت وزارة الاتصالات الإيرانية بأن البيانات المتعلقة بأداء الكتلة المدارية "سامان 1" ستعلن تدريجيا بعد التأكد من نجاح تشغيلها الكامل.