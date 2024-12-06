https://sarabic.ae/20241206/اكتشاف-أصل-أضخم-المجرات-في-الكون-1095560382.html
اكتشاف أصل أضخم المجرات في الكون
اكتشاف أصل أضخم المجرات في الكون
سبوتنيك عربي
كشف علماء من جامعة ساوثهامبتون والأكاديمية الصينية للعلوم عن أصل أكبر المجرات في الكون. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T18:17+0000
2024-12-06T18:17+0000
2024-12-06T18:17+0000
مجتمع
علوم
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ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة "ناتشور" العلمية، أن المجرات العملاقة التي تشبه كرات كرة القدم المتضخمة نشأت من اصطدامات المجرات القرصية في بداية الكون.حدثت مثل هذه الأحداث قبل ثمانية إلى اثني عشر مليار سنة، عندما كان الكون في مرحلة أكثر نشاطًا، وفقا للدراسة. وأظهر التحليل أن حلقات مكثفة من تشكل النجوم حدثت في قلب هذه المجرات، وهو دليل مباشر على تكوين الأجسام الشبه الكروية، التي تشكل أساس المجرات الإهليلجية العملاقة.
https://sarabic.ae/20241206/دراسة-تكشف-السبب-وراء-انتقائية-الأطفال-للطعام--1095559844.html
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علوم
اكتشاف أصل أضخم المجرات في الكون
كشف علماء من جامعة ساوثهامبتون والأكاديمية الصينية للعلوم عن أصل أكبر المجرات في الكون.
ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة "ناتشور" العلمية، أن المجرات العملاقة التي تشبه كرات كرة القدم المتضخمة نشأت من اصطدامات المجرات القرصية في بداية الكون.
تسببت هذه الاصطدامات في تركيز الغاز المكون للنجوم في مركز المجرات، مما أدى إلى تكوين تريليونات من النجوم الجديدة.
حدثت مثل هذه الأحداث قبل ثمانية إلى اثني عشر مليار سنة، عندما كان الكون في مرحلة أكثر نشاطًا، وفقا للدراسة
.
ولتحقيق هذا الاكتشاف، استخدم العلماء أكبر تلسكوب راديوي ALMA الموجود في تشيلي، وقاموا بتحليل أكثر من 100 مجرة ذات تكوين نجمي نشط.
وأظهر التحليل أن حلقات مكثفة من تشكل النجوم حدثت في قلب هذه المجرات، وهو دليل مباشر على تكوين الأجسام الشبه الكروية، التي تشكل أساس المجرات الإهليلجية العملاقة.