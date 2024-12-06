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https://sarabic.ae/20241206/البيت-الأبيض-بايدن-وبعد-قرار-العفو-عن-ابنه-يخشى-الانتقام-من-قبل-إدارة-ترامب-1095563416.html
البيت الأبيض: بايدن وبعد قرار العفو عن ابنه يخشى "الانتقام" من قبل إدارة ترامب
البيت الأبيض: بايدن وبعد قرار العفو عن ابنه يخشى "الانتقام" من قبل إدارة ترامب
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان يخشى "انتقاما" من إدارة دونالد ترامب المقبلة عندما قرر العفو عن نجله هانتر. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T20:45+0000
2024-12-06T20:45+0000
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وقالت إن الجمهوريين وعدوا بـ"بالانتقام"، وأن هانتر بايدن "واجه الحكم" في إحدى القضايا، في الوقت نفسه، لم تحدد جان بيير ما إذا كان بايدن يعتقد أن ترامب سيؤثر على المحكمة.وأضافت جان بيير أن "العوامل المتغيرة" أدت إلى قرار بايدن. وأشارت إلى أن "الظروف تغيرت بشكل جذري".وقالت جان بيير إن بايدن يقوم الآن بتقييم إمكانية إصدار عفو آخر وتخفيف الأحكام، موضحا أن مثل هذه القرارات عادة ما يتخذها رئيس الإدارة المنتهية ولايتها في أيامها الأخيرة في منصبه.ووقع بايدن في وقت سابق على عفو عن نجله هانتر، قائلا إن الدافع وراء القرار هو اعتقاده بأن المحاكمة غير عادلة. ومع ذلك، فقد صرح سابقًا أنه لن يعفو عن ابنه. ووصف ترامب قرار العفو بأنه إساءة وانتهاك لقواعد العدالة.
https://sarabic.ae/20241203/خبير-قانوني-بايدن-يمارس-العدالة-الانتقائية-ويبحث-عن-مكتسبات-سياسية-قبل-انتهاء-ولايته-1095441625.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض: بايدن وبعد قرار العفو عن ابنه يخشى "الانتقام" من قبل إدارة ترامب

20:45 GMT 06.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnikهَنتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن
هَنتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان يخشى "انتقاما" من إدارة دونالد ترامب المقبلة عندما قرر العفو عن نجله هانتر.
وقالت إن الجمهوريين وعدوا بـ"بالانتقام"، وأن هانتر بايدن "واجه الحكم" في إحدى القضايا، في الوقت نفسه، لم تحدد جان بيير ما إذا كان بايدن يعتقد أن ترامب سيؤثر على المحكمة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي: "قال الرئيس بايدن إن هانتر وعائلته عانوا بما فيه الكفاية".
وأضافت جان بيير أن "العوامل المتغيرة" أدت إلى قرار بايدن. وأشارت إلى أن "الظروف تغيرت بشكل جذري".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
خبير قانوني: بايدن يمارس العدالة الانتقائية ويبحث عن مكتسبات سياسية قبل انتهاء ولايته
3 ديسمبر, 11:54 GMT
وقالت جان بيير إن بايدن يقوم الآن بتقييم إمكانية إصدار عفو آخر وتخفيف الأحكام، موضحا أن مثل هذه القرارات عادة ما يتخذها رئيس الإدارة المنتهية ولايتها في أيامها الأخيرة في منصبه.
وسبق أن كتبت وسائل إعلام أن مساعدي بايدن يناقشون إمكانية إصدار عفو وقائي عن عدد من الأشخاص الذين يُزعم أنهم يواجهون إجراءات قضائية بعد وصول الإدارة الجديدة.
ووقع بايدن في وقت سابق على عفو عن نجله هانتر، قائلا إن الدافع وراء القرار هو اعتقاده بأن المحاكمة غير عادلة. ومع ذلك، فقد صرح سابقًا أنه لن يعفو عن ابنه. ووصف ترامب قرار العفو بأنه إساءة وانتهاك لقواعد العدالة.
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