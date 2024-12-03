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خبير قانوني: بايدن يمارس العدالة الانتقائية ويبحث عن مكتسبات سياسية قبل انتهاء ولايته
خبير قانوني: بايدن يمارس العدالة الانتقائية ويبحث عن مكتسبات سياسية قبل انتهاء ولايته
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور حسن دبوق، أستاذ القانون وعلم السياسة في الجامعة اللبنانية، أنّ "الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لتحقيق بعض المكاسب السياسية قبل انتهاء ولايته، ومنها... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T11:54+0000
2024-12-03T11:54+0000
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وأشار دبوق في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "بايدن كان سيقوم بذلك حتى لو فاز في الانتخابات الأمريكية، ولكنه اختار توقيت القرار بعد خسارته في الانتخابات"، معتبرًا أنّ "القرار اتخذ في الوقت المناسب مع اقتراب نهاية فترة ولايته".وأضاف أنّ "بايدن "لا يؤمن بالعدالة" بسبب ممارساته داخليًا وخارجيًا، وأنه كان يمارس "العدالة الانتقائية" على غرار ما تفعله الإدارة الأمريكية في قضايا أخرى".ولفت إلى أنّ "الرئيس الأمريكي كان يدّعي دائمًا أنه لن يتدخل في قرارات وزارة العدل، لكنه في النهاية اتخذ القرار بشكل يتماشى مع مصالحه السياسية الشخصية".وفي ما يتعلق بالأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا الأمريكية، شدّد دبوق أنّ "هناك شكوكًا حول استقلالية قراراتها القضائية، حيث يعتقد أن هذه الأحكام قد تكون مسيّسة وتتبع القرارات السياسية بدلاً من تحقيق العدالة".وأكد أنّ "قرارات بايدن الأخيرة سيكون لها تأثير سلبي على الداخل الأمريكي، وعلى الحزب الديمقراطي تحديدًا"، معتبرًا أنّ "العدالة الأمريكية في القضايا الخارجية هي "عدالة مسيسة وغير قانونية"".وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "اليوم، وقعت على عفو عن ابني هانتر. فمنذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".هانتر بايدن يقر بالذنب أمام المحكمة في قضية التهرب الضريبيمكتب المدعي العام: هانتر بايدن تلقى ملايين الدولارات من رجل أعمال روماني
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حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

خبير قانوني: بايدن يمارس العدالة الانتقائية ويبحث عن مكتسبات سياسية قبل انتهاء ولايته

11:54 GMT 03.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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حصري
أكد الدكتور حسن دبوق، أستاذ القانون وعلم السياسة في الجامعة اللبنانية، أنّ "الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لتحقيق بعض المكاسب السياسية قبل انتهاء ولايته، ومنها الإفراج عن ابنه".
وأشار دبوق في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "بايدن كان سيقوم بذلك حتى لو فاز في الانتخابات الأمريكية، ولكنه اختار توقيت القرار بعد خسارته في الانتخابات"، معتبرًا أنّ "القرار اتخذ في الوقت المناسب مع اقتراب نهاية فترة ولايته".

وأوضح دبوق أنّ "بايدن كان يدّعي خلال فترة رئاسته سعيه لتحقيق العدالة والديمقراطية، كما أنه اعتمد هذا الخطاب كـ"دعاية انتخابية".

وأضاف أنّ "بايدن "لا يؤمن بالعدالة" بسبب ممارساته داخليًا وخارجيًا، وأنه كان يمارس "العدالة الانتقائية" على غرار ما تفعله الإدارة الأمريكية في قضايا أخرى".
President Joe Biden boards Marine One with his son Hunter Biden as he leaves Andrews Air Force Base, Md., on his way to Camp David, Saturday, June 24, 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
موسكو: عفو بايدن عن ابنه هانتر هو صورة كاريكاتورية للديمقراطية
أمس, 07:59 GMT
ولفت إلى أنّ "الرئيس الأمريكي كان يدّعي دائمًا أنه لن يتدخل في قرارات وزارة العدل، لكنه في النهاية اتخذ القرار بشكل يتماشى مع مصالحه السياسية الشخصية".

وأشار الخبير القانوني إلى أنّ "المجتمع الأمريكي سيواجه سيلًا من الانتقادات بسبب هذه القرارات"، معبرًا عن اعتقاده بأنّ "بايدن "غير كفوء" لاتخاذ القرارات الهامة، خاصة بسبب عدم احترامه للقانونين الأمريكي والدولي".

وفي ما يتعلق بالأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا الأمريكية، شدّد دبوق أنّ "هناك شكوكًا حول استقلالية قراراتها القضائية، حيث يعتقد أن هذه الأحكام قد تكون مسيّسة وتتبع القرارات السياسية بدلاً من تحقيق العدالة".
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ترامب: قرار بايدن بالعفو عن نجله هانتر "إساءة" و"تقويض للعدالة"
أمس, 03:29 GMT
وأكد أنّ "قرارات بايدن الأخيرة سيكون لها تأثير سلبي على الداخل الأمريكي، وعلى الحزب الديمقراطي تحديدًا"، معتبرًا أنّ "العدالة الأمريكية في القضايا الخارجية هي "عدالة مسيسة وغير قانونية"".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر عفوًا رئاسيًا عن نجله هانتر بايدن، والذي أقر بالذنب في أيلول/سبتمبر الماضي، في 9 تهم موجهة إليه متعلقة بقضية التهرب الضريبي الفيدرالي.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "اليوم، وقعت على عفو عن ابني هانتر. فمنذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".
هانتر بايدن يقر بالذنب أمام المحكمة في قضية التهرب الضريبي
مكتب المدعي العام: هانتر بايدن تلقى ملايين الدولارات من رجل أعمال روماني
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