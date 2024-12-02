https://sarabic.ae/20241202/موسكو-عفو-بايدن-عن-ابنه-هانتر-هو-صورة-كاريكاتورية-للديمقراطية--1095388360.html
موسكو: عفو بايدن عن ابنه هانتر هو صورة كاريكاتورية للديمقراطية
موسكو: عفو بايدن عن ابنه هانتر هو صورة كاريكاتورية للديمقراطية
سبوتنيك عربي
سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، من قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن العفو عن نجله. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T07:59+0000
2024-12-02T07:59+0000
2024-12-02T07:59+0000
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وقالت هذا في تعليق لصحيفة "إزفستيا": "رسم كاريكاتوري عن الديمقراطية".أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر عفوًا رئاسيًا عن نجله هانتر بايدن، والذي أقر بالذنب في أيلول/سبتمبر الماضي، في 9 تهم موجهة إليه متعلقة بقضية التهرب الضريبي الفيدرالي.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقر هانتر بايدن بالذنب، في جميع التهم الضريبية التسع التي واجهها، دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين.وأقر هانتر، البالغ من العمر 54 عامًا، بتسع تهم تتعلق بفشله في دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار العقد الماضي، وهي الأموال التي قال المدعون إنه أنفقها على المعيشة الفاخرة، وعاملات الجنس، وتعاطي المخدرات.وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قرار الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بالعفو عن نجله هانتر، في عدة قضايا جنائية، بأنه "إساءة" و"تقويض للعدالة".وقال ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" في معرض تعليقه على القرار: "يا لها من إساءة وتقويض للعدالة!".هانتر بايدن يقر بالذنب أمام المحكمة في قضية التهرب الضريبيمكتب المدعي العام: هانتر بايدن تلقى ملايين الدولارات من رجل أعمال روماني
https://sarabic.ae/20241202/ترامب-قرار-بايدن-بالعفو-عن-نجله-هانتر-إساءة-وتقويض-للعدالة-1095385393.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
موسكو: عفو بايدن عن ابنه هانتر هو صورة كاريكاتورية للديمقراطية
سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، من قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن العفو عن نجله.
وقالت هذا في تعليق لصحيفة "إزفستيا": "رسم كاريكاتوري عن الديمقراطية".
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر عفوًا رئاسيًا عن نجله هانتر بايدن، والذي أقر بالذنب في أيلول/سبتمبر الماضي، في 9 تهم موجهة إليه متعلقة بقضية التهرب الضريبي الفيدرالي.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "اليوم، وقعت على عفو عن ابني هانتر. فمنذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقر هانتر بايدن بالذنب
، في جميع التهم الضريبية التسع التي واجهها، دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين.
وأقر هانتر، البالغ من العمر 54 عامًا، بتسع تهم تتعلق بفشله في دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار العقد الماضي، وهي الأموال التي قال المدعون إنه أنفقها على المعيشة الفاخرة، وعاملات الجنس، وتعاطي المخدرات.
وحدد القاضي الفيدرالي مارك سكارسي موعد الحكم في 16 ديسمبر/كانون الأول. ويواجه بايدن عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن وغرامة تتجاوز مليون دولار.
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قرار الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بالعفو عن نجله هانتر، في عدة قضايا جنائية، بأنه "إساءة" و"تقويض للعدالة".
وقال ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" في معرض تعليقه على القرار: "يا لها من إساءة وتقويض للعدالة!".