https://sarabic.ae/20241206/الدفاع-الروسية-دفاعاتنا-دمرت-مسيرتين-أوكرانيتين-في-أجواء-مقاطعتي-أستراخان-وبيلغورود-1095564293.html
الدفاع الروسية: دفاعاتنا دمرت مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود
الدفاع الروسية: دفاعاتنا دمرت مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T22:31+0000
2024-12-06T22:31+0000
2024-12-06T22:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "من الساعة 20.10 إلى الساعة 20.50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت منظومات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241121/حاكم-مقاطعة-فورونيج-الروسية-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-من-خطر-الهجوم-بطائرات-مسيرة-في-المقاطعة---عاجل-1095022995.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: دفاعاتنا دمرت مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في البيان: "من الساعة 20.10 إلى الساعة 20.50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت منظومات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.