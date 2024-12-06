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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241206/الدفاع-الروسية-دفاعاتنا-دمرت-مسيرتين-أوكرانيتين-في-أجواء-مقاطعتي-أستراخان-وبيلغورود-1095564293.html
الدفاع الروسية: دفاعاتنا دمرت مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود
الدفاع الروسية: دفاعاتنا دمرت مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T22:31+0000
2024-12-06T22:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "من الساعة 20.10 إلى الساعة 20.50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت منظومات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241121/حاكم-مقاطعة-فورونيج-الروسية-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-من-خطر-الهجوم-بطائرات-مسيرة-في-المقاطعة---عاجل-1095022995.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: دفاعاتنا دمرت مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود

22:31 GMT 06.12.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "من الساعة 20.10 إلى الساعة 20.50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت منظومات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلغورود".
مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطوارئ الروسية: إعلان حالة التأهب من خطر الهجوم بطائرات مسيرة بأنحاء مقاطعة بيلغورود
21 نوفمبر, 01:58 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMT
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