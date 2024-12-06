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https://sarabic.ae/20241206/السودان-والي-جنوب-دارفور-يكشف-وجود-5-مهابط-سرية-في-الولاية-1095547858.html
السودان.. والي جنوب دارفور يكشف وجود 5 مهابط "سرية" في الولاية
السودان.. والي جنوب دارفور يكشف وجود 5 مهابط "سرية" في الولاية
سبوتنيك عربي
كشف والي ولاية جنوب دارفور المكلف، بشير مرسال حسب الرسول، أمس الخميس، عن عدد من التهديدات الأمنية مع استمرار مواجهة قوات الدعم السريع. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T11:22+0000
2024-12-06T11:22+0000
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
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ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا)، مساء أمس الخميس، أن الإمداد بالأسلحة مايزال مستمرا لقوات الدعم السريع عبر 5 مهابط سرية في الولاية، من بينها مطار نيالا ومدرج اليوناميد ومهابط أخرى.وأشار مرسال حسب الرسول إلى "استمرار تهريب الذهب والصمغ والمحاصيل من مطار نيالا بالولاية إلى دولة الشر"، داعيا إلى وضع حدا لحسم ما سماها بـ"المهزلة".وأعلن حسب الرسول عن إيقاف 124 فردا من رجالات الإدارة الأهلية وإيقاف 257 موظفا تعاونوا مع قوات الدعم السريع، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من وزارة الحكم الاتحادي السوادنية.وأكد المسؤول السوداني أن "هيئة الدفاع عن حقوق الضحايا دونت بلاغات ضد الذين قتلوا الأبرياء ونهبوا الممتلكات وسيصل الأمر لملاحقة الهاربين خارج البلاد عبر الإنتربول"، معربا عن أمله في الاستفادة من التنسيقيات لمعرفة هوية المتعاونين مع الدعم السريع.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني - قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20241130/البرهان-نقاتل-في-السودان-دون-أي-وصاية-أو-دوافع-سياسية-1095359425.html
https://sarabic.ae/20241203/تطور-خطير-ظهور-أسلحة-استراتيجية-ومسيرات-تنطلق-من-دولة-مجاورة-للسودان-1095442990.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

السودان.. والي جنوب دارفور يكشف وجود 5 مهابط "سرية" في الولاية

11:22 GMT 06.12.2024
© AP Photo / Nasser Nasserمسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
كشف والي ولاية جنوب دارفور المكلف، بشير مرسال حسب الرسول، أمس الخميس، عن عدد من التهديدات الأمنية مع استمرار مواجهة قوات الدعم السريع.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا)، مساء أمس الخميس، أن الإمداد بالأسلحة مايزال مستمرا لقوات الدعم السريع عبر 5 مهابط سرية في الولاية، من بينها مطار نيالا ومدرج اليوناميد ومهابط أخرى.
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
البرهان: نقاتل في السودان دون أي وصاية أو دوافع سياسية
30 نوفمبر, 21:44 GMT
وأشار مرسال حسب الرسول إلى "استمرار تهريب الذهب والصمغ والمحاصيل من مطار نيالا بالولاية إلى دولة الشر"، داعيا إلى وضع حدا لحسم ما سماها بـ"المهزلة".
وأعلن حسب الرسول عن إيقاف 124 فردا من رجالات الإدارة الأهلية وإيقاف 257 موظفا تعاونوا مع قوات الدعم السريع، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من وزارة الحكم الاتحادي السوادنية.
وأكد المسؤول السوداني أن "هيئة الدفاع عن حقوق الضحايا دونت بلاغات ضد الذين قتلوا الأبرياء ونهبوا الممتلكات وسيصل الأمر لملاحقة الهاربين خارج البلاد عبر الإنتربول"، معربا عن أمله في الاستفادة من التنسيقيات لمعرفة هوية المتعاونين مع الدعم السريع.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
تطور خطير... ظهور أسلحة استراتيجية ومسيرات تنطلق من دولة "مجاورة" للسودان
3 ديسمبر, 12:44 GMT
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني - قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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