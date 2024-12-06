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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241206/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-45-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1095533515.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 7 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 7 مقذوفا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة، بأن القوات... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T01:16+0000
2024-12-06T03:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك -سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 3 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 7 مقذوفات مختلفة العيارات .يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241204/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-45-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1095493435.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 7 مقذوفا خلال 24 ساعة

01:16 GMT 06.12.2024 (تم التحديث: 03:49 GMT 06.12.2024)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 3 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت 7 مقذوفات من عيارات مختلفة.
دونيتسك -سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 3 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 7 مقذوفات مختلفة العيارات .
دبابة تي-80 خلال تقدم القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 45 مقذوفا خلال 24 ساعة
4 ديسمبر, 22:41 GMT
يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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