https://sarabic.ae/20241206/المركز-الروسي-للمصالحة-القضاء-على-ما-يصل-إلى-200-إرهابي-في-سوريا-خلال-اليوم-1095562371.html
المركز الروسي للمصالحة: القضاء على ما يصل إلى 200 إرهابي في سوريا خلال اليوم
المركز الروسي للمصالحة: القضاء على ما يصل إلى 200 إرهابي في سوريا خلال اليوم
سبوتنيك عربي
صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في يوم واحد، تم القضاء على ما يصل إلى 200 إرهابي، و15 مركبة مدرعة، وطائرتين من طراز "ملرز"،... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T19:39+0000
2024-12-06T19:39+0000
2024-12-06T19:39+0000
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قال في المؤتمر الصحفي: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نفذت طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية هجمات صاروخية وقنابل على أماكن تجمع المسلحين ومستودعات الذخيرة في محافظات إدلب وحماة وحلب، ما يصل إلى 200 إرهابي و15 مركبة قتالية مدرعة وتم تدمير طائرتين من طراز "ملرز" ومدفعي هاون و43 وحدة من معدات السيارات وتسع دراجات نارية و15 طائرة من دون طيار ونقطتي مراقبة وسبعة مستودعات للمواد".وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "لا صحة للأنباء، التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام والصفحات التابعة للتنظيمات الإرهابية، حول أي انسحاب لأية وحدات من قوات الجيش السوري الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها. وهي في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجوم إرهابي".وحذرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مفبركة أعدتها التنظيمات الإرهابية وغرف عملياتها حول حدوث انفجارات في مقر الأركان وسط دمشق.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241206/وزارة-الدفاع-السورية-تنفي-تقارير-إعلامية-حول-انسحاب-الجيش-من-حمص-ومحيطها-1095560829.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
المركز الروسي للمصالحة: القضاء على ما يصل إلى 200 إرهابي في سوريا خلال اليوم
صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في يوم واحد، تم القضاء على ما يصل إلى 200 إرهابي، و15 مركبة مدرعة، وطائرتين من طراز "ملرز"، و15 طائرة من دون طيار، ومركزي تحكم، وسبعة مستودعات.
قال في المؤتمر الصحفي: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نفذت طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية هجمات صاروخية وقنابل على أماكن تجمع المسلحين ومستودعات الذخيرة في محافظات إدلب وحماة وحلب، ما يصل إلى 200 إرهابي و15 مركبة قتالية مدرعة وتم تدمير طائرتين من طراز "ملرز" ومدفعي هاون و43 وحدة من معدات السيارات وتسع دراجات نارية و15 طائرة من دون طيار ونقطتي مراقبة وسبعة مستودعات للمواد".
ونفت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، الأنباء التي تزعم انسحاب الجيش السوري من مدينة حمص ومحيطها.
وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "لا صحة للأنباء، التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام والصفحات التابعة للتنظيمات الإرهابية، حول أي انسحاب لأية وحدات من قوات الجيش السوري الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها. وهي في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجوم إرهابي".
وحذرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مفبركة أعدتها التنظيمات الإرهابية وغرف عملياتها حول حدوث انفجارات في مقر الأركان وسط دمشق.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.